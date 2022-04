L'oroscopo di sabato 16 aprile prevede una forte voglia di cambiamenti per il Toro e per il Leone, entrambi con lo scopo di migliorarsi, mentre Venere regalerà sorrisi ai nativi Scorpione. La Luna in Bilancia renderà questa vigilia di Pasqua speciale in amore, mentre Cancro mostrerà maggior creatività e impegno al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 16 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 16 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non molto entusiasmante in questa vigilia di Pasqua, ma avrete modo di rifarvi già da domani.

Questo cielo è tutto sommato sereno per voi, dunque, single oppure no, non entrate nel panico solo perché ci sarà una nuvola passeggera. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una giornata leggera, ma proficua se sfruttata bene. Voto - 7️⃣

Toro: periodo sicuramente positivo per voi secondo l'Oroscopo, ciò nonostante permane in voi quella voglia di cambiare e migliorare, per voi e per gli altri. In amore fate quindi qualcosa che possa far sentire il partner, ma senza sbilanciarvi troppo. Sul fronte professionale se ci sono delle idee, datevi da fare, e iniziate a svilupparle senza fretta. Vedrete che presto arriveranno i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se la Luna si trova in trigono dal segno della Bilancia, non significa che tra voi e il partner si respira aria felice.

Venere è ancora negativa, e questi momenti di tregua vanno sfruttati per recuperare terreno. Se siete single, non vergognatevi di esprimere le vostre emozioni, perché sono vere. Sul fronte professionale non ci sarà molto da fare, per fortuna, e potrete sfruttare il tempo libero per buttare giù qualche nuova idea. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali non ancora molto convincenti in amore, ma con Venere favorevole, sicuramente non ci saranno grandi problemi.

A partire da domani, riuscirete a esprimere meglio i vostri sentimenti, ma attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente i vostri progetti creativi andranno avanti, in particolare per coloro nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale sicuramente non eccezionale ora che Mercurio si trova in quadratura.

Ciò nonostante, la voglia di fare di più, di migliorarvi e recuperare terreno non vi manca. Proprio per questo, non vi darete per vinti e continuerete a lottare. Sul fronte amoroso, i rapporti con il partner saranno piuttosto discreti, e voi avrete una spalla su cui poggiarvi, e sicuramente ciò farà bene all'intesa tra voi, merito anche della Luna in sestile. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ancora piuttosto incerta secondo l'oroscopo di sabato 16 aprile. Venere in opposizione non vi darà tregua, e quando non riuscite a capire le intenzioni del partner, sarà difficile andare avanti. Se siete single, avrete bisogno di capire quale direzione intraprendere. Sul posto di lavoro, Mercurio vi darà qualche idea in più per i vostri progetti, ma la strada verso il successo è ancora molto lunga e ostica.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna nel segno mette tanta fiducia in voi nei confronti del partner. Questo periodo sarà tutto sommato stabile, anche se non particolarmente romantico. In ogni caso, vi piacerà stare con le persone che amate, anche se siete single. Sul posto di lavoro non sarete tra i migliori del settore, ma il vostro lo saprete fare piuttosto bene. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di sabato ottima per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Single oppure no, saprete cosa vuol dire e come condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio opposto vi ostacola, ma per fortuna ci saranno Marte e Giove a guidarvi. Anche se con qualche difficoltà, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in Bilancia vi farà sentire un po’ più vicini alla vostra anima gemella, ma con Venere in quadratura difficilmente scoppierà la scintilla della passione. Se siete single, i vostri amici al momento sono preziosi per tenere in piedi la vostra vita sociale. Sul fronte professionale, un aiuto si rivelerà fondamentale per cercare di svolgere bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: vita sentimentale ostacolata dalla Luna in quadratura in questa vigilia di Pasqua. Nulla di grave, perché Venere sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante, meglio non pretendere troppo dal partner in questa giornata. Domani, sicuramente avrete modo di rifarvi. Sul posto di lavoro, Mercurio in trigono dal segno del Toro vi aiuterà parecchio a svolgere bene i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo di sabato 16 aprile. Godrete del favore della Luna in trigono dal segno della Bilancia e, single oppure no, sicuramente vi sentirete a vostro agio quando sarete insieme alla vostra fiamma. Sul fronte professionale, siete messi in ginocchio da Mercurio, al punto che sarà quasi fondamentale un aiuto da parte di un collega. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo eccellente in questa vigilia di Pasqua. Gli astri sono dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Portare avanti i vostri progetti sarà un piacere, quasi non vi peserà, e i risultati che otterrete, di conseguenza, saranno davvero ottimi. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penserà Venere a regalarvi tanti splendidi momenti insieme alla persona che amate, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Voto - 9️⃣