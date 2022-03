L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 marzo 2022. Periodo di notevole importanza per alcuni segni compresi nella sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, simboli sotto analisi in questo contesto.

In primissimo piano questo mercoledì l'ottima posizione di Venere in Acquario, nel frangente in trigono alla Luna in Gemelli: fonte inesauribile di soddisfazioni soprattutto in amore, ma anche nelle relazioni affettive più disparate, tale configurazione darà certamente sostegno a tutti coloro con difficoltà legate al rapporto sentimentale.

A godere di uno splendido momento soprattutto lo Scorpione, segno indicato al "top del giorno".

Non troppo a favore invece la giornata di metà settimana per i nativi della Bilancia e del Capricorno, entrambi considerati "sottotono". Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni astrali per la giornata del 9 marzo, l'amore e il lavoro

Bilancia: ★★★. Si preannuncia un mercoledì classificato con la stressante sigla della giornata "sottotono": come saranno dunque le stelle del giorno? Attenzione solo al disordine che regnerà dentro e fuori di voi: non reagite con insensate prese di posizione perché, in caso contrario, qualcuno vi risponderà di certo per le rime.

Comincerete la giornata in qualche caso di cattivo umore, per fortuna le persone a voi più care riusciranno – dal pomeriggio in poi – a risollevarvi un po’. Attenzione però agli attacchi di gelosia, che quando arrivano vi fanno davvero perdere la lucidità. Per alcune coppie è giunto il momento di fare un passo importante. Il lavoro è buono ma avete davvero un profondo bisogno di staccare la spina.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di mercoledì prevedono che partirà come da copione (ovviamente il vostro!) questo nuovo giorno. In generale, iniziative importanti in vista, con anche spese di una certa importanza perfettamente azzeccate, sia per la casa che per la famiglia. Avrete a disposizione una marcia in più regalata dalle stelle: non sprecatela con inutili esitazioni.

La passione nel frattempo la farà da padrone regalando a molti tanta voglia di stare insieme. In questi prossimi due o tre giorni la vostra carica erotica sarà davvero notevole e il partner ne sarà piacevolmente travolto. Non solo: qualcuno potrebbe subire il vostro fascino e decidere di farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente si avvicina l’obiettivo che vi sta a cuore: abbiate pazienza un altro po’.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 9 marzo preannuncia una giornata discreta. In merito alla positività, poche saranno le problematiche veramente difficili da superare. In campo sentimentale, soprattutto riguardo la coppia, cancellate ogni tentazione di eventuali rimbrotti e rilassatevi: le nubi minacciose si allontaneranno in men che non si dica.

La persona amata nel frattempo saprà stare al vostro fianco nel modo migliore, e il rapporto di coppia si farà sempre più saldo. Se invece siete single, dovete essere più fiduciosi in voi stessi e negli altri: presto arriveranno conferme per una certa situazione che avete a cuore. Nel lavoro e vi venisse fatta una richiesta particolare, prima di rispondere prendete tempo. Non ascoltate la voce dell’istinto, o almeno non subito.

Oroscopo e stelline del 9 marzo, previsioni ultimi tre segni

Capricorno: ★★★. Si prospetta un mercoledì "sottotono". In questo giro di boa infrasettimanale, forse troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di una persona, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte agli altri, giusto per quieto vivere.

Il trigono di Marte con la Luna rende questa vostra giornata parecchio movimentata ma al tempo stesso vi porta a perdere tempo: cercate di gestire bene le vostre energie. E cercate di utilizzare bene la favella, perché in questo periodo potreste fare incontri con persone che contano. Per quanto riguarda l’amore, la vostra dedizione sarà ricompensata con un’ondata di affetto e calore. Marte intanto aumenta il rischio di mali stagionali: copritevi bene, anche se siamo a marzo le temperature tendono a tradire. State per ritrovare l'entusiasmo nell’ambito lavorativo; negli ultimi tempi impegni e fatica hanno un po’ abbattuto: da adesso le cose cominceranno ad andare meglio.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno prevedono un periodo ottimo.

In generale quasi tutto sarà lineare, costante ed altamente positivo già nel corso delle primissime ore di domani. L'Astrologia prevede che, forse, potreste essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro: è sempre valida la regola di non mischiare sentimenti e affari. Da oggi e per tutto il resto della settimana vivrete dei momenti molto positivi e avrete anche dei piccoli, grandi colpi di fortuna. In campo professionale si prospettano finalmente le giuste possibilità per dare piena voce al vostro valore. Quanto alla vita sentimentale, avete raggiunto la maturità necessaria per riconoscere ciò che sembra secondario e invece è fondamentale. È probabile che una persona sparli alle vostre spalle e che poi veniate a saperlo: non prendetevela, non rispondete, restate indifferenti e non lasciate che ciò influenzi l'umore.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 9 marzo, preannuncia un periodo davvero super-positivo, pronto a dare tantissime soddisfazioni nelle più svariate situazioni. In molte situazioni la vivacità di dialogo e una maggiore attenzione potranno certamente rinnovare l’intesa nei vari rapporti, come anche nella vita di tutti i giorni: cogliete al volo le opportunità di questa ottima giornata. Il vostro animo sarà più leggero e di conseguenza sarà più leggero anche questa parte della settimana, ovviamente da dividere equamente fra il dovere e il piacere. Portate a termine i vostri impegni, dunque, e in serata concedetevi un po’ di sano divertimento (alla faccia delle malelingue!). La vita sentimentale in qualche occasione non sarà proprio scoppiettante, ma va bene lo stesso per adesso.