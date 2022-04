Martedì 12 aprile sul piano astrale la Luna sosterà nel segno della Vergine, mentre Plutone stazionerà nell'orbita del Capricorno. Urano assieme a Mercurio, invece, permarranno in Toro, così come Marte e Saturno resteranno stabili nel segno dell'Acquario. Giove, Nettuno e Venere, infine, proseguiranno il domicilio in Pesci, come il Sole rimarrà sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Grazie a un'entrata economica extra, come un bonus professionale legato all'operatività, i nati sotto il segno della Vergine potrebbe concedersi una gratificante e utile sessione di shopping, perlopiù orientata verso un rinnovo del loro look.

2° posto Toro: progetti al via. Dopo qualche settimana pregna di stravolgimenti e conseguenti destabilizzazioni lavorative, questo martedì il primo segno Fisso, specialmente se libero professionista, avrà ottime chance di porre le basi per un nuovo progetto, il quale avrà tutta l'aria di divenire florido e duraturo.

3° posto Leone: test. Dinamici e flessibili, i felini trascorreranno presumibilmente questa giornata primaverile mettendo alla prova idee e relazioni interpersonali. Per riuscire in tale intento, il segno di Fuoco farà dei piccoli test che avranno lo scopo di valutare la valenza di alcune amicizie e attività professionali nate da poco.

I mezzani

4° posto Capricorno: ambiziosi. L'arte di sapersi accontentare non busserà, con ogni probabilità, alla porta di casa Capricorno nella giornata in questione, coi nativi che assumeranno un mood particolarmente ambizioso che farà arricciare il naso alla concorrenza.

5° posto Acquario: cuscino economico. La pragmatica Luna di Terra acuirà il quadrato Urano-Saturno spingendo i nati Acquario a crearsi un piccolo gruzzoletto economico da mettere da parte in vista dei periodi di magra.

6° posto Gemelli: incontri. È probabile che nel corso della giornata di martedì, il primo segno d'Aria faccia un'intrigante incontro affettivo che lo colpirà non poco.

Lo Stellium d'Acqua, sommato al Luminare notturno, entrambi in quadratura, faranno sì che la persona in questione appaia migliore di ciò che è realmente, quindi sarebbe meglio pensarci due volte prima di approfondire la conoscenza.

7° posto Ariete: prima il dovere. Martedì potrebbe essere una di quelle giornate, solitamente non viste di buon occhio dai nativi.

Infatti ci saranno tante attività familiari, pratiche e professionali da portare a compimento e poche o nulle occasioni per divertirsi.

8° posto Scorpione: comunicazione sottotono. A venir meno in queste 24 ore sarà presumibilmente la fluidità comunicativa nel ménage amoroso dei nativi di seconda e terza decade di casa Scorpione. Questi ultimi tenteranno invano di spiegare le loro ragioni a un cocciuto e poco conciliante partner.

9° posto Cancro: permalosi. I nati sotto il segno del Cancro, durante questa giornata di metà aprile, potrebbero sentire maggiormente il peso di eventuali critiche o puntualizzazioni che qualcuno farà sul loro conto, essendo tacciati di permalosità dai più.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione per la terza decade dei nati Pesci sarà, con ogni probabilità, una chimera, col segno d'Acqua che sarà sovente immerso nei propri pensieri, dando l'impressione di essere presente solo fisicamente.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel settore professionale dei nati Sagittario, in particolar modo per i nativi di prima decade, che dovranno fare i conti con un socio o una figura di spicco che andrà contro per partito preso.

12° posto Bilancia: lezioni da imparare. Nel corso del martedì, i nati Bilancia potrebbero scontrarsi con l'evidenza di alcune questioni che parranno spingere a cambiare atteggiamento una volta per tutte.