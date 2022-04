L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 aprile prevede una Bilancia più comprensiva in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli, mentre Toro sarà più permissivo in amore. L'Ariete seguirà le occasioni che arriveranno, mentre Sagittario dovrà affinare la propria tecnica al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 aprile 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale che vi vedrà più competitivi in questa giornata. Mercurio vi aiuterà a metterci del vostro nei vostri progetti, che prenderanno la giusta direzione.

Seguite e sfruttate inoltre le occasioni che arriveranno. Sul fronte amoroso ci penseranno la Luna e Venere a portare armonia nel vostro rapporto, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 6 aprile. Sul fronte professionale sarete abbastanza attrezzati per svolgere bene le vostre mansioni, in particolare voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, in questa giornata sarete più permissivi con chi amate pur di riavvicinarvi alla vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo favorevole per quanto riguarda i sentimenti, ma sappiate che sarà necessario sfruttate questi bei momenti insieme al partner o alla vostra fiamma per consolidare il vostro legame.

Sul fronte lavorativo portate ancora pazienza. La situazione è sicuramente migliore rispetto a prima, ciò nonostante non bisognerà fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In ambito amoroso questo cielo non avrà molto da offrirvi, ciò nonostante non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia.

Se siete single non vi dispiacerà fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro sappiate che c'è un limite a tutto. Ricordatevi che non potete temporeggiare troppo. Voto - 7️⃣

Leone: siete in una fase di risalita secondo l'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, e Venere presto vi infastidirà di meno.

Non sarà il caso di essere troppo appiccicosi nei confronti del partner, ma potrete ricominciare a sognare una relazione migliore. Per quanto riguarda il lavoro, per ottenere risultati migliori, forse dovrete solo migliorare la tecnica. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale non all'altezza delle vostre aspettative secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 6 aprile. Purtroppo la Luna, e presto anche Venere, saranno in cattivo aspetto, e difficilmente riuscirete a venire incontro alle esigenze di chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate che vi servirà una strategia migliore per gestire meglio i vostri progetti. Voto - 5️⃣

Bilancia: mostrerete una notevole comprensione nei confronti del partner, o delle persone a cui tenete di più in questa giornata.

Soprattutto voi cuori solitari, sarete in grado di comprendere a fondo i sentimenti di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia, proprio per questo sarà meglio non perdere troppo tempo in progetti dove non vi sentite preparati. Per fortuna Marte in trigono vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Scorpione: un quadro astrale sicuramente migliore rispetto alle giornate precedenti per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante dovrete pazientare ancora un po’ prima di vivere al meglio la vostra vita amorosa. Se siete single, conoscere meglio una persona non vi dispiacerà affatto. Sul posto di lavoro sarete piuttosto abili con le vostre mansioni, e presto raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro.

Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo in questa giornata smorzerà il vostro entusiasmo per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, non vi sentirete così in vena di condividere le vostre emozioni con le persone che amate. Un po’ meglio sul posto di lavoro, grazie a Marte e Mercurio favorevoli. In ogni caso però, non aspettatevi risultati da primo della classe. Cercate di affinare la vostra tecnica per risultati migliori. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva in questa giornata secondo l'oroscopo. Saprete prendervi cura della vostra anima gemella in questa giornata, e l'intesa tra di voi non potrà che giovarne. Per quanto riguarda i single, il periodo non sarà così male per fare nuove conoscenze.

Sul posto di lavoro avrete bisogno delle idee giuste per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, cosa che al momento, con Mercurio in quadratura, non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Acquario: metterete a segno un'altra ottima giornata per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Una bellissima Venere insieme alla Luna in trigono, vi daranno tutto quello di cui avrete bisogno per sentirvi felici insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale avrete ottime capacità organizzative, utili per portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni zodiacali non particolarmente entusiasmanti in questa giornata. La posizione scomoda della Luna non è proprio quello di cui avrete bisogno per la vostra relazione di coppia.

Per fortuna questa situazione non durerà a lungo, e presto potrete vantare anche del sostegno di Venere. Molto bene sul posto di lavoro, dove con Giove e Urano favorevoli, avrete tutto quello di cui avrete bisogno per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣