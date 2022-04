L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 aprile vede il pianeta Venere entrare nel segno zodiacale dei Pesci, pronto a regalare amore e passione, mentre Acquario avrà tantissime energie da spendere soprattutto al lavoro. Ci saranno dei cambiamenti in vista per i nativi Capricorno, mentre condividere sogni e creare obiettivi sarà molto importante per il Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 aprile 2022 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana si preannuncia interessante dal punto di vista professionale.

La congiunzione di Mercurio si rivelerà molto importante per portare avanti determinati progetti. In ambito sentimentale Venere non sarà più di grande supporto, ciò nonostante i rapporti con il partner saranno comunque pieni di vita. Se siete single il fine settimana si rivelerà il periodo ideale per provare a fare dolci e audaci conquiste. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana in risalita per voi nativi del segno. A partire da venerdì il pianeta Venere agirà a vostro favore e vi permetterà di stabilire un rapporto migliore con l'anima gemella. Per quanto riguarda i single sono possibili incontri fortunati, soprattutto tra venerdì e sabato. Andrete molto bene anche in ambito lavorativo, anche se dovrete saper gestire bene le energie che avrete a disposizione, considerato che Marte è ancora in quadratura.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo che si annuvola durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore si troverà in quadratura dal segno dei Pesci e potrebbero manifestarsi piccoli, ma fastidiosi screzi con il partner. Per consolidare il rapporto sfruttate le giornate di Luna fortunata, tra martedì e giovedì. Pochi cambiamenti sul fronte professionale.

Mercurio vi terrà attivi creativi, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Cancro: l'arrivo di Venere in trigono dal segno dei Pesci, a partire dalla giornata di venerdì, vi permetterà di condividere sogni e creare nuovi obiettivi insieme all'anima gemella. Se siete single sarà possibile provare a vivere l'amore in modo diverso.

Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi novità. Alcune situazioni non si sbloccano al momento, ma dei progetti finalmente arriveranno a una conclusione. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere smetterà di remarvi contro a partire da questa settimana. Tornerete a vivere più serenamente la relazione di coppia. Il prossimo weekend, in particolare, si rivelerà adatto per provare a rimettervi in gioco e conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro non mancheranno piccole, ma importanti opportunità di crescita, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo che purtroppo non sarà molto convincente nei vostri confronti nel prossimo periodo. Dal punto di vista sentimentale arriverà Venere in opposizione, che non renderà le cose così semplici con l'anima gemella.

Anche i cuori solitari potrebbero essere spesso fraintesi. Sul posto di lavoro anche se le cose non andranno esattamente come previsto, dovrete guardare avanti e continuare a fare del vostro meglio. Voto - 5️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedono un cielo tutto sommato favorevole. Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante la vostra relazione di coppia continuerà a essere piuttosto affiatata e soddisfacente. Attenzione soltanto a non forzare troppo le cose con il partner. Sul fronte professionale l'opposizione del pianeta Mercurio potrebbe creare un po’ di tensione e sarà necessario non combinare guai affinché i vostri progetti possano proseguire. Voto - 7️⃣

Scorpione: questa settimana il pianeta Venere tornerà nuovamente a sorridervi.

A partire da venerdì in ambito sentimentale godrete di una relazione di coppia migliore e vi farà davvero piacere vivere momenti più intensi e romantici insieme alla persona che amate. Se siete single potrebbe essere un buon momento per sentirsi più vicini a una persona in particolare. Sul fronte professionale, con Giove in trigono, le risorse a disposizione saranno più che sufficienti e sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non molto convincente durante la prossima settimana. Il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte e renderà difficile il rapporto con la vostra anima gemella. Se siete single il vostro umore sarà piuttosto altalenante e spesso potreste essere fraintesi.

Qualche difficoltà anche in ambito lavorativo a causa di Giove, ma per fortuna ci penserà Mercurio a darvi qualche idea per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: cambiamenti in vista all'interno della vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta dell'amore Venere sarà in sestile dal segno dei Pesci, regalandovi il sorriso e permettendovi di vivere bei momenti insieme alla dolce metà. In ambito lavorativo la comunicazione con i colleghi sarà fondamentale e con Giove in sestile saprete come portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: questa settimana avrete tante energie a disposizione grazie al pianeta Marte nel vostro cielo. Soprattutto in ambito lavorativo saprete come sfruttarle al meglio, arrivando talvolta a superare le aspettative.

Per quanto riguarda i sentimenti Venere lascerà il vostro cielo a partire da venerdì, ciò nonostante i rapporti con l'anima gemella rimarranno più che soddisfacenti. Sfruttate soprattutto le giornate di martedì, mercoledì e giovedì per consolidare il rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che a partire da venerdì si farà romantica, piacevole e convincente, grazie a Venere che entrerà nel vostro cielo. Secondo l'oroscopo riuscirete a farvi apprezzare al meglio dalla persona che amate; se siete single troverete punti in comune con una persona, più di quanto pensavate. Settore professionale tutto sommato discreto grazie a Giove, che vi aiuterà a portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣