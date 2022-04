L'ultimo weekend del mese di aprile è giunto al suo termine e si prepara a lasciare il proprio posto a una settimana di vera e propria transizione in cui i mesi si scambiano il testimone. L'Oroscopo di questo periodo, compreso tra lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio 2022, preannuncia il sopraggiungere di giornate a dir poco fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti a ruota da una Bilancia intenzionata a dare il meglio per raggiungere i propri obiettivi il prima possibile. Situazione non dissimile per i nativi del Cancro, pronti a dare il meglio per godersi interamente la settimana che sta per sopraggiungere.

Giorni meno fortunati, invece, per il segno zodiacale del Sagittario, costretto a sopportare l'influenza negativa che l'opposizione dei vari astri è in grado di elargire.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione avrà la possibilità di tuffarsi all'interno di una settimana ricca di emozioni e sensazioni positive. L'entusiasmo non mancherà di certo e grazie ad una posizione astrale non poco ottimale si riuscirà a realizzare parte dei propri sogni. circondarsi di persone sincere con cui condividere le proprie vittorie aiuterà a rendere ancora più luminosi i prossimi giorni.

Toro - l'oroscopo di questa settimana di transizione preannuncia il sopraggiungere di momenti imperdibili ed indimenticabili per tutti coloro nati sotto al segno del Toro. Con Marte e Venere a favore si riuscirà a trascorrere giornate interessanti. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in proposte in grado di portare migliorie nel futuro, mentre in ambito sentimentale ci si potrà lasciar trasportare dalla passione e dall'amore con il proprio partner.

Gemelli - grazie al favore di Mercurio, anche i nativi dei Gemelli riusciranno a emergere portandosi al pari, se non addirittura al di sopra, delle persone che gli stanno intorno. Sul luogo di lavoro si potrebbe attirare l'attenzione di persone interessanti ed in grado di portare un maggior numero di introiti, mentre nella vita di coppia ci si potrebbe imbattere in situazioni leggermente spinose e complicate da gestire.

Cancro - la fortuna sembra avere intenzione di abbracciare anche il segno del Cancro, accogliendolo tra le proprie braccia e donandogli giornate tanto intense quanto fortunate. Mettere a tacere un sorriso così sincero sarà quasi impossibile e riuscire a trascorrere momenti indimenticabili in compagnia delle persone amate, secondo le previsioni dell'oroscopo, risulterà essere uno tra i "compiti" più semplici che si potranno affrontare.

Leone - periodo positivo anche per chi è nato sotto al segno del Leone. A discapito di una settimana un po' confusa, le giornate che stanno per sopraggiungere saranno nettamente migliori e sicuramente più organizzate rispetto alle precedenti. Riuscire a collezionare qualche vittoria non sarà di certo un compito arduo, mentre potrebbe risultare un po' più complicato esternare quelli che sono i propri sentimenti nei confronti del partner.

Vergine - con Venere in opposizione, l'oroscopo non può di certo preannunciare il sorgere di una settimana fortunata. Il segno zodiacale in questione potrebbe quindi ritrovarsi immerso in situazioni poco semplici da gestire e che porteranno alla nascita di rallentamenti sicuramente poco graditi all'interno dell'ambito lavorativo. Le entrate non saranno cospicue e qualche picco di stress potrebbe subentrare nel corso della giornata di mercoledì.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della settimana in questione, ovvero quella compresa tra la giornata di lunedì 25 aprile e quella di domenica 1 maggior 2022, prevede il sopraggiungere di giornate magnifiche anche per quanto riguarda il segno della Bilancia.

Circondarsi di persone fidate e sincere non sarà un problema, così come non lo sarà il condividere i momenti di gioia e di intimità con il proprio partner. Abbandonarsi alle coccole della persona amata aiuterà a scaricare lo stress accumulato nei giorni ormai trascorsi.

Scorpione - finalmente, anche il segno zodiacale in questione potrà tirare un sospiro di sollievo e aprire le braccia a un periodo decisamente migliore rispetto al precedente. Rimuginare sul passato non porterà da nessuna parte, mentre osservare al futuro con positività collezionando vari hobby e scaricando lo stress aiuterà a migliorare le proprie energie fisiche e mentali e ad avvicinarsi più rapidamente al raggiungimento dei propri obiettivi.

Sagittario - vari astri, stando a quanto anticipato dall'oroscopo, decideranno di non palesare più il proprio favore nei confronti del Sagittario, rendendo la nuova settimana del mese leggermente più ardua da affrontare. Qualche nota di stanchezza, accompagnata a vari innalzamenti dei livelli di stress, non permetteranno al segno zodiacale in questione di godersi al meglio le giornate che stanno per sopraggiungere.

Capricorno - se le prospettive future, fino ad ora, non sono state tra le migliori, è giunto proprio il momento per ricredersi. Gli astri hanno deciso di donare il proprio favore a tutti coloro nati sotto al segno del Capricorno, rendendo le prossime giornate intrise di fortuna e di attimi magici ed indimenticabili.

La fiducia reciproca con il partner e le occasioni messe a disposizione da una Venere sempre presente, aiuteranno a migliorare il rapporto di coppia. Ottimi propositi anche in ambito lavorativo.

Acquario - l'oroscopo e le sue previsioni per il segno zodiacale in questione non sono certo da considerare come "roba da poco". La fortuna avvolgerà le prossime giornate come una madre fa con il proprio bambino, facendo rientrare l'Acquario tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione. Aprile lascerà il posto al mese di maggio senza distogliere la propria attenzione sulle varie situazioni.

Pesci - con la Luna a favore, e svariati astri in posizione ottimale, anche chi è nato sotto al segno dei Pesci potrà trascorrere momenti interessanti nel corso della settimana che sta per sorgere. Circondarsi di persone amate, condividendo con loro le proprie vittorie e le varie soddisfazioni accumulate, aiuterà a migliorare il futuro. Ottime prospettive anche in ambito sentimentale.