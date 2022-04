L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile 2022 è pronto a dare una infarinatura generale al probabile andamento riservato dagli astri ai prossimi sette giorni. In evidenza, oltre alle previsioni della settimana relative ai segni della seconda sestina, anche la classifica settimanale completa, riepilogativa e definitiva valida per l'intero zodiaco. Curiosi di conoscere i voti in pagelle dei segni e come andrà il periodo in analisi?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Vi attende una settimana a dir poco movimentata, anche grazie ai disegni del cielo e delle stelle. In ballo ci saranno cose anche molto importanti: affidatevi al vostro buon istinto cercando di agire nel modo più giusto. Sentirete il bisogno di una maggiore serenità, soprattutto giovedì e venerdì. Però questo desiderio di tranquillità sarà colmato grazie ad una persona che per voi è molto importante. L’amore va bene, anche senza giri di parole: soprattutto martedì e domenica, i sorrisi e le carezze varranno molto più di qualsiasi discorso... Per quanto riguarda il lavoro intanto, il rifiuto di qualcuno non riuscirà a turbarvi perché avvertirete una grande sicurezza nelle vostre possibilità.

Ecco le stelline riservate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 19, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, sabato 23;

★★★ giovedì 21 aprile;

★★ venerdì 22 aprile 2022.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana in generale sarà piuttosto intensa e faticosa. Anche si concluderà nel segno della negatività, senz'altro la prima e la parte centrale del periodo risulteranno buone da vivere in tranquillità.

Non perdete tempo dietro ai piccoli e fastidiosi imprevisti, piuttosto pensate a qualcosa che possa movimentare l'attuale situazione, in ogni ambito e sotto ogni punto di vista. E poi, visto l'andazzo, cercate di trovare il giusto accordo tra ragione e istinto, per non dire tra cuore e cervello. La Luna in Sagittario e il Sole in Toro amplificheranno la vostra sete di novità e di nuove emozioni.

Avventuratevi pure su territori sconosciuti, se lo desiderate, ma non abbandonate la prudenza. E coinvolgete anche la persona amata in questa voglia di amplificare eventuali orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta molto interessante: non lasciatela fuggire.

Ecco come saranno i vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20;

★★★★ martedì 19, giovedì 21, venerdì 22;

★★★ sabato 23 aprile;

★★ domenica 24 aprile 2022.

♐ Sagittario: voto 10. Questa settimana fate largo alla strategia amorosa, che senz'altro potrà condurre alle alte sfere tingendo di dolcezza il periodo. Dunque amore grande? Certo che si: l'arrivo della Luna nel segno prepara per voi un ottimo periodo, soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia con eventuali problemi da risolvere.

Al di là dei singoli eventi, sarete nel mezzo di un’interessante crescita interiore, il che molto presto si tradurrà in nuovi e concreti traguardi da conquistare. Sul fronte professionale vi attende una nuova sfida e molti di voi già possiedono tutti gli strumenti necessari per vincerla. Evitate comunque, almeno per un po’, la voglia di immischiarvi in faccende che non conoscete a fondo. Almeno per una volta, provate a mettere da parte quel vostro poco raziocinio che spesso vi porta a buttarvi senza paracadute: ne varrà la pena, fidatevi.

Ecco la vostra classifica stelline interessante i prossimi giorni:

Top del giorno martedì 19 aprile (Luna nel segno);

martedì 19 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, venerdì 22, domenica 24.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

In programma una splendida settimana con, all'orizzonte, un dolce sapore in bocca e la voglia di trascorrere più tempo fra gli affetti familiari. Godendo delle cose più semplici riuscirete anche a vivere meglio e più felicemente il periodo. Se nel frattempo dovessero sopravvenire eventuali imprevisti, saprete senz'altro gestirli nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il lavoro, con ogni probabilità stringerete nei prossimi mesi un accordo molto importante che vi permetterà di avere risultati ottimi nel giro di poco tempo. L’amore andrà benissimo, soprattutto giovedì: l'entrata nel segno di una conturbante Luna d'amore regalerà immense soddisfazioni sia in coppia che da single. Solo in casi particolari sarebbe cosa giusta o almeno auspicabile mollare la presa, relativamente a certe questioni di interesse economico.

La previsione stelline della settimana da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 21 aprile (Luna nel segno);

giovedì 21 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 19, venerdì 22, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20;

★★★ domenica 24 aprile 2022.

♒ Acquario: voto 8. La Luna arriva nel vostro segno proprio ad inizio weekend, a conclusione di tre giornate precedenti davvero splendide. Questo farà da volano al settore legato si sentimenti, aiutandovi a sistemare parecchie, magari togliendovi dalle spalle certi pesi morti divenuti ormai intollerabili. Parlate chiaro, andate dritti per la vostra strada evitando di prestare attenzione a chi cercasse di mettervi in crisi. Ci sono tutti i presupposti affinché questa sia una settimana davvero vincente sotto ogni punto di vista.

Per quanto riguarda la parte lavorativa, state raggiungendo risultati importanti e meritati, soprattutto per quanto concerne certe questioni di notevole importanza, ma ancora non potete permettervi di abbassare la guardia. Occhio a delle scelte che potreste dover fare nelle giornate di lunedì o martedì, rischio alto di toppare!

L'andamento del periodo, i giorni belli e quelli meno buoni:

Top del giorno sabato 23 aprile (Luna nel segno);

sabato 23 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 21, venerdì 22, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 aprile;

★★★ martedì 19 aprile;

★★ lunedì 18 aprile 2022.

♓ Pesci: voto 5. Qualcuno in questi prossimi sette giorni forse vi darà del filo da torcere. In parte riuscirete a tenere testa a qualsivoglia problematica, grazie anche ad una grande capacità di analisi e al vostro bagaglio di esperienze.

Togliendo dal mucchio le tre giornate relative a mercoledì, giovedì e venerdì, di certo in tutte le restanti altre il bilancio conclusivo potrebbe essere abbastanza positivo. Per quanto riguarda la vita di coppia, è molto probabile che il dialogo di coppia, nei prossimi giorni, non sarà al massimo: fate la prima mossa, mettendovi eventualmente solo in posizione di ascolto. L’ideale sarebbe semplificare tutto al massimo, riducendo alcuni concetti alla loro essenza o definendo un piano d’azione comune, senza troppi fronzoli. La Luna in Scorpione lunedì darà una buona mano nella comprensione di alcune vicende.

Le stelline attribuite alle prossime sette giornate in calendario:

★★★★★ lunedì 18 aprile;

★★★★ martedì 19, sabato 23, domenica 24;

★★★ mercoledì 20, venerdì 22;

★★ giovedì 21 aprile 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana è pronta ad apporre il proprio sigillo di garanzia sulle giornate interessanti il periodo da lunedì 18 a domenica 24 aprile.

In questo spazio temporale a risultare vincente tra i dodici dello zodiaco, meritatamente, il segno del Sagittario, a questo giro considerato al "top della settimana". Molto favorevole il periodo anche per Capricorno, Leone e Acquario, tutti posizionati nelle zone alte della scaletta. Pronti a scoprire di più?

Ecco la classifica settimanale al completo:

1° posto - Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Capricorno, voto 9;

3° posto - Leone e Acquario, voto 8;

4° posto - Toro, Cancro e Vergine, voto 7;

5° posto - Ariete, Gemelli, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

L'oroscopo settimanale interessante la terza settimana del mese attuale giunge a termine. Il prossimo appuntamento con le stelle e l'Astrologia settimanale analizzerà il periodo temporale dal 25 aprile al 1° maggio 2022.