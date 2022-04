Il segno della Vergine è il sesto segno della ruota dello zodiaco. Di tipo terra, ha un carattere mutevole, e mostra una spiccata intelligenza e razionalità. Questo gli permette di essere molto preciso in quel che fa, oltre a essere pulito e ordinato. Tende anche a non eccedere in certe cose, soprattutto in campo economico, infatti è anche un po’ tirchio. Tra i difetti è un po’ troppo pignolo, e non nutre tantissima fiducia verso chi gli sta attorno. Vediamo ora nel dettaglio l'affinità del segno della Vergine con i segni dello zodiaco.

Oroscopo Vergine: affinità con i segni dello zodiaco

Ariete: i due segni sono molto distanti tra loro, ma spesso l'unione tra i due accade per un valido motivo. Se in questa coppia c'è questo valido motivo, tra i due si può vivere un rapporto profondo e concreto. Entrambi non sono troppo sentimentali, ma sanno come cogliere l'attimo per essere felici insieme.

Toro: entrambi i segni condividono l'elemento terra. Il primo intende l'amore in modo più romantico e poetico, e riesce a coinvolgere la Vergine. Tengono molto alle tradizioni, a rispettare le regole, e si va a formare un legame prima di tutto mentale, razione, piuttosto che fisico e passionale.

Gemelli: la ponderatezza e la voglia di stabilità della Vergine non sempre si sposa con il carattere dei Gemelli.

Entrambi faticano a capirsi a vicenda, complice un rapporto troppo razionale e poco basato su altro. Di contro però, dal punto di vista erotico le cose possono funzionare bene, ma difficilmente si riesce a andare lontano.

Cancro: la mania per l'ordine e la precisione della Vergine è opposta al disordine del Cancro. Ciò nonostante insieme riescono a stare molto bene.

Il segno d'acqua inoltre porta quella passione e sensualità nel rapporto che la Vergine non riesce a esprimere al meglio.

Leone: il modo di amare diretto ma romantico del segno di fuoco riesce a rompere gli schemi della Vergine, permettendo di costruire una relazione affiata e romantica. Dal punto di vista mentale e razionale invece, è il segno di terra a avere la meglio, ma è molto importante che non si metta mai sopra il Leone, perché vuole essere sempre lui quello che ha le redini in mano.

Vergine: entrambi i segni hanno una visione razionale del proprio rapporto. Proprio per questo, lo vivono aiutandosi a vicenda, mano nella mano. Sentono la necessità di fare sempre qualcosa che possa migliorare il loro rapporto, anche se a volte la cosa più semplice da fare è lasciarsi andare alle emozioni.

Bilancia: due segni entrambi governati dal pianeta dell'intelligenza Mercurio. Si studiano a vicenda, cercando di dare il meglio l'uno per l'altro, e spesso hanno ragione grazie proprio alla loro razionalità. Molto bene anche sul piano sentimentale e erotico, in quanto spesso è il segno d'aria a prendere l'iniziativa nel modo più poetico.

Scorpione: secondo l'Oroscopo, si crea una forte affinità tra i due segni zodiacali.

Entrambi si stimolano a vicenda, non danno mai nulla per scontato e sanno sempre cosa è più giusto l'uno per l'altro. Molto attivi anche sul piano erotico.

Sagittario: anche se in aspetto zodiacale sfavorevole, i due segni riescono a attrarsi a vicenda, creando un rapporto molto affidabile. Il calore e l'emozione che ci mette il segno d'acqua per la sua relazione riempie il cuore della Vergine di emozioni.

Capricorno: questo rapporto è basato sulla voglia di costruire una relazione sana e genuina, basato soprattutto sul rispetto reciproco. I due condividono il pianeta Urano che porta con sé voglia di fare e attivismo, soprattutto in quei progetti a lungo termine.

Acquario: due segni apparentemente diversi, ma un’unione tra loro può portare a un bel legame.

Entrambi hanno una visione lucida e realistica della vita, e riescono a capire al volo cosa è giusto è cosa è sbagliato grazie anche al loro buon senso.

Pesci: nella ruota dello zodiaco sono opposti, ma riescono a legare molto bene insieme. Il segno d'acqua porta passione e dinamismo nella vita della Vergine, che prende le decisioni meno con la mente e più con il cuore.