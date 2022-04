Anche l'ultima settimana del mese di aprile sta per giungere ormai al suo termine, con un Oroscopo in grado di anticipare un periodo di transizione particolarmente fortunato per molti segni zodiacali. Il weekend in questione, compreso tra venerdì 29 aprile e domenica 1 maggio 2022, si farà portatore di novità non poco interessanti per coloro nati sotto al segno della Bilancia, seguiti a ruota da un Ariete fortunato sin dai primi giorni di questo periodo. Contrariamente a ciò che le apparenze possono lasciar trapelare, l'ultimo weekend di aprile, che coincide con il primo del nuovo mese, sarà positivamente ricco di emozioni anche per i nativi dello Scorpione.

Momenti magici ed indimenticabili per il Leone.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, anche durante il weekend in questione sopraggiungeranno momenti magici ed indimenticabili per tutti coloro nati sotto al segno dell'Ariete. La fortuna avvolgerà le prossime giornate senza freno alcuno, migliorando ancor più quello che già di per sé sembra essere uno tra i periodi migliori dell'intero mese. Secondo le previsioni dell'oroscopo, in molti riusciranno a trovare la propria strada.

Toro - un periodo di transizione è quello che il Toro vedrà sorgere con poca lentezza, ritrovandosi completamente immerso in un weekend tanto interessante quanto un po' confusionario.

Non tutti riusciranno a mettere in ordine le proprie idee, ma la maggior parte di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avrà la possibilità di trascorrere giornate positivamente interessanti in compagnia delle persone amate.

Gemelli - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno dei Gemelli non avrà alcun intoppo in ambito lavorativo.

L'organizzazione, i piani e tutto il resto proseguiranno nel verso giusto facendo avvicinare sempre più il raggiungimento dei vari obbiettivi. Qualche piccola situazione particolare potrebbe, invece, subentrare all'interno della vita di coppia, senza tuttavia allarmare nessuno.

Cancro - la fortuna sembra aver deciso di elargire il proprio favore un po' a tutti, comprendendo così anche chi è nato sotto al segno zodiacale in questione.

Il Cancro, così come anticipato, avrà la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia delle persone amate, portando il buonumore e condividendo con tutti la propria energia e le proprie conquiste. Momenti di relax all'orizzonte.

Leone - le previsioni dell'oroscopo per il nuovo weekend del mese non possono che essere ottimali e a dir poco interessanti. La positività sarà nell'aria ed avvolgerà vari ambiti della vita del Leone, da quello lavorativo a quello sentimentale, rendendo molto più allegro e luminoso l'intero periodo. Gioia e serenità si susseguiranno nei prossimi giorni, facendo rientrare il Leone tra i segni zodiacali più fortunati.

Vergine - se non fosse per quello spiraglio di luce visibile in amore, il segno della Vergine potrebbe non essere così gioioso di affrontare un weekend come quello che sta per sopraggiungere.

La confusione e l'incertezza continuerà ad avvolgere alcuni aspetti della vita, specialmente quello economico e quello legato all'ambito lavorativo, lasciando invece ampia libertà di manovra all'amore. Incontrare la persona giusta potrebbe portare migliorie ad un fine settimana altrimenti troppo monotono e spento.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia sembra rientrare tra coloro maggiormente fortunati ed "avvantaggiati" del periodo in questione. La fine del mese di aprile e l'inizio di maggio non faranno altro che aggiungere ulteriori soddisfazioni alla vita del segno zodiacale in questione. Una strada spianata è quella che si aprirà nei prossimi giorni e sarà quasi impossibile imbattersi in rallentamenti ed ostacoli di vario genere.

Scorpione - l'oroscopo del nuovo weekend non può che anticipare il sopraggiungere di giornate meravigliose anche per chi è nato sotto al segno dello Scorpione. Momenti interessanti si susseguiranno nel corso delle prossime giornate mantenendo alto l'umore e permettendo al segno zodiacale in questione di godersi al meglio ciò che la vita ha deciso di donargli. Condividere le proprie vittorie con le persone amate aiuterà a rendere più dolce il sapore del successo.

Sagittario - attenzione agli astri in opposizione: l'influenza negativa che alcuni di essi sono in grado di emanare potrebbe portare ad un innalzamento repentino dei livelli di stress. Circondarsi di persone sincere ed affidarsi all'aiuto di coloro più esperti potrebbe rivelarsi l'unica opzione più plausibile per superare il weekend di transizione che sta per sopraggiungere.

Capricorno - stando alle previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione avrà la possibilità di trascorrere un intero weekend in compagnia di persone fidate e della propria famiglia. L'amore, così come la fortuna, la gioia e la serenità, sarà nell'aria e concorrerà a rendere luminoso il periodo in questione. Adattarsi ai cambiamenti non sarà semplice, ma non per questo si dovrà tentennare nell'applicarli.

Acquario - circondarsi di persone sincere aiuterà a trascorrere serenamente le giornate che stanno per sopraggiungere. Apparentemente non sembrano esserci intoppi all'orizzonte, ma la situazione nei vari ambiti potrebbe modificarsi da un momento all'altro. Mai tralasciare i dettagli, ma neanche concentrarsi troppo su di essi dimenticandosi di vivere la propria vita.

Pesci - l'oroscopo prevede la nascita di un weekend ricco di emozioni e sensazioni positive anche per coloro nati sotto al segno dei Pesci. La fortuna e la serenità avvolgeranno le prossime giornate senza alcun intoppo, accompagnando il sorgere di un sorriso sincero e reale da risultare molte volte contagioso per le persone care. Trasmettere la gioia e l'allegria non è certamente qualcosa di poco conto.