L'oroscopo di mercoledì 13 aprile prevede uno Scorpione in ottima sintonia con la propria anima gemella, mentre Pesci potrebbe essere un po' troppo frettoloso in amore. Gemelli dovrà cercare di recuperare il proprio rapporto sentimentale, mentre Leone dovrà capire fin dove può spingersi in una relazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 13 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale positiva in questo periodo per voi. Al momento la vostra relazione di coppia funziona abbastanza bene, da potervi lasciare andare a momenti teneri e dolci con il partner.

Se siete single sarete piuttosto allegri, con la voglia di condividere il vostro tempo con amici e familiari. Sul fronte professionale velocità, idee e precisione saranno alla base del vostro successo grazie a Mercurio nel segno. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in rialzo grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Sul fronte amoroso, single oppure no, avrete modo di manifestare al meglio emozioni e fascino nei confronti della persona che vi piace, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro state andando bene, ma senza qualche distrazione di troppo potreste fare di più. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una giornata no per voi nativi del segno a causa di questo cielo così cupo. Sul fronte amoroso dovrete fare i conti con Venere e con la Luna in cattivo aspetto.

Il vostro atteggiamento non sarà così felice nei confronti del partner, proprio per questo non dovrete chiedervi di chi è la colpa, perché la risposta la sapete già. Quello che dovete dunque è cercare di cambiare e recuperare il vostro rapporto. Sul posto di lavoro potrebbe essere necessario fare qualche investimento per cercare di migliorare la vostra posizione.

Voto - 6️⃣

Cancro: oroscopo di mercoledì 13 aprile più che valido per dare sfogo ai vostri sentimenti. Grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto, la vostra relazione non avrà nulla da temere, e i rapporti sociali e familiari saranno piuttosto affiatati. Sul fronte professionale ultimamente faticate un po’ a esprimere le vostre abilità a causa di Mercurio.

Dovrete impegnarvi un po’ di più per raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo mercoledì, ciò nonostante avrete bisogno di capire fin dove può spingersi il vostro rapporto, proprio per evitare di cadere in errore. Per quanto riguarda i single, sarà possibile fare nuove conoscenze, ma non dovrete dare loro fiducia fin da subito. Nel lavoro i nuovi progetti iniziano a prendere forma, ma la strada verso il successo è ancora molto lunga. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in lieve rialzo rispetto alle giornate precedenti, ma non aspettatevi grandi cambiamenti all'interno della vostra relazione di coppia, solo un po' più di comprensione reciproca.

Se siete single concentratevi sui vostri progetti e su quei rapporti che contano davvero per voi. In ambito lavorativo chiedere aiuto a un collega potrebbe esservi di grande aiuto. Voto - 6️⃣

Bilancia: forse non un periodo molto coinvolgente in amore a causa di un cielo poco influente su di voi. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo di mercoledì 13 aprile, godrete comunque di una buona intesa con il partner, da rendere dunque piacevole quanto basta il vostro rapporto. Sul fronte professionale invece avrete bisogno di qualche idea in più, e con Mercurio opposto non sarà così facile. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in sestile e Venere in trigono, la vostra relazione di coppia sarà in perfetta sintonia in questa giornata.

Se siete single potrete dare pieno sfogo alle vostre emozioni, e cercare di condividerle con le persone che amate, instaurando un ottimo legame. Sul posto di lavoro avrete carisma, sarete abbastanza creativi e con il giusto impegno, metterete insieme ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non molto entusiasmante in questa giornata. Con la Luna e Venere in contrapposizione tra loro, potreste anche arrivare a riconsiderare il vostro rapporto. Se siete single dovrete tornare sui vostri passi, e capire cosa è più giusto per voi in questo momento. Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso, ma andrà sfruttato al meglio per mettere in piedi buoni risultati al lavoro.

Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono e Venere in sestile non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione, che finalmente andrà nella giusta direzione. Per quanto riguarda il lavoro affinché riusciate a fare le cose bene, in questo periodo un aiuto si rivelerà necessario. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia in miglioramento a partire da questa giornata, ora che la Luna non è più opposta. Single oppure no, la vostra vena romantica tornerà a farsi sentire, e vi sentirete più a vostro agio in compagnia delle persone che più amate. Sul fronte professionale le cose vanno molto bene, con impegno e costanza, presto potrete ambire a qualcosa di più.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale in lieve calo nel prossimo periodo, ma nulla di allarmante. Con la Luna in opposizione, per il momento sarebbe opportuno non bruciare le tappe, non essere frettolosi nei confronti della persona che amate. Molto meglio in ambito lavorativo, grazie soprattutto a Giove che vi aiuterà a gestire discretamente bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣