L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 marzo vedrà il pianeta Mercurio spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che potrà dare il massimo sul posto di lavoro, soprattutto se ha già in mente una strategia, al contrario Vergine potrebbe avere qualche imprevisto. Toro riuscirà a essere un po’ più efficiente al lavoro, mentre Cancro riuscirà a essere più carismatico, più originale, sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 7 al 13 marzo.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 marzo 2022 segno per segno

Ariete: non ci saranno grandi cambiamenti durante la prossima settimana per voi nativi del segno, ma questo non significa che dovrete vederla come una brutta notizia.

In amore Venere favorevole apre un periodo sereno per voi e per il partner. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna sarà in quadratura. Voi single potreste trovare finalmente la persona giusta per voi. Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante riuscirete comunque a mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Mercurio tornerà favorevole a partire da sabato. Ciò nonostante non aspettatevi grandi miglioramenti al lavoro, anche se riuscirete a essere un po’ più efficienti. Poche novità in ambito sentimentale. Purtroppo Venere sarà ancora sfavorevole, e l'unica opportunità per sentirvi più vicini alla persona amata, sarà tra le giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà nel segno.

In ogni caso, dunque, meglio non avere grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo che rimane favorevole dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora in trigono dal segno amico dell'Acquario, e l'atmosfera tra voi e il partner si farà sempre più piacevole. Se siete single vi attendono momenti davvero gratificanti in compagnia delle persone che più amate.

Sul fronte professionale nel weekend Mercurio sarà negativo, e forse dovreste rivedere i vostri piani. Voto - 7️⃣

Cancro: vita sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà il più favorevole in assoluto, tuttavia, con un po’ d'impegno, riuscirete a stupire e compiacere il partner. Se siete single, perfezionando un po’ le vostre tecniche di corteggiamento, potreste ottenere molto di più.

Nel lavoro arriverà il pianeta Mercurio a sostenere i vostri progetti, e riuscirete a raggiungere risultati migliori con meno fatica. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vedrà nel fine settimana il pianeta Mercurio allontanarsi da questa scomoda posizione. Ciò nonostante non è il momento di esaltarsi, perché sul posto di lavoro la situazione migliorerà così presto. Sul fronte amoroso continua la doppia opposizione di Marte e di Venere, e non sarà sempre facile trovare il giusto equilibrio con il partner. Se siete single a volte l'istinto non sarà sufficiente per capire al meglio la situazione. Siate anche un po’ più razionali. Voto - 6️⃣

Vergine: le prime due giornate della settimana saranno assolutamente convincenti in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono.

Da mercoledì invece dovrete fare attenzione proprio all'astro argenteo in quadratura dal segno dei Gemelli. Nel weekend infine vi riprenderete. Single oppure no dunque, sarà un periodo un po’ altalenante, ma in generale positivo. Sul fronte professionale invece Mercurio purtroppo sarà in opposizione a partire da sabato, e portare avanti i vostri progetti potrebbe diventare veramente difficile a causa di qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo più che soddisfacente in ambito sentimentale. Ci saranno tanti momenti davvero favorevoli per voi e la vostra anima gemella, ricchi di passione e di entusiasmo. Se siete single vi sentirete baciati dalla fortuna, e nessuno sembra poter resistervi.

In ambito professionale perderete il sostegno di Mercurio nel weekend, ma questo non vorrà dire che le vostre prestazioni caleranno. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali in miglioramento in ambito professionale. Giove e Mercurio saranno in trigono dal segno amico dei Pesci, e riuscirete a raggiungere risultati migliori. Attenzione però alle energie che avrete in corpo, perché Marte rimane negativo. Sul fronte amoroso la settimana non partirà molto bene, colpa della Luna negativa. Piccoli miglioramenti solo nel weekend, ma anche in questo caso meglio non avere alte aspettative. Se siete single concentratevi di più sui rapporti sociali. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile e piacevole secondo l'oroscopo.

Con Venere in sestile dal segno dell'Acquario godrete di un'ottima intesa tra voi e la vostra anima gemella, in particolare voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda voi single, avrete la sensazione che tutto sia possibile. Non perdete la speranza dunque. Sul fronte professionale andrete tutto sommato bene, ma dal prossimo weekend Mercurio sarà in quadratura, e potrebbe complicare le cose. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo discreto in ambito amoroso per voi. Certo, questo cielo non sarà il migliore in assoluto nei vostri confronti, ma tra voi e il partner ci sarà una discreta armonia. Attenzione però nel fine settimana, perché la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo. Se siete single immaginare l'amore sarà possibile, ma dovrete anche saperlo concretizzare.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in sestile a partire da sabato, e insieme a Giove sarà possibile raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Acquario: perderete il supporto di Mercurio nel corso della prossima settimana. Ciò nonostante, con un po’ d'impegno sarà ancora possibile mettere a segno buoni risultati. In amore la settimana partirà un po’ a rilento a causa della Luna, ma nelle prossime giornate riuscirete ancora a far risplendere il vostro rapporto. Se siete single questo cielo vi regalerà fascino e grinta, e il resto vedrete che verrà da sé. Sul fronte lavorativo continuerete a prendervi cura dei vostri progetti con il massimo dell'impegno, anche se Mercurio da sabato non sarà più nel vostro segno.

Voto - 8️⃣

Pesci: la vita sentimentale va avanti nonostante tutto. In questa settimana la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo, in particolare tra le giornate di mercoledì e venerdì, ciò nonostante avrete le vostre occasioni per far brillare il vostro rapporto, soprattutto nel weekend. Se siete single forse essere un po’ più sfacciati potrebbe aiutarvi a trovare la persona giusta. Sul fronte professionale in questa settimana arriverà il pianeta Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣