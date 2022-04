Il segno dello Scorpione è un segno d'acqua ed è l'ottavo segno della ruota dello zodiaco. Ha un carattere introverso, ma anche passionale, ed è in grado di atteggiarsi al meglio per conquistare una persona che gli piace. Sa essere dunque particolarmente magnetico, con un forte sesto senso e un buon senso del dovere. Di contro è un segno che non sempre è in grado di prendere le giuste decisioni, soprattutto in amore, a volte è vendicativo, e spesso è un po’ troppo testardo. Vediamo ora l'affinità con i segni zodiacali del segno dello Scorpione.

Oroscopo Scorpione: affinità con i segni dello zodiaco

Ariete: entrambi i segni sono molto simili all'apparenza. I due hanno una visione positiva e vincente della vita, proprio per questo, tale legame può funzionare solo se nessuno tenta di ostacolare o scavalcare l'altro. Molto bene invece dal punto di vista erotico.

Toro: la passione e l'attrazione reciproca tra i due rende questo legame ottimo dal punto di vista sentimentale e romantico. La voglia di amare dolce, delicata e poetica del segno del Toro è stimolata dal modo dirompente dello Scorpione, formando un legame forte.

Gemelli: lo scambio di opinioni tra i due crea una forte attrazione secondo l'Oroscopo. I due hanno sempre voglia di sfide nuove, e non c'è niente di più romantico e intrigante che superarle insieme.

Lo Scorpione inoltre porta una forte carica erotica, che ben si amalgama al segno d'aria.

Cancro: si forma un legame dominato dall'elemento acqua che ben unisce i due segni zodiacali. Il Cancro sa amare al meglio da un punto di vista puramente romantico, mentre lo Scorpione sa cosa è giusto fare per la propria metà. Due segni simili, ma che si completano a vicenda.

Leone: due personalità che si attirano a vicenda secondo l'oroscopo, nonostante di base siano molto differenti. Tuttavia questo rapporto difficilmente tende a funzionare, proprio per via delle tante differenze tra i due. Se però c'è rispetto e non vogliono dominare sull'altro, le cose possono anche funzionare.

Vergine: secondo l'oroscopo tra i due c'è una forte affinità.

I due segni si stimolano a vicenda a dare sempre di più per l'altro, studiandosi a vicenda e regalando la loro parte migliore. L'aspetto sentimentale va curato un po’, ma tutto sommato non è così male.

Bilancia: si crea un legame positivo tra i due, basato sulla voglia di costruire un legame solido e stabile. La rigidità del segno d'aria penalizza un po’ dal punto di vista sentimentale e erotico, ciò nonostante se lo Scorpione sa come prenderla, si possono vivere bei momenti.

Scorpione: la passionalità è in pieno risalto quando due persone dello stesso segno s'incontrano. L'unico vero limite è la convergenza tra stessi segni. In altre parole, avere così tante cose in comune a volte può essere un difetto, che però si può superare.

In ogni caso, intelligenza, umorismo e voglia di portare avanti tale rapporto saranno alla base di tutto.

Sagittario: due segni che quasi sembrano non potersi conciliare tra loro, ma che sulla pratica riescono a convivere bene insieme, grazie a punti in comune come la creatività e una buona carica passionale. Il piacere di fare cose nuove e vivere nuove avventure poi, stimola ancor di più la coppia.

Capricorno: questi due segni zodiacali hanno molto in comune, e insieme, nasce quel desiderio di condividere tutto per l'altro, scambiarsi sogni e desideri e progettare qualcosa di nuovo e romantico insieme. Si crea dunque un rapporto più mentale, poetico che fisico, che sicuramente può durare davvero a lungo.

Acquario: una coppia che di per sé è anacronistica, ciò nonostante se stimolata nei punti giusti, può portare un discreto legame. Lo Scorpione inserisce un tocco di erotismo e l’Acquario sa come gestire tale rapporto. Attenzione però a come si andranno a gestire le tante differenze.

Pesci: entrambi segni d'acqua, il legame che si forma è veramente ottimale, soprattutto dal punto di vista passionale. La dolcezza dei Pesci conquista l'animo dello Scorpione, che con delicatezza e passione, riesce a portare avanti questo rapporto con tante nuove idee.