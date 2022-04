L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 aprile vedrà il pianeta Marte spostarsi nel segno dei Pesci, che potrà contare su più energie da sfruttare sia in amore che al lavoro, mentre Gemelli sarà messo in difficoltà da questo cielo. Difficoltà in arrivo anche per il Leone, perché Mercurio sarà in quadratura, mentre Toro godrà di un cielo favorevole e equilibrato.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana di Pasqua, dall'11 al 17 aprile.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 aprile 2022 segno per segno

Ariete: in arrivo un'altra settimana convincente per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Venere rimarrà in sestile dal segno dell'Acquario, e vi farà sentire sempre più vicini e legati alla vostra anima gemella. Attenzione però nelle giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà negativa. Se siete single questa settimana in particolare potrebbe avere qualcosa di speciale per voi. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene, anche se dovrete tenere in considerazione che Mercurio non sarà più nella vostra orbita. Voto - 8️⃣

Toro: in questa settimana il pianeta Mercurio e il pianeta Marte saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Soprattutto dal punto di vista professionale dunque, sarà possibile esprimere al meglio le vostre potenzialità, e riuscire a concludere qualcosa di buono.

Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia andrà bene, attenzione solo nella prima parte della settimana, quando la Luna in quadratura potrebbe generare qualche piccolo malinteso. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale che si complica secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mercurio non sarà più in sestile, e Marte sarà in quadratura insieme a Giove.

Stress e stanchezza dunque potrebbero prendere il sopravvento anche a causa di progetti che non vanno avanti per come si deve. Difficoltà anche in amore a causa di Venere, ma soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì non saranno così semplici per voi e per il partner. Voto - 5️⃣

Cancro: questa settimana di Pasqua avrà molto da offrirvi, grazie a Marte e Mercurio che si spostano in una posizione migliore per voi.

Dal punto di vista professionale qualcosa finalmente si muove: con il giusto impegno e un po’ di ottimismo, i vostri progetti finalmente andranno avanti. In amore ci sarà stabilità con il partner grazie a Venere in trigono, ciò nonostante, single oppure no, non rimandate quello che potete fare adesso. Voto - 9️⃣

Leone: la sfera sentimentale rimane discreta secondo l'oroscopo della settimana. L'astro argenteo navigherà in posizioni favorevoli, e vi aiuterà a rinsaldare relazioni sociali e stare bene insieme a chi più amate. Le difficoltà arriveranno sul fronte professionale, in quanto Mercurio sarà contro di voi, e al momento la situazione non è stabilissima. Servirà dunque la massima attenzione per i vostri progetti, ma soprattutto, non dovrete dare nulla per scontato se volete andare avanti.

Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale in lieve miglioramento da questa settimana grazie a Mercurio che si sposta nel segno del Toro. Certo, astri come Giove o Marte sono negativi, ciò nonostante avrete qualche idea in più per provare a raggiungere discreti risultati. In amore le difficoltà rimangono a causa di Venere, ma in questa settimana la Luna vi darà una mano. Voto - 6️⃣

Bilancia: con il pianeta Mercurio non più opposto, in ambito professionale avrete modo finalmente di recuperare terreno. Le idee infatti arriveranno, e con un po’ d'impegno riuscirete a metterle in pratica. Per quanto riguarda i sentimenti questa settimana non sarà affatto male grazie soprattutto alla Luna. Il weekend in particolare sarà il periodo più adatto per cuori solitari o meno, per cercare di dare maggior risalto alla vostra vita amorosa.

Voto - 8️⃣

Scorpione: inizio di settimana forse non molto convincente per i nativi del segno, a causa della Luna. Ciò nonostante non avrete nulla da temere per quanto riguarda i sentimenti, e con Venere in trigono dal segno dei Pesci vi sentirete spesso a vostro agio con il partner. Per quanto riguarda il lavoro invece il prossimo periodo potrebbe essere un po’ più complicato a causa di Mercurio opposto. In ogni caso, affidatevi a Giove e Marte per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: il settore professionale che si complica secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con Marte in quadratura, e Mercurio non più favorevole, ottenere il meglio dai vostri progetti potrebbe non essere così semplice.

Venere, anche lei in posizione sfavorevole, porta qualche incomprensione di troppo nella vostra vita sentimentale, e sarà importante sfruttare quelle giornate di Luna favorevole. Voto - 6️⃣

Capricorno: si apre un ottimo periodo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Con Mercurio e Marte ora in buon aspetto, le vostre relazioni professionali saranno favorite e riuscirete a ottenere risultati migliori. Sul fronte amoroso l'unione con il partner si rivelerà importante nel prossimo periodo, attenzione però a quelle giornate di Luna sfavorevole, che potrebbero rovinare un po’ il vostro rapporto. Se siete single fare un passo in avanti verso una nuova conoscenza sarà sicuramente difficile, ma forse potrebbe valerne la pena provare.

Voto - 8️⃣

Acquario: da questa settimana il pianeta Mercurio sarà in cattivo aspetto, e in ambito lavorativo alcune vostre idee all'apparenza efficaci, potrebbero non funzionare. In generale però, arriveranno comunque piccole soddisfazioni, ma dovrete impegnarvi molto. Sul fronte amoroso non sarà sempre facile raggiungere un buon equilibrio con la persona che amate, colpa di una Luna che spesso giocherà con i vostri sentimenti. In ogni caso voi, cercate di sfruttare quei momenti favorevoli che verranno, come ad esempio nel prossimo weekend di Pasqua. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Marte si sposterà nel vostro cielo questa settimana e astri come Mercurio saranno in una posizione migliore. Insieme a Giove, già presente nel vostro cielo, non mancheranno grandi risultati sul posto di lavoro, soprattutto per coloro nati nella prima decade. In ambito amoroso ci penserà Venere a darvi una buona ragione per sentirvi amati dalla vostra fiamma. I cuori solitari vivranno un periodo sentimentale piuttosto intrigante. Voto - 9️⃣