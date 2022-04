L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 aprile 2022 è pronto a dare conto in merito alle analisi astrali sulla seconda settimana piena di questo mese. Curiosi di sapere come si presenteranno i prossimi sette giorni? Bene, siamo qua apposta, ben felici di mettere in chiaro il pensiero delle stelle nei riguardi di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Discorso differente per lo schema relativo alla classifica settimanale, come da prassi riguardante l'intero comparto zodiacale.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica .

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. In questa settimana che sta per entrare sono particolarmente favorite le vicende professionali e gli equilibri economici: arrivano gratificazioni che nemmeno vi aspettavate e che senz'altro vi daranno una grande carica. Anche l’amore prosegue nel segno della positività grazie all'ingresso della Luna nel segno giovedì 14 aprile. In arrivo delle belle emozioni. L’unica raccomandazione è quella di non esagerare a tavola, almeno per un po', così da potersi "sfogare" nel periodo pasquale.

Ecco le stelline affibbiate ai prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 14 aprile (Luna in Bilancia);

giovedì 14 aprile (Luna in Bilancia); ★★★★★ venerdì 15, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 aprile;

★★★ martedì 12 aprile;

★★ lunedì 11 aprile 2022.

♏ Scorpione: voto 10.

Per voi nativi si presuppone possa essere una settimana d'oro in ambito sentimentale. a Luna in Scorpione darà supporto in caso di problemi d'amore da risolvere. Alcuni frangenti potrebbero risultare molto movimentati ma ricchi di belle sorprese: cercate di farvi trovare al posto giusto nel momento giusto e di non perdere nessuna della prossime occasioni che sicuramente non si faranno aspettare.

Cercate anche di riposare e rilassatevi, perché presto si aprirà un periodo piuttosto intenso soprattutto sul piano professionale. Salute in discreto stato, anche se in alcuni casi sarebbe da tenere una condotta appropriata: pasti più leggeri!

La situazione relativa alle vostre stelline giornaliere:

Top del giorno domenica 17 aprile (Luna in Scorpione);

domenica 17 aprile (Luna in Scorpione); ★★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì 15.

♐ Sagittario: voto 5.

Settimana sottoposta a continui alti e bassi. Non prendetevela con gli altri se qualcosa ultimamente non è andata come avreste voluto; piuttosto, assumetevi eventuali responsabilità e cercate di correggere il tiro, anche perché siete ancora in tempo. In vista del prossimo weekend, concedetevi il massimo relax: da un po' state accusando una certa stanchezza sia fisica che mentale. Dunque, consigliata tanta serenità: potrebbe senz'altro essere l'antidoto giusto, da prendere a piccoli sorsi. Non dimenticate nemmeno l’importanza del lavoro di squadra e, anzi, adoperatevi affinché diventi una solida realtà nell’ambiente in cui vi muovete quotidianamente.

Le stelline della settimana da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 11 aprile;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★ giovedì 14 aprile.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. A molti del segno attende una settimana a dir poco movimentata, anche grazie ai disegni del cielo e delle stelle. In ballo ci saranno cose anche molto importanti, affidatevi al vostro istinto cercando di agire nel modo più giusto. Sentirete il bisogno di una maggiore serenità, soprattutto al giro di boa infrasettimanale: in parte sarà colmato da una persona amica che per voi risulta essere davvero molto importante. Per quanto riguarda il lavoro, l'eventuale delusione per qualcuno dei vostri colleghi non riuscirà a turbarvi più di tanto, anche perché avvertirete una grande sicurezza nelle vostre possibilità.

Pronte per essere "annotate", le giornate migliori e peggiori:

★★★★★ venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e sabato 16;

★★★ martedì 12 aprile;

★★ mercoledì 13 aprile 2022.

♒ Acquario: voto 6. La settimana inizierà molto bene, risultando favorevole a molte delle vostre aspettative. Il massimo della fortuna arriverà a metà periodo con un martedì e un mercoledì davvero favolosi. Invece sarà piuttosto intensa e impegnativa la parte finale, concludendosi con sabato e domenica entrambi sotto al segno della negatività. Non perdete tempo dietro ai soliti piccoli e fastidiosi imprevisti, piuttosto pensate a qualcosa che possa migliorare la vostra attuale situazione, ovviamente sotto ogni punto di vista.

Altresì, cercate di trovare il giusto accordo fra la ragione e l’istinto, fra il cuore e il cervello, fra il fare o il non fare...

Ecco le stelline affibbiate alle giornate di prossimo arrivo:

★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 aprile;

★★ domenica 17 aprile 2022.

♓ Pesci: voto 7. Questa settimana che sta per arrivare regalerà una grande energia e tantissima voglia di fare, specialmente nel primo e secondo tratto. Un po' giù di corda vi sentirete in parte giovedì e tanto di più venerdì. In alcuni frangenti, forse, qualcuno vorrebbe evadere dalla solita routine e tale condizione potrebbe togliere un po' di sano entusiasmo. Il fatto è che in determinate situazioni, soprattutto a stampo sentimentale, non potete davvero permettervi di abbassare la guardia, soprattutto a proposito di alcune questioni ancora non ben definite (che sapete).

Coraggio allora, fate appello alle vostre infinite risorse e guardate al futuro prossimo con fiducia: presto le cose miglioreranno in ogni settore.

Ecco quando sarà più conveniente per voi agire:

Top del giorno lunedì 11 aprile;

lunedì 11 aprile; ★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 aprile;

★★ venerdì 15 aprile 2022 (Marte in Pesci) .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Altro giro, altra corsa: la classifica della settimana è nuovamente disponibile ad essere consultata in merito al lasso temporale da lunedì 11 a domenica 17 aprile. Il responso astrologico seguente, ovviamente come sempre, risulta essere valido per l'intero filotto zodiacale. Prima di andare al dunque svelando nei dettagli l'intera scala di valori attribuita ad ogni singolo segno, d'obbligo dare merito al segno al "top" la prossima settimana: lo Scorpione.

A voi il piacere di analizzare e giudicare la classifica settimanale:

1° posto - Scorpion e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Vergine, voto 9;

3° posto - Gemelli e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Pesci, voto 7;

5° posto - Cancro, Leone, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Le analisi astrologiche interessanti l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 aprile 2022, dunque impostato sulla seconda settimana di aprile giunge a conclusione. Il prossimo appuntamento con astri, stelle e previsioni riguarderà il periodo da lunedì 18 a domenica 24, sempre del corrente mese.