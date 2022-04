L'oroscopo della giornata di sabato 9 aprile 2022 prevede nuovi e interessanti progetti in arrivo per i nativi Leone, mentre Mercurio in sestile per l'Acquario darà molte idee ai nativi del segno. Pesci sarà piuttosto preparato al lavoro, mentre nuove persone entreranno nella vita dei nativi Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 9 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 9 aprile 2022 segno per segno

Ariete: forse non ci sarà tanto romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, colpa della Luna in quadratura e dell'assenza di Venere.

Ciò nonostante il vostro rapporto non è in crisi, dunque niente rammarico. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio nel segno vi aiuterà a ritagliarvi un ruolo in quel che fate, con risultati sempre più incoraggianti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale interessante in questa giornata per voi. Venere e Luna vi aiuteranno a ricostruire il vostro rapporto, o se siete single, potrete dare vita a un nuovo rapporto. Sul fronte professionale con Marte in quadratura ci sarà un po’ di stress, ma riuscirete comunque a gestire discretamente bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo non molto stimolante in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo di sabato 9 aprile dovrete fare i conti con Venere in quadratura.

Le relazioni con il partner infatti potrebbero diventare strane o difficili da gestire. Sarà necessario chiarire fin da subito come stanno le cose. Sul fronte professionale siete di fronte una situazione un po’ complessa, ma che se riuscirete a gestire, sicuramente porterà buoni risultati. Voto - 6️⃣

Cancro: con questo cielo finalmente sereno per voi, avrete modo di ampliare i vostri orizzonti e sentirvi più felici, soprattutto con le persone che amate.

Inoltre non mancherà in voi la voglia di fare nuovi incontri e far entrare nella vostra vita nuove persone. In ambito lavorativo non siete in ottima forma a causa di Mercurio, ciò nonostante fin quando vi verranno assegnati incarichi ben specifici, non avrete alcun problema. Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, e un cielo in miglioramento, sul fronte professionale arriveranno nuovi e interessanti progetti da sviluppare.

Gestiteli in tutta calma, senza fare mosse affrettate. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo non v'influenzerà più di tanto. I rapporti con il partner non saranno super affiatati, ma almeno sarà possibile provare a ricostruire un buon legame tra voi. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in crisi per voi nativi del segno. Con il pianeta dell'amore in opposizione, sentirsi vicini, ma soprattutto innamorati della vostra anima gemella non sarà affatto facile. Dovrete prima risolvere eventuali problemi personali o con il partner prima di lasciarvi nuovamente andare alle emozioni. Sul fronte lavorativo concentrarsi su nuovi progetti non sarà l'ideale nel prossimo periodo. Voto - 5️⃣

Bilancia: inizio di fine settimana non così entusiasmante per voi.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e ora che Venere non sarà più così favorevole, i rapporti di coppia potrebbero essere più difficili da gestire. Se siete single e una recente conoscenza vi sembra un colpo di fulmine, meglio fermarsi un attimo a capire se lo è davvero. Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno, il problema è che non sarà facile sviluppare certe idee. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali decisamente convincenti secondo l'oroscopo di sabato 9 aprile. Finalmente potrete contare su un cielo ottimo per far valere le vostre emozioni. Single oppure no, con Venere e Luna dalla vostra parte, si riaccenderà la speranza di una vita sentimentale movimentata, ma soprattutto romantica.

Per quanto riguarda il lavoro invece, forse non siete ancora al top della forma a causa di Marte, ma con Giove in trigono, anche se in ritardo, riuscirete a mettere a segno risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: relazioni sentimentali poco convincenti in questo periodo. Sarà una giornata un po’ spenta e con qualche possibile tensione di coppia. Se siete single e volete fare conquiste, meglio essere pronti a tutto, anche a una possibile delusione. Sul fronte professionale siete di fronte a una situazione difficile, ma che se gestita bene, può portare a qualche piccola soddisfazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri in questa giornata. Con la Luna in opposizione, non sarà la giornata ideale per concentrarvi solo sulle emozioni.

Ci saranno infatti dei problemi da risolvere, e sarà necessario prima concentrarsi su questi. In ambito lavorativo sfruttate tutto il vostro potenziale se davvero volete raggiungere certi obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo che rimane convincente in amore, nonostante Venere non sia più nelle vostre corde. Single oppure no, il vostro modo di amare sarà ancora particolarmente apprezzato. Single oppure no dunque, non mollate, perché potete ancora fare audaci conquiste. Sul fronte professionale ci penseranno Marte e Mercurio a darvi tutto il necessario per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Pesci: con così tante stelle dalla vostra parte, questa giornata di sabato non può che essere estremamente convincente per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale Venere e Luna vi permetteranno di rendere unica la vostra relazione, e di costruire un legame indissolubile. Sul fronte professionale idee e progetti non mancheranno, vi terranno attivi e con il tempo potrete raggiungere risultati davvero convincenti. Voto - 9️⃣