Nel corso della settimana fra lunedì 11 e domenica 17 aprile 2022, l’Oroscopo di Pasqua si presenterà molto dinamico e pieno di novità rilevanti, soprattutto per i nati sotto il segno della Bilancia, con la Luna dalla propria parte. Altri segni zodiacali che otterranno un giro di vite saranno il segno del Leone e il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo segno per segno per la settimana di Pasqua.

L’oroscopo della settimana: rinnovamenti per Bilancia

1° Pesci: Venere ancora nella vostra costellazione vi inonderà di fortuna e della prospettiva di essere sempre sulla cresta dell’onda sul piano professionale.

Ci saranno delle risoluzioni per alcune questioni legate all’ambito burocratico, mentre con i guadagni riuscirete a fare “centro” su alcuni aspetti sui quali avete lavorato a lungo. L’ottimismo in questo momento toccherà anche all’amore, con tanti progetti in due molto allettanti.

2° Bilancia: il rinnovamento delle emozioni in questa settimana prevede sicuramente un cambio di rotta molto significativo, che riguarderà essenzialmente la vostra vita amorosa. Mentre con gli incontri ci saranno delle aspettative che probabilmente saranno esaudite, con il lavoro si prospetta un salto di qualità con la vostra carriera. Il rendimento della concentrazione si farà sempre più intenso. Sarete un buon punto di riferimento.

3° Leone: arriveranno le responsabilità attese che potrebbero migliorare la vostra situazione professionale e renderla sempre più florida, anche dal punto di vista finanziario. Potrete decidere di fare qualcosa di insolito nelle giornate di festività pasquali, soprattutto se organizzerete con la famiglia. Gli incontri per i single saranno quelli che potrebbero davvero farvi risalire il buonumore.

Domenica sarà la giornata in cui riceverete una bellissima sorpresa.

4° Acquario: secondo l’oroscopo la dinamicità del vostro segno nel corso di questa settimana sarà più attiva che mai. Lavorare tanto in questo momento vi aiuterà a guadagnare e a tenere la mente attiva ma soprattutto occupata. La nostalgia in questo momento farà poco parte delle vostre serate.

Nel fine settimana ci sarà una tranquillità che stavate attendendo da molto tempo e che potrebbe portare ad evoluzione nella vita di coppia.

Le previsioni dell'oroscopo: Cancro in bilico

5° Toro: ci sarà aria di rinnovamenti e di perfezionamento di alcuni progetti che già di per sé prometteranno molti guadagni. Ora è il momento di agire anche dal punto di vista personale, migliorandovi di giorno in giorno. Avrete molta tranquillità nel corso della seconda metà della settimana, secondo l’oroscopo. Questo vi aiuterà ad incentivare anche un chiarimento all’interno del contesto amoroso.

6° Cancro: potreste avere qualche malessere nel corso delle prime giornate della settimana, secondo quanto riportato dall’oroscopo, ma nel complesso la settimana sarà costellata di opportunità ma anche di responsabilità da portare avanti.

Dovreste cercare di accantonare per un po’ l’ansia che potrebbe essere controproducente per il settore lavorativo. Evitate di lasciarvi prendere dalla nostalgia.

7° Vergine: avrete una settimana letteralmente divisa in due, in cui la prima parte potrebbe arrecarvi del nervosismo e dell’ansia, soprattutto legati al contesto di stampo professionale, mentre al momento la comunicazione con gli affetti potrebbe lasciare molto a desiderare. Sarà molto utile nel weekend rimanere in contatto con quelle amicizie che recentemente hanno fatto molto per voi e per il vostro umore, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: avrete delle piccole opportunità che dovrete cogliere al volo per poter racimolare qualcosa sul piano finanziario.

In questo momento abbastanza delicato per voi sarà necessario essere più aperti ed espansivi, evitare litigi con la famiglia o con il partner e cercare di mettere in atto qualche progetto che probabilmente è fermo da tanto tempo a questa parte. Nel weekend riuscirete a ritrovare la passionalità all’interno del contesto di coppia.

Sagittario stanco

9° Sagittario: avrete della stanchezza in accumulo che probabilmente vi trascinerete per molte giornate della settimana prossima. Ad ogni modo avrete a cuore l’atmosfera di festa che in questo momento sta agitando la famiglia e la mette in moto nel fine settimana. L’atmosfera sarà molto allegra, quindi riuscirete ad accantonare le sfide e le perplessità che vi hanno tenuti sotto scacco fino a questo momento.

10° Gemelli: ci saranno delle sfide che probabilmente saranno molto dure e faticose da affrontare, però il sostegno di molte persone attorno a voi sicuramente riuscirà a mantenervi ottimisti nonostante le difficoltà. Anche se nel fine settimana avrete un po’ l’umore sottotono, avrete comunque la famiglia attorno che vi potrà regalare dei momenti di forte spensieratezza e la prospettiva di serate tranquille.

11° Capricorno: non sarà una settimana molto tranquilla, quella che prevede l’oroscopo. Sicuramente ci saranno delle aspettative che non potrete soddisfare o una tensione in famiglia che potrebbe portare ad isolarvi. Non ci saranno novità con gli affari, anzi, con tutta probabilità dovrete affrontare un periodo fermo e che per il momento non sarete in grado di smuovere.

L’amore invece potrebbe darvi abbastanza serenità, molta della quale inaspettata.

12° Scorpione: non riuscirete a respirare appieno l’aria di festività che nel fine settimana la farà da padrona, anzi. Potreste avere dei picchi elevati di stress che potrebbero portare ad essere schivi e a tratti scontrosi. Andare incontro alle esigenze della famiglia in questo momento non sarà facile, per cui cercate di circondarvi di persone che vi sappiano ascoltare e darvi anche qualche consiglio utile per affrontare un periodo di stallo così forte.