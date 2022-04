Le previsioni zodiacali di sabato 23 aprile hanno in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. La vita sentimentale, lavorativa e sociale di molti sarà influenzata dai transiti dei pianeti: ci sarà chi si concentrerà sul lavoro e chi avrà occhi solo per il partner.

Nel dettaglio, l'Ariete, la Bilancia e il Sagittario lavoreranno duramente, mentre il Cancro, lo Scorpione e i Pesci ragioneranno con il cuore. I Gemelli e la Vergine saranno pieni di idee, al contrario del Toro e del Capricorno che preferiranno non giocare con la creatività.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 aprile.

Previsioni zodiacali di sabato 23 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto legati al vostro lavoro. Cercherete di tenere fede a tutte le responsabilità, ma potrebbero esserci delle situazioni che vi metteranno molto sotto pressione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a separare la vita lavorativa da quella privata: ne trarrete un grande giovamento dal punto di vista personale

Toro: terrete i piedi saldamente ancorati a terra. Non darete spazio alla fantasia perché preferirete essere il più concreti possibile. Questo, ovviamente, potrebbe incidere negativamente sulle vostre idee, ma i capi e i colleghi apprezzeranno molto l'oggettività mostrata. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da momenti di tensione e altri di allegria.

Gemelli: avrete molte idee da proporre. Sul lavoro, sarete dinamici e attivi. Cercherete di attirare l'attenzione su di voi in modo da essere presi in considerazione dalle persone importanti. I colleghi, al contrario, potrebbero sollevare qualche dubbio. Per fortuna, potrete sempre contare sul sostegno dell'anima gemella e degli amici.

La famiglia, inoltre, starà dalla vostra parte.

Cancro: sarete molto dolci con la persona amata. Vi occuperete dei suoi interessi, cercando di aiutarla nei momenti difficili. Non avrete problemi ad aprirle il vostro cuore e a iniziare a progettare le future mosse da compiere. Il lavoro, purtroppo, potrebbe interferire un po' con i vostri piani di coppia.

Ci sarà bisogno di tempo per sistemare tutto.

Oroscopo di domani 23 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: in famiglia ci saranno diverse discussioni. Non sarà facile arrivare al giusto punto di incontro. Tenderete a perdere facilmente la testa e a non voler accettare determinati compromessi. Questa situazione vi causerà una forte tensione interiore. Per fortuna, sarete in grado di affrontare tutto a testa alta. Attenzione a non farvi sopraffare dal lavoro.

Vergine: il lavoro vi offrirà tanti nuovi spunti di riflessioni. Cercherete di concentrarvi su nuove situazioni, in modo da rinnovare il vostro modo di fare. Avrete successo, ma non tutti saranno in grado di comprendere il percorso intrapreso.

Il partner, per esempio, avrà molte questioni da sollevare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a mantenere la calma.

Bilancia: metterete il lavoro al primo posto. Avrete intenzione di raggiungere determinati risultati, però, per riuscirci dovrete sacrificare alcuni aspetti della vostra quotidianità. Per esempio, avrete molto meno tempo da dedicare agli amici e ai vostri hobby. Per fortuna, la persona amata non farà fatica a comprendere il vostro desiderio di crescita. Il suo aiuto si rivelerà prezioso.

Scorpione: le frecce di Cupido colpiranno nel segno. Tra voi e la persona amata nascerà un rapporto davvero speciale. Avrete bisogno di tempo per coltivare questo amore, ma intanto potrete già iniziare a capire dove vi porterà il vostro legame.

Il lavoro non sarà tra i vostri primi pensieri, mentre gli amici rappresenteranno una risorsa davvero irrinunciabile.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 23 aprile:

Sagittario: sarete molto ambiziosi. Avrete tante aspirazioni per il futuro e questo vi porterà a gettarvi a capofitto in determinate situazioni. Non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti, ma la vostra forza di volontà potrebbe avere la meglio. Anche se non sarete ancora pronti per l'amore, il rapporto con gli amici andrà alla grande.

Capricorno: sarete molto razionali. Non avrete voglia di immergervi in mondi fantasiosi e poco concreti. Preferirete mantenere sempre la lucidità e riflettere sulle prossime mosse da compiere.

Questo stile di vita vi porterà a risultati soddisfacenti, ma potrebbe anche avere delle conseguenze sulla vostra serenità interiore. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di trovare una via di mezzo.

Acquario: non saprete gestire il rapporto con la vostra famiglia. Vi basterà poco per dare vita a un polverone senza fine. L'incapacità di chiedere scusa non farà altro che peggiorare la situazione che avete creato. Gli amici cercheranno di donarvi i loro consigli, ma sarete voi a dover decidere come muovervi. Potrebbe accadere qualcosa di inaspettato.

Pesci: tutte le vostre attenzioni si sposteranno sul partner. Potrete condividere un bellissimo legame di coppia. Non farete fatica a comprendere le sue esigenze, soprattutto quelle di tipo emotivo. Una persona potrebbe dimostrare di nutrire una profonda invidia nei vostri confronti. Attenzione a non cadere nella sua trappola.