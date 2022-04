Lunedì 11 aprile troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre Mercurio assieme a Urano sosteranno nell'orbita del Toro. Venere, Giove e Nettuno, invece, continueranno il transito in Pesci, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Marte insieme a Saturno, infine, permarranno nel domicilio dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno conciliante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: poliedrici. I frizzanti influssi lunari sommati alla dinamicità del loro astro governatore in un segno d'Aria indurranno, con ogni probabilità, i nati Ariete a mettere in campo un mood poliedrico e spiccatamente dinamico, il quale andrà sfacciatamente a favorire i liberi professionisti del segno.

2° posto Pesci: verità sul piatto. Più che di schiettezza o di togliersi dei sassolini dalla scarpa, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe, nel giorno inaugurale della settimana, abbandonare ogni timore e mettere sul piatto una verità a lungo taciuta nel ménage amoroso e il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

3° posto Cancro: pietra sopra. Semaforo acceso sul verde per le prime due decadi di casa Cancro in questo lunedì, coi nativi che avranno ottime chance di poter finalmente archiviare una parentesi malsana della loro esistenza, ad esempio chiudendo definitivamente una relazione tossica o ponendo le basi per smettere di fumare.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Il Luminare notturno sui loro gradi sarà, in questa giornata di metà aprile, quadrato a Urano e opposto a Saturno.

Tali contrasti planetari, spingeranno presumibilmente i felini di terza decade a frenare i loro istinti espansionistici, così da preferire un comportamento maggiormente improntato sull'attesa.

5° posto Sagittario: a tamburo battente. Alla stregua di un caterpillar, il terzo segno di Fuoco parrà quasi non accusare la stanchezza in queste ventiquattro ore quando si tratterà di mettersi di buona lena per raggiungere un obiettivo professionale.

6° posto Acquario: soluzioni alternative. Il quarto segno Fisso, nel corso del lunedì, sarà probabilmente chiamato a rapportarsi agli eventuali imprevisti coi quali dovrà fare i conti in maniera differente al solito, ovvero mutando prospettiva e cercando una o più soluzioni alternative per venirne a capo.

7° posto Gemelli: focus amicale.

La spalla di un amico potrebbe risultare il sostegno di cui avranno estremo bisogno i nati Gemelli, soprattutto la seconda decade, per metabolizzare celermente una delusione sentimentale che pareva pronosticabile oramai da qualche settimana.

8° posto Capricorno: circolo vizioso. Giornata che vedrà, c'è da scommetterci, il segno Cardinale alle prese con alcune vecchie dinamiche dalle quali gli parrà complicato riuscire a liberarsi. I nativi, difatti, avranno la sgradevole sensazione di essere all'interno di un circolo vizioso, ma la loro sarà solo un'errata percezione di ciò che sta realmente accadendo.

9° posto Vergine: a muso duro. Lunedì dove sarà possibile assistere a una versione poco flessibile della prima decade dei nati Vergine, col segno di Terra che non tollererà eventuali messe in discussione delle proprie idee, innescando un polverone dialettico con chiunque osi contraddirlo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: destabilizzati. L'ingresso del Messaggero degli Dei sui loro gradi troverà subito il Grande Malefico a bacchettarlo e ciò, con ogni probabilità, darà al primo segno di Terra la sgradevole sensazione che il terreno sotto i loro piedi stia per franare. Destabilizzazione che, fortunatamente, durerà soltanto pochi giorni ma, nel mentre, sarebbe meglio rinviare qualsiasi scelta.

11° posto Bilancia: fiacchi. Col probabile scarno bottino energetico sul quale potranno fare affidamento, i nati Bilancia potrebbero essere inclini a delegare o procrastinare alcune attività pendenti. Nelle ore mattutine, inoltre, saranno possibili contrasti con un membro della famiglia d'origine.

12° posto Scorpione: relax. La seconda e terza decade dei nati Scorpione vivrà, c'è da scommetterci, un lunedì dove avvertirà le numerose osticità planetarie. Forzare la mano sul piano fisico o peccare d'impazienza saranno due esercizi da evitare in queste ventiquattro ore, coi nativi che farebbero bene a staccare la spina dalla routine giornaliera e concedersi un lungo e ristoratore bagno caldo con oli essenziali.