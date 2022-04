L'oroscopo di giovedì 14 aprile prevede ancora tensione nella vita dei nativi Sagittario, complice un cielo che non aiuta, mentre sarà una giornata tranquilla e produttiva per i nativi Toro. Ariete e Gemelli saranno molto creativi, mentre con la giusta ispirazione, Acquario saprà gestire al meglio i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 14 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 14 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la creatività non vi manca sul posto di lavoro grazie a Mercurio nel vostro cielo.

Con le giuste idee, sarà possibile mettere a segno discreti risultati. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata piuttosto tranquilla per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single e volete trovare qualcuno da amare, ricordatevi che dovete sempre mettere al centro la persona dei vostri desideri. Voto - 8️⃣

Toro: giornata nel complesso tranquilla ma produttiva sul posto di lavoro. Questo però non significa che potrete poggiarvi sugli allori. Sul fronte amoroso avrete un temperamento sempre gentile e disponibile nei confronti del partner grazie a Venere e alla Luna, che alimentano l'intesa tra di voi. Se siete single a volte vi basta davvero poco per sentirvi felici con le persone che amate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarà il periodo più adatto per concentrarsi sui sentimenti secondo l'oroscopo di giovedì 14 aprile. Se le cose vanno male tra voi e il partner, la prima cosa da fare sarà cercare di capire dove potete rimediare e migliorare. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza creativi grazie a Mercurio, mettendo insieme buoni risultati anche con poche risorse a disposizione.

Voto - 6️⃣

Cancro: un quadro astrale piacevole nel corso di questa giornata per voi. L'unione con il partner si rivelerà importante nel prossimo periodo, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade. Se siete single circondatevi di persone che ci tengono davvero a voi. Sul fronte professionale non tutte le vostre idee sono sempre valide, non quando Mercurio si trova in quadratura.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà abbastanza tranquilla e piacevole, dunque non abbiate paura di condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà meglio darsi da fare, perché le mansioni da svolgere in questo periodo saranno tante. Voto - 7️⃣

Vergine: anche se la Luna sarà nel vostro cielo, in ambito sentimentale sarà meglio non avere comunque grandi aspettative. Venere infatti rimane in opposizione, e i rapporti con il partner continueranno a essere piuttosto maliziosi. Ciò nonostante dovrete comunque provare a cercare il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, idee e progetti non sono dei migliori al momento, dunque un aiuto si rivelerà fondamentale.

Voto - 5️⃣

Bilancia: periodo abbastanza piacevole secondo l'oroscopo per voi. Questo cielo non è molto influente in amore, ciò nonostante avrete comunque modo di vivere splendidi momenti insieme alla vostra dolce metà, da consolidare il vostro legame. Se siete single, forse la scintilla dell'amore non esploderà, ciò nonostante il solo poter trascorrere del tempo con la persona che vi piace, sarà molto appagante. Sul fronte lavorativo non tutti i vostri progetti saranno un successo a causa di Mercurio opposto, dunque scegliete bene le idee che volete sviluppare. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che rimane intensa secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 14 aprile. Single oppure no, questo cielo avrà molto da offrirvi, e voi dovrete saper cogliere le occasioni che arriveranno.

Per quanto riguarda il lavoro andrete tutto sommato bene, ciò nonostante in caso di una delusione, dovrete comunque andare avanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: non vi sentirete ancora pronti a mettere al primo posto i sentimenti. Quando ci sono troppe cose che non vanno tra voi e il partner, quello che volete più di ogni cosa è cercare di risolvere i problemi, ma con questo cielo ci vorrà molto tempo. Sul fronte professionale vorreste imporre le vostre regole, ma se siete impegnati in dei progetti di gruppo, dovrete anche rispettare le opinioni altrui. Voto - 6️⃣

Capricorno: vi sentirete abbastanza in sintonia e compresi nei confronti del partner in questa giornata. Secondo l'oroscopo, non mancheranno dunque momenti d'intesa tra voi, soprattutto per i nati nella terza decade.

Ricordatevi sempre però di non spingervi troppo oltre. Per quanto riguarda il lavoro precisione ed efficacia saranno importanti in questa giornata. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà ancora una volta un punto di riferimento, merito in particolare di Marte e di Mercurio. Sul fronte amoroso invece la vostra relazione non sembra essere così affiatata. Intendiamoci, non respirerete un'atmosfera tesa con il partner, ciò nonostante bisogna non cadere nella noia, e fare qualcosa che alimenti la voglia di stare con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere in opposizione v'impedirà di esprimere al meglio i vostri sentimenti, anche se Venere è ancora nel vostro cielo. Single oppure no, dovrete essere un po’ pazienti, e entrare nelle corde della vostra anima gemella con il giusto atteggiamento. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, con risultati spesso sopra la media. Voto - 7️⃣