Lunedì 2 maggio troveremo sul piano astrale la Luna e Mercurio risiedere nel domicilio dei Gemelli, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Saturno, invece, continuerà la sosta in Acquario, così come Giove, Nettuno, Venere e Marte proseguiranno il moto in Pesci. Urano e il Sole, infine, permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: briosi. Ad avere una marcia in più nella giornata inaugurale della settimana saranno, con buona probabilità, le prime due decadi di casa Capricorno, le quali potranno godere di un eccelso tono umorale che gli garantirà sempre un luccicante sorriso stampato sulle labbra.

2° posto Gemelli: percettivi. Nulla o quali sfuggirà probabilmente allo sguardo scrutatore del primo segno d'Aria, nel corso di questo lunedì, coi nativi che godranno della facoltà di anticipare gesti e parole altrui, come se fossero dotati di doti precognitive.

3° posto Bilancia: concilianti. Lunedì nel quale i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero assumere un mood conciliante nel focolare domestico, divenendo estremamente accondiscendenti con la prole e particolarmente inclini a cedere a qualche piccolo compromesso con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Acquario: empatici. Il binomio Mercurio-Luna nell'amico Gemelli strizzerà l'occhio al Grande Malefico nella loro orbita stimolando, c'è da scommetterci, l'indole empatica della seconda decade dei nati Acquario, specialmente quanto l'argomento virerà sulle vicende affettive.

5° posto Toro: a tutto gas. Attesa o pazienza saranno probabilmente due vocali che non faranno parte del vocabolario di casa Toro durante queste ventiquattro ore, in quanto i nativi premeranno sino in fondo il pedale sull'acceleratore pur di giungere prima possibile ai risultati anelati.

6° posto Leone: luce in fondo al tunnel.

La prima decade, dopo oltre due anni di privazioni e diatribe, avrà buone chance di iniziare a scorgere la luce in fondo al tunnel, merito del Messaggero degli Dei che renderà la severità di Saturno meno pressante.

7° posto Vergine: confessioni. La terza decade dei nati sotto il segno della Vergine potrebbe avvertire, nel corso di questo giorno di primavera, la necessità di rivelare a una persona fidata un segreto oppure i propri timori in merito al prossimo futuro.

8° posto Pesci: indecisi. Il dodicesimo segno zodiacale si ritroverà, con ogni probabilità, in balia di una titubanza che investirà il fronte monetario, in quanto non sarà sicuro se lanciarsi o meno in un ingente investimento per divenire più appetibile agli occhi delle aziende.

9° posto Cancro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento che l'amato bene assumerà probabilmente questo lunedì renderà alquanto perplessi i nati Cancro, in particolar modo seconda e terza decade, sebbene gli stessi se ne guarderanno bene dal chiedere lumi al partner in merito.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende professionali degli arcieri in questa giornata d'inizio mese, in quanto sarà probabile che i nativi si ritrovino a dover fare i conti con un'incompatibilità comunicativa con un socio o un collega.

11° posto Ariete: in disparte. In netta contrapposizione con il loro corredo astrologico, i nati sotto il segno dell'Ariete avranno buona possibilità di preferire evitare la mondanità questo lunedì per starsene un po' in disparte a far luce sugli ultimi accadimenti.

12° posto Scorpione: rami secchi. Il parterre planetario, capitanato dal quadrato Urano-Saturno e dall'opposizione del Luminare giallo, potrebbe spingere i nati Scorpione ad accantonare abitudini malsane e/o a porre prima possibile fine a relazioni tossiche.