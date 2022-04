L'oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di questo sabato. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 2 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. La giornata si presume possa portare tanta fortuna ai nativi del Toro: il simbolo astrale di Terra sarà interessato dall'entrata nel comparto di una meravigliosa Luna d'amore. Altresì, si profila un inizio weekend davvero formidabile anche per Gemelli e Vergine, coppia considerata in giornata da cinque stelle. Poco efficace la giornata per quelli del Cancro e del Leone, entrambi interessati da fluttuazioni astrali negative.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 2 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 2 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 aprile sottolinea la possibilità di trovare tanta normalissima routine. In amore, alcuni pianeti saranno vostri complici e vi aiuteranno a ristabilire la giusta sintonia con il partner. Tutti i rapporti miglioreranno durante questa giornata, ma sarete soprattutto voi a trarre beneficio da questo stato di grazia planetario. Single, fate parte dei segni di fuoco per cui vi sapete adattare alle più svariate situazioni, dalle quali sapete trarre nuovi stimoli per appagare la vostra sete di novità.

La disponibilità verso gli altri vi renderà persone un po' speciali, e lo dimostrerete in questo periodo a chiare lettere offrendo il vostro aiuto a chi si trovasse in difficoltà. Se state cercando di cambiare qualcosa nella vostra vita, è il momento per farlo: agite subito e cogliete l'attimo. Nel lavoro, gli astri saranno con voi: saranno molti gli aspetti positivi, quindi, se dovete prendere decisioni di rinnovamento da oggi ne avete facoltà.

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale a dare ottime possibilità da investire a rotta e manca sarà la Luna nel segno. La vostra situazione astrale quindi promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Le stelle vi daranno la possibilità di vivere l'amore al meglio, regalando fuochi d'artificio e un'intensa carica di passione in camera da letto...

Molte le occasioni da sfruttare per quei rapporti già collaudati, mentre lasceranno una grande libertà d'azione a quelli nati da poco. Single, la Luna da domani presente nel vostro segno vi garantirà il massimo della libertà e dell'indipendenza. In generale i buoni riflessi saranno rapidi, in ogni occasione, consentendovi di afferrare al volo le occasioni migliori, soprattutto per chi fosse alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, creatività, intuito e ambizione rappresenteranno le vostre carte vincenti per rilanciare l'attività professionale o i nuovi progetti. Lo slancio sarà molto dinamico e non mancherà la determinazione per iniziare col piede giusto quello che più vi interessa.

Gemelli: ★★★★★.

Un sabato sicuramente fortunato, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia di vostra competenza. In amore, le stelle accresceranno il vostro ottimismo invitandovi al buon dialogo con il partner, come anche con i familiari e gli amici, così l’affiatamento crescerà a dismisura e insieme avrete la meglio su qualunque ostacolo. Se vi amate davvero niente potrà dividervi, anzi farete tanti progetti per un futuro sempre più roseo e appagante. Single, finalmente saprete sfoderare le vostre armi migliori e prenderete decisamente in mano le redini di ogni situazione. Il fatto è che la lotta non vi spaventa affatto, anzi per certi versi può essere stimolante e rendervi brillanti, reattivi e in qualche caso persino temerari.

Nel lavoro, con alcuni pianeti a favore potrete compiere qualche piccolo ma piacevole progresso e ottenere riconoscimenti. Giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti.

Oroscopo di sabato 2 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo indicato con le due stelline del "ko", quindi poco da sperare. Per i sentimenti, in questa giornata potreste desiderare di voler fare qualcosa di nuovo, anche se il tempo a disposizione non sarà moltissimo. Invece di intristirvi dovreste riflettere sul fatto che avete ancora tante cose da fare o da ideare. In coppia presto festeggerete una rappacificazione, offrendo alla persona amata un dono indimenticabile.

Piccolo o grande, è comunque un segno tangibile del vostro affetto. Single, sabato poco allettante con il cielo che vi renderà nervosi, confusi, insoddisfatti e inconcludenti. Stanchezza e troppe cose da sbrigare potrebbero appesantire la giornata. Oltre a gestire con saggezza i vostri mille impegni, fareste bene a prendervi cura del vostro benessere, con scrupolo, rinunciando alle cattive abitudini. Nel lavoro, la giornata non decollerà: sarà contraddistinta da momenti di iperattività e da altri di calma piatta.

Leone: ★★★. Un sabato valutato con tre stelle del sottotono. In amore, il vostro intuito non mente in merito ad un problema: certe scelte potrebbero dunque rivelarsi azzeccate. Se vi sentiste presi dalla fatica e dallo stress di questo periodo, prendetevi qualche giorno di relax, mangiate in modo sano, riposate e rifugiatevi tra le braccia del partner: conforto e coccole vi faranno tornare più in forma che mai.

Single, vi sentirete un po' giù di tono e aiutarvi non sarà un'impresa facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. Sappiate che mille interessi vi aspettano e qualcuno è pronto a regalarvi tanto amore. Se riuscirete ad aprirvi, sarà questa una giornata ricca di piacevoli sorprese a livello affettivo: spazzerete via ogni brutto pensiero. Nel lavoro, gli astri consigliano prudenza. Non che si debba raccomandarvelo più di tanto, visto che per voi la cautela è la regola più che l'eccezione, ma in questo giorno farete bene a essere particolarmente vigili.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 2 aprile, vi vede dinamici, ispirati e comunicativi.

Avete tutte le ragioni per sentirvi al sicuro e per buttare nel dimenticatoio ogni problema. Novità, incontri e occasioni. Fascino in rialzo, grazie all’immagine e al sorriso smagliante, il che vi rende più irresistibili del solito. In campo sentimentale alcuni pianeti vi permetteranno di riflettere con calma e serenità su diverse questioni. Prenderete delle decisioni anche importanti, con la consapevolezza di aver fatto la scelta migliore per voi stessi e per il vostro futuro di coppia. Single, sabato strepitoso per voi della Vergine, con un esercito di pianeti schierati dalla vostra parte. Vi sentirete in splendida forma, pieni di energia e di entusiasmo, con una vitalità prorompente e una gran voglia di divertirvi come da tempo non vi capitava.

Nel lavoro, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta: quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 aprile.