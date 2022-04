Per la giornata di domani, venerdì 8 aprile 2022, l’Oroscopo vedrà ricadere in ribasso il segno del Vergine alle prese con delle questioni delicate, mentre in rialzo ci sarà eccezionalmente il segno del Pesci. Il Sagittario e i Gemelli scivoleranno nel mezzo della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo per venerdì: Capricorno in rialzo

1° Pesci: i guadagni faranno sicuramente la differenza nel coso della giornata di domani, specialmente per quel che riguarda un desiderio personale che potrebbe finalmente avverarsi.

Rinnovare il vostro look sarà utile per risollevare l’autostima.

2° Toro: il buonumore si riscontrerà in modo sempre più dinamico, facendovi fare salti di qualità non indifferenti con il contesto professionale. Vi sentirete anche di più a vostro agio con le amicizie di vecchia data, perché sono quelle che vi sono state più vicine.

3° Ariete: avrete una comunicazione davvero eccellente, dunque se avrete a che fare con un esame o con un colloquio, questo potrebbe rappresentare per voi il vostro giorno fortunato. L’impegno sarà ripagato anche all’interno del contesto familiare, secondo l'oroscopo.

4° Capricorno: le collaborazioni all’interno del contesto professionale saranno sempre più numerose e prive di quei dissidi che per troppo tempo vi hanno messi a dura prova.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, avrete una serata molto romantica con il partner.

Gemelli in rimonta con le questioni finanziarie

5° Sagittario: ci sarà una serata di alti e bassi nelle questioni legate all’ambito familiare. Però andrà decisamente meglio per la vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo infatti ci sarà una comunicazione che potrebbe decretare una svolta decisiva con la vostra professione.

6° Gemelli: ci saranno dei rialzi per le questioni economiche, dunque non solo più libertà di azione con le spese, ma anche una relativa tranquillità nel momento in cui deciderete di fare qualche investimento. Ci saranno novità in amore,

7° Acquario: il nervosismo in questo momento potrebbe farla da padrone, quindi il consiglio essenziale per la giornata di domani sarà quello di stancarvi di meno e fare qualcosa che vi aiuti a rompere con la vostra routine.

Siate meno intransigenti con voi stessi.

8° Cancro: dovreste prendervi assolutamente una pausa con le questioni di cuore o comunque con quelle che concernono il campo delle emozioni. In questo momento ci saranno troppe nostalgie passate con cui dovrete cercare di convivere.

Leone ottimista e stabile

9° Leone: cercare di essere ottimisti in questo momento sarà uno dei tanti passi che potrebbero portarvi a un miglioramento sempre più stabile. Avrete a disposizione le competenze necessarie per alcuni affari che vi faranno guadagnare in un prossimo futuro.

10° Bilancia: dovrete rivedere le vostre priorità, perché mettere in primo piano le questioni di cuore in questo momento potrebbe essere controproducente per il lavoro e per le questioni burocratiche in generale.

Risanare qualche amicizia persa non sarà affatto facile.

11° Scorpione: avrete molto nervosismo che potrebbe compromettere la vostra concentrazione. Vi sarà molto utile sfruttare un momento di tranquillità in serata in modo da riacquistare il vostro equilibrio interiore. Avrete delle decisioni molto difficili da prendere prima che termini il giorno.

12° Vergine: avrete una difficoltà ben più grande da affrontare, che richiederà un grande sforzo e probabilmente dei sacrifici in più da fare. Ora come ora il tempo libero sarà ridotto al lumicino, mentre dovrete accantonare le problematiche sentimentali.