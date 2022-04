Nuovo weekend che sta per prendere il via per tutti e dodici segni zodiacali. Novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro a partire dalla giornata del 23 aprile 2022. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del giorno.

Ariete: in amore non sono mancati momenti di difficoltà, ma avrete la possibilità di recuperare in una storia. Il fine settimana aiuta. Nel lavoro sfruttate questo momento per ottenere maggiori risultati.

Toro: per i sentimenti il weekend invita a mantenere un certo controllo. Non mancheranno delle difficoltà in una coppia.

Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, ma non per questo dovrete farvi abbattere.

Gemelli: a livello sentimentale momento che vi invita a gestire al meglio le relazioni, non siate troppo agitati. Nel lavoro se possibile concedetevi dei momenti di riposo.

Cancro: in amore non pensate alle storie del passato anche perché il weekend vi aiuterà a fare delle scelte importanti. A livello lavorativo, se c'è un nuovo progetto da far partire dovete impegnarvi di più.

Leone: a livello amoroso attenzione a possibili discussioni in una storia, meglio non agitarsi troppo ed evitare complicazioni. Nel lavoro qualcuno potrebbe non essere d'accordo con le vostre idee.

Vergine: a livello sentimentale fine settimana che aiuta e che vi permette di recuperare in una relazione.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di vivere qualcosa che migliorerà il vostro momento.

Previsioni e oroscopo del 23 aprile 2022: la giornata

Bilancia: in amore fine settimana che non sarà dalla vostra parte, per questo motivo se avevate programmato qualcosa, attenzione. Nel lavoro stato di maggiore agitazione, per questo motivo fate il possibile per limitare le difficoltà.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle che sono della vostra parte e vi permettono di superare alcune difficoltà nate da poco. Nel lavoro i rapporti con gli altri saranno messi in discussione.

Sagittario: per i sentimenti giornata di calo, anche se non mancherà la voglia di fare in una storia. Nel lavoro sfruttate questo weekend per rilassarvi e ripartire al meglio.

Capricorno: a livello amoroso non mancano delle discussioni in una storia, in particolare quelle nate di recente. Nel lavoro le cose stanno migliorando, arrivano novità.

Acquario: per i sentimenti sarà possibile vivere qualcosa di nuovo, sfruttate al meglio le opportunità che arrivano. Nel lavoro avrete la possibilità di confrontarvi su alcune questioni.

Pesci: in amore, anche se una storia non sta andando come vorreste la giornata aiuterà a tenere lontano le complicazioni. Nel lavoro non mancano le nuove opportunità.