Il primo fine settimana di aprile costringe i segni a risentire ancora un po' degli influssi della Luna Nuova, che innervosiscono il Toro e rendono la Vergine un po' malinconica. Per l’Ariete sono due giornate ricche di passione e belle emozioni. Ottima la forma fisica per la Bilancia. Di seguito ecco l’Oroscopo completo del weekend, sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, per tutti i segni.

Oroscopo del weekend, 2 e 3 aprile 2022

Ariete: i raggi caldi e sensuali della Luna Nuova accendono di passione il weekend. Sotto questo cielo si possono vivere grandi emozioni e anche gli incontri sono favoriti.

Domenica di relax per il fisico.

Toro: questo primo weekend di aprile porta un po’ di inquietudine e malinconia al segno. Meglio evitare i conflitti e rimandare i confronti, il vostro orgoglio potrebbe peggiorare le cose.

Gemelli: l’oroscopo di sabato 2 aprile lascia presagire è una giornata interessante per gli incontri, i nuovi contatti e le collaborazioni lavorative. Domenica invece meglio staccare un po’ la spina e dedicarsi dei momenti per se.

Cancro: il novilunio porta qualche grattacapo al segno, in amore o in ambito professionale potrebbe presentarsi un rivale. Giocate bene le vostre carte, potete batterlo a mani basse.

Leone: il mese di aprile inizia con grande grinta e vitalità. È un buon momento per i viaggi e i contatti con l’estero.

Attenzione però in amore, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Cercate il giusto equilibrio tra carriera e vita privata.

Vergine: l’aria di primavera riporta alla mente ricordi del passato. Questo weekend potrebbe vedervi tristi e malinconico, per fortuna chi vi vuole bene sa come farvi tornare il sorriso.

Bilancia: l’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore bollenti e sensuali.

La forma fisica e in grande ripresa, vi sentite energici e pieni di vita. Ok il lavoro.

Scorpione: si presagiscono 48 ore sottotono per il segno, che potrebbe avere la sensazione di arrancare in un mare in continua tempesta. Meglio evitare le decisioni affrettate e studiare una strategia adeguata.

Sagittario: l’aria vivace e frizzante della primavera vi rende pazzi d’amore.

Questo è il momento di fare nuove conquiste e di lanciarsi a capofitto in nuove esperienze, soprattutto nel caso dei single. Domenica dei lavori domestici potrebbero catturare tutta la vostra attenzione.

Capricorno: il mese potrebbe iniziare con delle complicazioni per quanto riguarda i rapporti familiari, soprattutto con i figli. Al contrario l’amore vi coccola e il partner vi fa sentire protetti.

Acquario: il primo fine settimana del mese si rivela tranquillo per il segno. È un momento di recupero per il fisico, ma anche per l’equilibrio mentale. Dedicate maggiori attenzioni all’amore.

Pesci: il mese di aprile inizia con una grande attenzione verso la vita pratica. È il momento di fare un bilancio e le proprie finanze e concentrarsi sul lavoro per incrementare le entrate.serenità inamore.