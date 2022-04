Giovedì 7 aprile troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Saturno e Marte sosteranno sui gradi dell'Acquario. Venere, Nettuno e Giove, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Plutone permarrà in Capricorno. Urano, infine, rimarrà stabile in Toro, come Sole e Mercurio continueranno il domicilio in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: finanze top. Venere e Giove, a braccetto sui loro gradi, verranno stimolate dal Luminare notturno nell'amico Cancro e ciò, con ogni probabilità, favorirà il rimpinguarsi del bottino economico di casa Pesci.

Amore in secondo piano.

2° posto Leone: occasioni. I felini, nel corso di questo giovedì, avranno ottime chance di scorgere qualche ghiotta opportunità professionale, che andrebbe coltivata prima possibile, in quanto la stessa potrebbe permettergli di poter contare su un rassicurante cuscino economico nel prossimo futuro.

3° posto Scorpione: gratifiche. Ottime le effemeridi per il segno Fisso durante queste ventiquattro ore, specialmente per i nativi che non si sono risparmiati in termini di fatiche fisiche e mentali nelle ultime settimane. Quest'ultimi, difatti, avranno grandi possibilità di ricevere un'agognata gratifica morale, che favorirà il riaccendersi del loro entusiasmo.

I mezzani

4° posto Cancro: umore top.

Nonostante qualche bega lavorativa terrà ancora banco, i nati Cancro godranno di un eccelso tono umorale e ciò gli permetterà probabilmente di essere l'anima della festa ovunque vadano.

5° posto Toro: concilianti. Giornata nella quale i nati Toro assumeranno, con ogni probabilità, un mood conciliante nel focolare domestico, risultando estremamente comprensivi nel rapporto coi loro figli, e ciò sarà ben gradito alla consorte.

6° posto Vergine: incontri. Dal tardo pomeriggio il segno di Terra avrà buone chance di fare degli stuzzicanti incontri affettivi con persone intriganti, verso le quali risulterà estremamente semplice fare un'ottima prima impressione.

7° posto Sagittario: focus domestico. Il nido abitativo potrebbe calamitare l'attenzione dei nati Sagittario durante questo giovedì, in quanto gli arcieri saranno chiamati a fare delle pulizie approfondite e/o ad adoperarsi per il cambio di vestiario stagionale.

8° posto Ariete: compromessi. La Luna e Nettuno d'Acqua, in combutta con il loro Sole di nascita, spingeranno il primo segno di Fuoco ad accettare qualche compromesso nel ménage amoroso, così da favorire il ristabilirsi dell'armonia di coppia.

9° posto Gemelli: stanchi. Lo scarno bottino energetico, assieme a una mole ingente di attività da portare a compimento, metteranno probabilmente a dura prova la resistenza fisica dei nativi, che arriveranno a sera esausti.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: individualisti. La probabile reticenza dei nati Capricorno, di mettere in campo uno spirito collaborativo e complementare nel luogo professionale, farà presumibilmente sì che gli stessi siano accusati di essere individualisti e un pizzico egoisti.

11° posto Bilancia: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare nelle faccende sentimentali di casa Bilancia in questa giornata d'aprile, in particolar modo per la seconda decade che dovrà fare i conti con un'inaspettata gelidità nei loro confronti da parte dell'amato bene.

12° posto Acquario: relax. Giovedì che sarà, con ogni probabilità, una di quelle giornate in cui ogni attività sarà vissuta troppo sul personale dai nati Acquario. A tal proposito, il parterre planetario suggerirà loro di prendersi una pausa dalla routine quotidiana e ritagliarsi ampi spazi di relax.