L'oroscopo della giornata di Pasqua, di domenica 17 aprile, vede una bella Luna affacciarsi nel segno dello Scorpione, che sarà pronto a prendersi qualche soddisfazione in più in amore, mentre Cancro potrà godersi questa giornata in spensieratezza. La Vergine avrà alcune stelle dalla sua parte, mentre Capricorno potrà contare su uno splendido Mercurio in trigono. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 17 aprile.

Previsioni oroscopo di Pasqua, domenica 17 aprile 2022 segno per segno

Ariete: giornata di Pasqua che vede un cielo abbastanza bilanciato.

Dal punto di vista sentimentale avrete modo di sentirvi apprezzati e amati dal partner, anche se il romanticismo che desiderate ve lo dovete meritare. I single preferiranno concentrarsi su quei rapporti che contano davvero. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale forse non così brillante a causa della Luna opposta. Ciò nonostante, nella giornata di Pasqua troverete un po’ di pace in compagnia del partner e delle persone che amate, grazie a Venere che vi darà la voglia e la forza di andare avanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo che vede ancora Venere in quadratura, ma secondo l'oroscopo di domenica 17 aprile troverete un modo per sentirvi in sintonia con la persona che amate. Se siete single non sarà la giornata giusta per mettere in tavola certe discussioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: una domenica intensa e romantica per voi nativi del segno, grazie a un cielo che vi farà sentire semplicemente unici. Per quanto riguarda i cuori solitari potrete anche prendere decisioni importanti in questa giornata, senza il timore di sbagliare. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali che vedono la Luna contraria in questa domenica di Pasqua.

Nonostante il flusso planetario non sia il massimo, prendete la vita con maggior ottimismo, cercando di porgere l'altra guancia. Voto - 7️⃣

Vergine: alcuni astri saranno dalla vostra parte la domenica do Pasqua, come Mercurio e l'astro argenteo. Dal punto di vista sentimentale buon senso e razionalità prevarranno e potreste ottenere qualcosa in più dai rapporti sentimentali che avete.

Voto - 7️⃣

Bilancia: in questa giornata razionalità e armonia saranno in perfetto equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single non vi dispiacerà trascorrere del tempo con persone nuove, che magari potrebbero rivelarsi più interessanti di quanto immaginate. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Luna e Venere entrambi in ottimo aspetto, questa giornata di Pasqua non potrà che essere eccellente. Single oppure no, vi sentirete amati, in armonia con voi stessi e con chi vi sta attorno, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: oroscopo di Pasqua tutto sommato convincente per voi nativi del segno. Forse con il partner non ci sarà così tanto amore, ma questa giornata potrete godervela in tranquillità.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale equilibrata e appagante, grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto, con Mercurio in trigono dal segno del Toro. Inoltre avrete mille idee valide per cercare di rendere felice la persona che amate. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo tutto sommato discreto con il partner. Certo, la Luna sarà in quadratura e non vi sarà di grande aiuto per le vostre relazioni sentimentali, ciò nonostante non avrete nulla da temere per quanto riguarda la stabilità di un rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di Pasqua eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete in perfetta armonia con l'anima gemella e non potrete chiedere di meglio per sentirvi felici. Voto - 9️⃣