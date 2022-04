Per il fine settimana fra il 30 aprile e il 1° maggio 2022 l’oroscopo presenta un periodo di ripresa per i nati sotto il segno dell’Acquario, che sarà anche più significativo per i nativi Sagittario e del Gemelli.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per il fine settimana.

L’oroscopo per il weekend: Sagittario in testa

1° Sagittario: finalmente ritroverete un giusto equilibrio, grazie a questo avrete anche delle nuove amicizie e un clima di distensione all’interno del contesto familiare e professionale. Se avrete un colloquio o un esame in una data piuttosto vicina, avrete a disposizione tanto ottimismo e autostima.

2° Gemelli: finalmente avrete dei momenti più che spensierati da trascorrere con la famiglia e con quelle amicizie che considerate come dei fratelli. Anche una cosa semplice come prendersi un caffè potrebbe essere per voi motivo di svago e di tranquillità, soprattutto in serata.

3° Cancro: farete un'esperienza unica alla quale sicuramente parteciperanno le persone care e che potrebbe essere determinante per farvi crescere dal punto di vista mentale. Lasciarvi alle spalle ogni negatività sarà una scelta molto significativa, che porterà a qualche novità che potrebbe cambiare la vostra quotidianità.

4° Pesci: vi sentirete leggermente rinvigoriti dal punto di vista fisico, mentre sul piano dell’amore si rinnoverà la complicità di coppia.

Rifioriranno dei rapporti che con il tempo si sono deteriorati e per i quali potreste anche scoprire nuove affinità. Avrete qualche bella notizia sul posto di lavoro.

Cambiamenti per Leone

5° Leone: rivoluzionare la vostra tabella di marcia potrebbe essere una soluzione ai problemi legati alla stanchezza e alla voglia di ritagliarvi più tempo libero.

I due pomeriggi del weekend potrebbero costituire del tempo da dedicare essenzialmente a voi stessi e ai vostri interessi.

6° Ariete: avrete una punta di stanchezza, che però non vi impedirà di rendere il vostro lavoro efficiente e di essere molto disponibili con le persone che vi circondano. Al momento potreste avere anche qualche responsabilità a cui adempiere per poter tenere in piedi l’ambito familiare.

7° Toro: mettervi alla prova sarà sicuramente un passo che siete disposti ad affrontare a viso aperto, ma circondarvi di persone sincere in questo momento potrebbe essere sempre più difficile del previsto. Secondo l’oroscopo dovrete prendervi più cura dei vostri interessi, prima di dedicarvi a qualcuno.

8° Acquario: avrete un rialzo lieve nella classifica dell’oroscopo grazie a qualche opportunità che potrebbe farsi avanti e che potrebbe darvi qualche guadagno in più rispetto a quelli attuali. Avrete ancora un po’ di nervosismo da smaltire.

Bilancia taciturno

9° Vergine: avrete delle spese a cui far fronte, però ci saranno ottimi supporti per affrontare queste sfide, probabilmente del tutto impreviste.

Con gli affari avrete un calo, ma considerando la vostra inclinazione saprete come rimanere comunque ottimisti, riuscendo a prendere in mano le redini della situazione.

10° Bilancia: avrete un periodo del fine settimana che si presenterà piuttosto taciturno e senza troppe novità. Anzi, si potrebbero riscontrare dei piccoli diverbi con il partner, probabilmente a causa di una divergenza di intenti e opinioni piuttosto significativa. Ciò potrebbe compromettere il rapporto.

11° Capricorno: questo periodo negativo, sotto molti aspetti, potrebbe mettervi più ansia del previsto e darvi anche qualche problematica sulla questione degli affetti. La sincerità in questo momento porterà a qualche scontro significativo all’interno del contesto professionale.

12° Scorpione: state rivalutando una decisione passata che adesso potrebbe risultare alquanto divergente dalle vostre aspettative attuali. Probabilmente percepirete un eventuale cambiamento come più difficile di quello che effettivamente potrebbe essere.