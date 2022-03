L'oroscopo della giornata di domenica 6 marzo prevede la Luna passare nel segno zodiacale del Toro, più tranquillo ora in ambito sentimentale, mentre Acquario avrà pensieri fantastici e sognanti in amore grazie a Venere. Mercurio renderà meno intuitivi del solito i nativi Leone, al contrario, Bilancia sarà attenta e motivata in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 6 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 6 marzo 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che finalmente vedranno un cielo sereno per voi.

Peccato per questa Luna che se ne va, ciò nonostante con Venere favorevole non avrete nulla da temere per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, che lentamente sta tornando a essere di vitale importanza per voi. Sul posto di lavoro idee e buoni risultati arrivano, e voi vi sentirete più motivati e pronti a dare di più. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna sarà ospite nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di domenica 6 marzo. Ciò nonostante non aspettatevi una vita sentimentale movimentata, perché con Venere negativa non sarà così facile. In ogni caso, single o no, sfruttate quelle piccole occasioni che arriveranno per continuare a dare un senso alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo evitate le distrazioni per il momento.

Avete ben altro a cui pensare. Voto - 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale che vi spingerà sempre di più a dare il meglio di voi. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi emozioni all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda voi single ci sarà tanta energia positiva in voi in questa giornata.

Sul fronte lavorativo sarete abbastanza motivati e attenti alle scelte che andrete a fare. Voto - 8️⃣

Cancro: ora che anche la Luna smette di darvi fastidio, finalmente potrete dare il meglio di voi in ambito sentimentale. Sarà dunque il momento di ricostruire il vostro rapporto, e dare sempre una buona ragione al partner per vivere serenamente insieme.

Se siete single sappiate che l'amore arriva sempre quando meno ve lo aspettate. Sul fronte lavorativo le mansioni da svolgere non mancano, ma piano piano porterete tutto a termine. Voto - 8️⃣

Leone: oltre a Venere negativa, in questa giornata anche la Luna sarà contro di voi. La settimana dunque non si chiuderà nel modo migliore, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, sarà importante dunque non forzare la persona che amate a fare ciò che volete. Anche sul fronte professionale sarà importante non addentrarsi in mansioni che vanno oltre le vostre capacità. Voto - 5️⃣

Vergine: settimana che si chiuderà in modo piuttosto soddisfacente. La Luna in trigono dal segno del Toro vi aiuterà a vivere un rapporto abbastanza sereno e affiatato, anche senza la presenza positiva di Venere.

Se siete single sarete in grado di condividere la vostra energia positiva anche con chi non è particolarmente legato a voi. Sul fronte professionale invece sarà utile rivedere i vostri piani, perché forse c'è qualcosa che non va o non sta andando come volete. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che comincia a essere piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo del 6 marzo. Questo cielo finalmente sarà sgombro di nubi, e arricchirà piano piano la vostra relazione di coppia di momenti sempre più piacevoli e romantici. Non mancherà qualche soddisfazione anche per voi cuori solitari, soprattutto per chi avrà abbastanza coraggio da farsi avanti. Sul fronte professionale invece sarete piuttosto attenti intuitivi grazie a Mercurio, e con Marte favorevole avrete abbastanza energie da provare a mettervi all'opera a progetti di più ampio respiro.

Voto - 8️⃣

Scorpione. configurazione astrale che tutto a un tratto sembra avercela con voi. Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e dal punto di vista sentimentale non sarà più così semplice venire incontro alle esigenze del partner. I single potrebbero non essere così in vena di fare nuove conoscenze. Sul fronte professionale sarà molto importante non peccare di presunzione, perché con astri come Marte, Urano e Mercurio contro di voi, potreste anche sbagliare. Voto - 5️⃣

Sagittario: sarete pronti a concentrarvi su questioni più importanti dal punto di vista professionale ora che Marte e Mercurio sono dalla vostra parte. Mostrerete una cura maggiore con certe mansioni, e v'impegnerete al massimo per riuscire a centrare i vostri obiettivi.

Sul fronte amoroso invece vivrete una relazione di coppia stabile e soddisfacente, ma al momento nulla di più. Se siete single i vostri modi di corteggiare saranno efficaci, ma forse con un po’ d'impegno potreste ottenere di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale che rimarrà ottimo anche senza più la presenza di Venere nel vostro cielo. Ci sarà infatti la Luna in trigono dal segno del Toro a rendervi romantici quanto basta per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single avrete ancora la possibilità di dare inizio a nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro se sapete dove andare a mettere le mani con i vostri progetti, allora non avrete nulla da temere. Voto - 8️⃣

Acquario: pensieri sognati, ricchi di fantasia caratterizzeranno la vostra giornata dal punto di vista amoroso.

Single oppure no, il vostro cuore non smetterà mai di battere per la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito professionale la presenza di Marte nel vostro cielo vi aiuterà a fare di più con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo tutto stabile per voi nativi del segno, nonostante questo cielo sia cambiato. In ambito amoroso ci sarà una discreta stabilità di coppia, che vi permetterà ancora di fare tante cose insieme alla vostra dolce metà. Se siete single ci saranno ancora tante occasioni per innamorarsi. Ciò che dovrete fare è innamorarvi della persona giusta. Sul fronte professionale alcune questioni finalmente si sbloccheranno, e riuscirete a farvi strada verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣