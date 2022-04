Mercoledì 13 aprile troviamo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi della Vergine, mentre il Sole risiederà nel segno dell'Ariete. Mercurio insieme a Urano proseguiranno il domicilio in Toro, così come Marte e Saturno permarranno in Acquario.

Plutone, in ultimo, resterà stabile nel segno del Capricorno come Nettuno, Giove e Venere continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo del 13 aprile favorevole per Ariete e Capricorno, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: alleanze. Giornata di metà settimana durante la quale il primo segno zodiacale potrebbe accorgersi, a ragion veduta, di aver bisogno di stringere nuove alleanze professionali per poter guardare al prossimo futuro con qualche sicurezza in più.

2° Capricorno: a tutto gas. Mercoledì 13 aprile potrebbe essere un giorno pieno di attività da adempiere, perlopiù di natura burocratica e/o familiare. I nati in Capricorno non si tireranno indietro, arrivando a sera esausti ma soddisfatti di tutto ciò che hanno portato a compimento.

3° Vergine: affascinanti. Attraenti e ammalianti, la seconda e terza decade del segno della Vergine avranno ottime chance di conquistare una persona, la quale non farà mistero di nutrire il desiderio di approfondire la conoscenza.

I mezzani

4° posto Gemelli: tenaci. Nonostante qualche accusa o colpo basso proveniente dai nuovi colleghi, i nati in Gemelli potrebbero proseguire imperterriti il loro turno professionale, dando dimostrazione di una rinnovata determinazione.

5° Scorpione: schietti. Dietrologia o giri di parole non faranno al caso della prima decade dei nati in Scorpione, i quali preferiranno mettere in campo una sincerità smodata sia nel ménage amoroso che nel rapporto genitore/figlio.

6° Leone: dosare le energie. Se da un lato il binomio Luna-Plutone indurrà i "felini" a pigiare sul piede dell'acceleratore, dall'altro Marte in opposizione fornirà loro uno scarno bottino energetico.

Di conseguenza, i nativi saranno chiamati a distribuire con dovizia le poche forze che avranno a disposizione durante la giornata del 13 aprile.

7° Sagittario: di rendita. Sarà un 13 aprile che punterà a far ottenere agli "arcieri" il massimo risultato col minimo sforzo. Infatti riusciranno a trarre il meglio anche dalle attività svolte nei giorni addietro, potendosi permettere di avere una piccola rendita sulla quale contare.

8° Acquario: "puntini sulle i". Una spigolosa faccenda riguardante la famiglia d'origine indurrà il quarto segno Fisso a mettere i punti sulle "i" con un membro della stessa, nella speranza di evitare di affrontare nuovamente la medesima dinamica in futuro.

9° Bilancia: deleganti. Un po' per qualche pensiero di troppo e un po' per la poca voglia di darsi da fare, durante il 13 aprile i nati in Bilancia potrebbero essere insolitamente inclini a delegare diverse mansioni a loro assegnate sul luogo di lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende professionali della terza decade di casa Pesci, in quanto alcuni fastidiosi imprevisti costringeranno probabilmente i nativi ad accantonare tutto il resto per concentrarsi nella loro risoluzione.

11° Cancro: relax. Il primo segno d'Acqua potrebbe trascorrere la tipica giornata dove ogni cosa sembrerà girare per il verso sbagliato, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Per evitare di inasprire rapporti già complicati, i nativi farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax, limitando al minimo i rapporti con gli altri.

12° Toro: arrivisti. Se il mercoledì di casa Toro fosse un proverbio sarebbe senz'altro "Chi troppo vuole nulla stringe". Il segno di Terra peccherà presumibilmente d'arrivismo e viscerale ambizione che, anziché farlo avanzare nella scala gerarchica, sortirà l'effetto contrario.