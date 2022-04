Il primo fine settimana del mese di aprile sta per prendere via. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo per tutti e 12 segni zodiacali di questa domenica 2 aprile 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata valida, che vede la Luna nel segno e vi permette di vivere al meglio le prossime ore. Nel lavoro non mancheranno novità interessanti, il futuro è dalla vostra parte.

Toro: per i sentimenti meglio stare lontani da alcune relazioni del passato vista anche Venere in opposizione.

Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, miglioramenti per voi.

Gemelli: a livello sentimentale in una storia potrebbe esserci un cambiamento, sarete voi a scegliere se portare avanti il rapporto o meno. Nel lavoro non mancano le energie e i nuovi progetti.

Cancro: in amore parte un weekend che potrà confermare alcune relazioni. Nel complesso il mese di aprile sarà interessante per voi. A livello lavorativo un progetto potrebbe sbloccarsi, arrivano delle novità.

Leone: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, qualcuno al momento è contro di voi. Nel lavoro ci sono state delle difficoltà, meglio allontanarsi da chi è contro le vostre idee.

Vergine: in amore è un momento che vi vede in recupero, attenzione soltanto a qualche possibile ripensamento.

Nel lavoro avrete la possibilità di superare qualche ostacolo.

Previsioni e oroscopo del 2 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso avrete la possibilità di trovare una soluzione a un problema con la persona amata, ma non lasciate qualcosa in sospeso. Nel lavoro arrivano ora momenti migliori da vivere.

Scorpione: per i sentimenti il fine settimana potrebbe portare delle difficoltà, specie se non avrete la pazienza di gestire alcuni rapporti.

Nel lavoro sono possibili momenti di nervosismo, per questo motivo gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Sagittario: a livello amoroso le prossime ore vedranno diversi pianeti favorevoli, avrete la possibilità di cambiare alcune situazioni che non andavano a genio. Nel lavoro le cose stanno migliorando con il passare del tempo, si prevede una ripresa.

Capricorno: in amore arriveranno delle emozioni speciali da vivere in questo fine settimana, avrete possibilità di superare alcune preoccupazioni. A livello lavorativo dopo alcune giornate non esaltanti, ora c'è un recupero.

Acquario: per i sentimenti alcune incomprensioni e conflitti saranno superati, è il momento migliore per ripartire. Nel lavoro occorre fare attenzione a qualche momento di stanchezza.

Pesci: in amore - con Giove in aspetto positivo - vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro Saturno aiuta le nuove iniziative e dei futuri cambiamenti.