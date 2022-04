L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 aprile 2022 è pronto a scoprire l'Astrologia dei prossimi sette giorni. A tenere alta la nostra attenzione, come di consueto, l'Astrologia applicata in questo caso ai segni della prima sestina dello zodiaco, analizzati e classificati in base alla bontà delle proprie effemeridi. Focus pertanto, in esclusiva, in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Le previsioni astrologiche della settimana da lunedì a domenica sottolineano che il periodo temporale, che andremo a valutare, coincide con la parte mediana dell'attuale mese.

A fare da ago della bilancia senz'altro alcuni transiti astrali molto interessanti, uniti agli onnipresenti cambi di segno effettuati dall'Astro d'Argento mediamente ogni due o tre giorni. Ma di questo ne parleremo specificatamente nel prossimo paragrafo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare nei dettagli le previsioni dell'oroscopo della settimana, come da solita prassi ci preme dare informazioni sui nuovi transiti lunari ed eventuali cambi di settore da parte degli astri in generale. In merito ai transiti lunari, in tutto sono previste tre tappe di cui la prima interessa l'ingresso della Luna in Vergine, martedì 12 aprile alle ore 16:07. Altro cambio di segno riguarda la giornata di giovedì 14 aprile: alle ore 22:46 osserveremo nel firmamento l'arrivo della Luna in Bilancia.

La settimana si concluderà con la Luna in Scorpione prevista domenica 17 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Questo periodo che sta per cominciare vi farà abbastanza bene: riprenderete la routine quotidiana con i nervi distesi e uno spirito più positivo. La situazione professionale si prospetta abbastanza interessante: facendo le scelte giuste potrete raggiungere bei traguardi nel giro di poco tempo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, tenete a bada la gelosia. In caso di problemi a livello amoroso c’è solo una cosa da fare, in attesa che inizi una settimana migliore: rifugiarsi fra gli affetti più cari e sinceri, e sfogarsi, parlare. Alla fine vi sentirete molto meglio, vedrete.

La vostra quotazione e le stelline settimanali da lunedì fino a domenica:

mercoledì 13 aprile; ★★★★★ martedì 12 e giovedì 14;

★★★★ lunedì 11 e venerdì 15;

★★★ domenica 17 aprile;

★★ sabato 16 aprile.

♉ Toro: voto 7.

La presenza di Mercurio nel segno favorisce nuovi sodalizi professionali e vi permette di condurre al meglio anche i rapporti sociali. Sul fronte lavorativo, quindi, se vi venisse un’idea non tenetela per voi, ma datele subito voce. Quanto alla vita privata, questa settimana fareste meglio a fidarvi ciecamente del vostro buon istinto. Il denaro è sempre un pensiero scomodo ultimamente, quindi cercate di non farlo diventare un chiodo fisso, altrimenti eventuali problemi diventeranno di risoluzione sempre più difficile. Per quanto riguarda il settore legato ai sentimenti, evitate di tuffarvi in situazioni o programmi che non convincono fino in fondo.

Ecco il responso delle stelle giorno per giorno:

venerdì 15 aprile; ★★★★★ lunedì 11 (Mercurio in Toro) e sabato 16;

★★★★ martedì 12 e giovedì 14;

★★★ mercoledì 13 aprile;

★★ domenica 17 aprile.

♊ Gemelli: voto 8.

Il periodo ottimo che sta per arrivare si presuppone possa portare abbastanza fortuna. Davvero ne sentivate il bisogno: diciamo che avrete tutte le carte in regola per riuscire in qualsiasi cosa vi passi per la mente di fare. Una persona in questa settimana sicuramente vi aiuterà a risolvere una questione importante. Abbiate massima fiducia nelle vostre possibilità, questo vi renderà più agevole il cammino: procedete senza guardarvi indietro, neanche per un secondo. Il consiglio è anche nel non trascurare le questioni di cuore. In coppia riuscirete a fare tutto nel migliore dei modi, forse anche a togliervi un po’ di pensieri. Fate attenzione, però, alle questioni economiche. Negli ultimi giorni avete speso forse troppo, senza nemmeno rendervene conto e per cose che tutto sommato non sono nemmeno troppo utili.

Ecco cosa hanno riservato gli astri attraverso le stelline del giorno:

sabato 16 aprile; ★★★★★ giovedì 14, venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 aprile;

★★★ lunedì 11 aprile;

★★ martedì 12 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana sottolinea il fatto che, grazie all’aiuto della Luna, riuscirete a trovare il bandolo della matassa in una questione che vi sta a cuore. Con un po' di impegno e un pizzico di fiducia in voi stessi supererete indenni, o quasi, il periodo in analisi. Basterà un piccolo sforzo per raggiungere un traguardo che vi sta molto a cuore. La settimana si aprirà decisamente all’insegna di uno spirito positivo.

L’amore potrebbe risultare, invece, un po’ più irrequieto del solito giovedì e venerdì: è il caso che prendiate quella decisione che continuate a rimandare. Nel lavoro intanto cercate di fare tutto con più calma: del resto la fretta è da sempre una cattiva consigliera. Piuttost, puntate sul vostro spirito organizzativo per vivere sereni e tranquilli.

La scaletta con le agognate stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 11 e martedì 12;

★★★★ mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17;

★★★ giovedì 14 aprile;

★★ venerdì 15 aprile.

♌ Leone: voto 6. In queste giornate di metà aprile in arrivo sforzatevi di gestire meglio le energie, sia quelle fisiche che quelle psicologiche. Soltanto così saprete cogliere al meglio eventuali occasioni che stanno per arrivare.

La Luna in Bilancia, sabato vi spingerà forse a lamentarvi un po' con il partner; smettetela di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto! La persona amata necessita di una maggiore comprensione da parte vostra, anche quando non volendo sbaglia qualcosa nei vostri confronti. Un consiglio? Da buoni leoncini siate pazienti, valutate quando e se fare buon viso a cattivo gioco. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che la verità spesso rappresenta una strada faticosa, ma che può portare più lontano rispetto a tutte le altre.

Vediamo quali saranno le giornate migliori e peggiori:

★★★★★ lunedì 11 e sabato 16;

★★★★ martedì 12, venerdì 15 e domenica 17;

★★★ mercoledì 13 aprile;

★★ giovedì 14 aprile.

♍ Vergine: voto 9.

Ottimo periodo per molti nativi: sta per iniziare una fase positiva per i sentimenti, in cui potrebbe accadere davvero di tutto. Per qualcuno di voi potrebbe prendere forma anche un progetto matrimoniale. Per altri vi sono in arrivo momenti da vivere al meglio con famigliari, amici o con le persone che più vi piacciono, l'importante è assaporare fino in fondo ogni attimo del giorno e della notte. Per un po’ la vita professionale passerà in secondo piano, ma ciò non significa che le cose andranno male, anzi. L'oroscopo della settimana 11-17 aprile indica la possibilità di poter mettere in pratica cambiamenti importanti o agognate ambizioni personali, al contempo scansando il rischio di compiere errori irrimediabili.

Nei dettagli come si annunciano i prossimi sette giorni in calendario:

martedì 12 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15;

★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.