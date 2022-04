Prende il via il weekend di Pasqua per tutti e 12 i segni zodiacali. Approfondiamo quali novità porterà dal punto di vista amoroso e lavorativo questo nuovo periodo con l'Oroscopo di sabato 16 aprile 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore vivrete al meglio le relazioni in questa giornata, i rapporti con la persona amata saranno positivi. Nel lavoro le collaborazioni sono favorite, sfruttate il momento per programmare qualcosa di interessante.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare complicazioni in questa giornata, i rapporti potranno subire dei cali.

Nel lavoro arriveranno delle conferme che aspettavate da giorni.

Gemelli: a livello sentimentale non mancheranno le occasioni nella vita di coppia, avrete la possibilità di vivere al meglio le storie. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e portare complicazioni.

Cancro: in amore avrete la possibilità di andare incontro a soluzioni nella vita di coppia in questa giornata, ma dovrete aprirvi al dialogo. A livello lavorativo arrivano adesso dei momenti importanti da vivere.

Leone: per i sentimenti per coloro che stanno vivendo due storie parallele è arrivato il momento di prendere una decisione. Nel lavoro siete alla ricerca di risposte, ma soprattutto di cambiamenti.

Vergine: a livello amoroso, con la Luna in opposizione, alcuni rapporti di coppia potranno vivere dei cali.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di recuperare.

Previsioni e oroscopo del 16 aprile 2022: la seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore, con diversi pianeti favorevoli, avrete la possibilità di vivere al meglio le relazioni in queste ore. Nel lavoro alcuni hanno voglia di novità, ma ragionate bene prima di agire.

Scorpione: per i sentimenti, se ci sono state delle difficoltà di recente, ora avrete modo di recuperare, in particolare nelle storie di lunga data.

Nel lavoro non tutti sono dalla vostra parte: non lasciatevi mettere sotto.

Sagittario: in amore occorre fare attenzione a possibili discussioni in questa giornata, le relazioni potranno essere messe in crisi. Nel lavoro puntate a ottenere il massimo dalle prossime ore.

Capricorno: a livello amoroso i rapporti di coppia vivranno delle novità, l'importante è non essere troppo frettolosi nelle scelte.

Nel lavoro evitate errori banali, ragionate prima di agire.

Acquario: per i sentimenti, con Venere in opposizione, non mancheranno alcune polemiche, per questo motivo è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro siete in ripresa, i risultati non mancheranno.

Pesci: in amore c'è la necessità di chiarire dopo alcuni momenti di tensione vissuti. Nel lavoro siete in recupero nonostante un momento complicato.