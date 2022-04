L'oroscopo del giorno è pronto a svelare la seconda tranche relativa alle previsioni zodiacali dell'8 aprile 2022. Curiosi di scoprire chi, questo venerdì, avrà fortuna e chi invece sarà costretto ad aspettare tempi migliori?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno di venerdì 8 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali dell'8 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano.

Pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione, visto che si prevede un sottotono generalizzato. Non perdete tempo a rimuginare sui torti subiti, guardate al futuro con serenità ed ottimismo. Nel lavoro, per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine, fate attenzione a non esporvi al pericolo di imbarazzanti gaffe o in errori da principianti. Tranquillizzatevi intanto in amore: invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Gli astri in questi giorni distorcono la percezione di ciò che accade intorno a voi. Vi sembra quasi che il mondo giri al contrario.

Scorpione: ★★. La quadratura in atto tra Mercurio e Plutone interferisce sul vostro umore e causa qualche contrasto nella coppia.

Tenete sotto controllo le finanze perché potrebbero verificarsi degli ammanchi di cassa non voluti. La visita inaspettata di un amico/a di vecchia data darà l’occasione giusta per svagarsi un po’. Nel lavoro invece, per riuscire a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischia di rimanere affossato, dovrete fare un passo indietro.

In amore perdura un sottile malumore: tranquilli, ci vuole ben altro per compromettere un legame così solido come il vostro, ok? Recuperato il buon senso forse ritroverete anche la complicità di chi amate. Il periodo altalenante potrebbe rendere più deboli le vostre difese immunitarie. Intanto fate attenzione nel dosare le vostre energie.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'8 aprile preannuncia un venerdì buono, anche se intriso nella scontata normalità. In questo periodo state inseguendo sogni bellissimi ma attenzione a non strafare; i vostri desideri si realizzeranno presto, a patto di tenere i piedi ben piantati a terra. Non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione generale. Ottime opportunità invece in ambito lavorativo. Per dare un taglio nuovo alla vostra attività, molto probabilmente instaurerete contatti insoliti e stimolanti. In amore ancora molte, troppe ambiguità; occorrerebbe un salutare dialogo chiarificatore per dissolvere - come per magia - ogni eventuale malinteso.

Fate attività fisica regolare: avrete una piacevole sensazione di benessere.

Oroscopo e stelle dell'8 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Sentimenti in splendida forma. Giornata perfetta anche per firmare contratti, ricevere ospiti o riappacificarsi con la persona amata, grazie al sestile Nettuno-Giove verso il vostro Plutone. Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporterà l’armonia tra le pareti domestiche e con i collaboratori. Se avete una questione legale in sospeso, potete tirare il fiato: nonostante gli intralci e gli imprevisti, la risolverete rapidamente. In coppia mai come ora risultate spontanei, socievoli e affabili: presto potrete dare inizio ad un nuovo rapporto.

Per qualcuno invece, per sapere se è vero amore, occorrerà dare tempo al tempo. Si consiglia di iniziare una dieta naturale per rafforzare i punti deboli. La Luna in orbita favorevole promette rimedi efficaci per vecchi acciacchi.

Acquario: ★★★★★. Il buonumore questo venerdì è garantito dal transito dalla splendida congiunzione in atto tra Marte e Saturno, entrambi nel vostro segno. Tuttavia, amore e finanze richiedono la vostra attenzione: c'è bisogno di fare una scelta o cambiare atteggiamento nei confronti di una situazione. Visto che in questo periodo sarete appoggiati dalle stelle, tali da risultare altamente efficienti e precisi, datevi da fare per rimettere un po’ in sesto eventuali conti che non tornano.

Anche nel lavoro è una buona giornata per inoltrare richieste o reclami, senza la paura di rischiare il classico buco nell’acqua: mal che vada, temporeggiate! In coppia, se aveste qualcosa da farvi perdonare, magari una piccola bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 8 aprile indica discreto l'andamento del periodo. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete più concreti e costruttivi. Questioni di eredità o relative alla gestione di denaro comune necessiteranno di un intervento da parte vostra. Ascoltate i consigli di chi, con una lunga esperienza alle spalle, v’invita a dosare l’energia e ad indirizzarla verso obiettivi concreti.

In amore intanto le cose procedono abbastanza bene. Presto avrete ampie dimostrazioni di affetto da parte del partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni o i soliti battibecchi che non portano mai a nulla. Qualcuno in stato singolo troverà finalmente il coraggio di dichiararsi: fatelo, e in fretta, il tempo dell'amore scorre veloce e il rimpianto è sempre in agguato.