Prende il via un nuovo mese per tutti e 12 i segni zodiacali. L'arrivo di aprile porterà qualcosa di nuovo a tutti i segni, sia nel lavoro che nei sentimenti. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 1° aprile 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore l'inizio del mese vede il transito positivo del Sole che porta una maggiore forza, non mancano delle novità. Nel lavoro attenzione a qualche sbaglio, evitate di pensare troppo al passato.

Toro: per i sentimenti, nonostante alcuni problemi con la persona amata, l'inizio del mese potrebbe portare un recupero.

Nel lavoro ci sono dei riavvicinamenti relativamente ad alcuni rapporti che si erano incrinati.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata invita a portare avanti dei chiarimenti, visto che il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro non mancano diverse novità, anche se alcune questioni burocratiche sono da rivedere.

Cancro: in amore è una giornata non esaltante, anche perché alcune persone potrebbero essere contro di voi. A livello lavorativo il mese parte bene e aiuta a gestire al meglio alcune conferme.

Leone: per i sentimenti più ci avviciniamo al weekend e più dovrete cercare di mantenere il controllo. Alcune persone sono contro di voi. Nel lavoro alcuni hanno deciso di cambiare, pertanto questo è un periodo di assestamento.

Vergine: a livello amoroso c'è uno stato di maggiore forza che vi permetterà di superare le difficoltà delle ultime ore. Nel lavoro potrete finalmente confermare alcune scelte che avevate preso in passato.

Previsioni e oroscopo dell'1 aprile 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore diversi pianeti sono contrari, per questo motivo potreste vivere delle difficoltà in una relazione.

Nel lavoro qualcosa potrebbe essere rivisto, arrivano infatti delle ore non esaltanti.

Scorpione: in amore avrete la possibilità di superare delle piccole preoccupazioni, ci sono quindi dei miglioramenti, evitate però azzardi nella vita di coppia. A livello lavorativo non si esclude un "ritorno al passato".

Sagittario: per i sentimenti giornata favorevole per i single del segno e per coloro che invece vogliono superare una delusione.

Nel lavoro arrivano nuove proposte, però anche maggiori momenti di riflessione.

Capricorno: a livello amoroso le cose stanno migliorando, ma attenzione a delle piccole discussioni all'interno della coppia. Nel lavoro diversi pianeti buon aspetto aiutano in questa fase.

Acquario: per i sentimenti l'ultima parte della settimana potrebbe portare dei ripensamenti. Gestire per questo meglio le relazioni. Nel lavoro potreste andare incontro a difficoltà.

Pesci: in amore - grazie a diversi pianeti favorevoli - ora siete in una fase di recupero, per questo motivo portate avanti alcune scelte fatte nella vita di coppia. Nel lavoro superate finalmente difficoltà del passato e vi lanciate verso progetti futuri.