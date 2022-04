L'oroscopo del mese di maggio prevede tanti astri passare nel segno dell'Ariete, che potrà contare su fortuna e prosperità. In particolare, Giove, che sosterà nel segno di fuoco per molto tempo. I nativi Leone avranno modo di riprendersi non solo in amore, ma soprattutto al lavoro, così come la Vergine, anche se ci sarà qualche difetto da limare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di maggio per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio 2022, 1^ sestina

Ariete: il mese di maggio si rivelerà estremamente soddisfacente per voi nativi del segno.

Astri come Giove e Venere in particolare entreranno nel vostro cielo, e vi daranno l'occasione di esprimere al meglio le vostre emozioni. Approfittare dunque della presenza del pianeta dell'amore per amplificare i sentimenti nei confronti del partner, ma anche se siete single dovrete provare a avvicinarvi alla persona che vi piace. Maggio solitamente è il mese ideale per dare inizio a nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro alla base del vostro successo ci sarà un atteggiamento socievole e ottimismo nelle vostre iniziative. Non si escludono interessanti progetti di gruppo, che possono arricchire ulteriormente la vostra esperienza e ottenere risultati sempre migliori. Voto - 9️⃣

Toro: anche se Venere si metterà alle vostre spalle, secondo l'oroscopo del mese di maggio avrete ancora molto da dire per quanto riguarda i sentimenti.

Se tra voi e il partner ci sarà una buona intesa in particolare, non avrete nulla da temere per il vostro rapporto, anzi, non smettete di pensare e di fare qualcosa che possa rendervi più legati alla vostra anima gemella. Se siete single a volte lasciarsi guidare dalle emozioni è la cosa migliore per riuscire a incontrare la persona giusta.

Non mancherà dunque l'occasione di trovare il vero amore. Cambiamenti in arrivo anche sul fronte professionale. Certo, Mercurio non sarà più nelle vostre corde, così come Giove sarà alle vostre spalle. Forse potreste non raggiungere più così facilmente grandi risultati e fare importanti progressi, ciò nonostante, magari con un po’ d'impegno in più, potreste comunque ottenere ancora tanto.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la primavera finalmente sboccia anche per voi nativi del segno. Con Venere che si troverà in sestile dal segno dell'Ariete, finalmente le cose in amore miglioreranno. Mercurio nel vostro cielo inoltre, vi permetterà di fare nuovi incontri, e mettere in mostra tutte le vostre doti migliori. Sarà quindi il periodo ideale per iniziare a muoversi, rendere più movimentata la vostra vita, e presentarsi all'inizio di quest'estate con tantissima voglia, carisma e nuove cose da fare. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Non solo Mercurio, ma anche Giove sarà in posizione favorevole. Se avete programmi per il prossimo periodo dunque, impegnatevi a fondo affinché siano perfetti, e vi portino ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un mese di maggio difficile per voi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Giove sarà in quadratura per un bel po’ di tempo, e non sempre potrete pretendere il massimo dai vostri progetti lavorativi. Certo, qualche soddisfazione arriverà, ma dovrete metterci tutto il vostro impegno. Anche sul fronte sentimentale fareste meglio a non avere grandi aspettative, almeno per il momento. Per vostra fortuna, Venere non sarà negativa per sempre, dunque mantenete un certo ottimismo, perché sarà solo un periodo passeggero. Almeno da questo punto di vista quindi, un certo ottimismo sarà fondamentale. Se siete single forse non sarà il periodo adatto per trovare l'amore. Magari avrete altri pensieri per la testa, ciò nonostante prima o poi ci riuscirete a trovare la persona giusta.

Voto - 6️⃣

Leone: se questa prima parte dell'anno non vi ha riservato grandi sorprese, da questo mese di maggio si comincia a fare sul serio, soprattutto sul posto di lavoro. Giove si sposterà nel segno dell'Ariete, così come Marte, mentre Mercurio sarà in sestile. Con queste premesse, e con questo cielo, in ambito lavorativo le cose miglioreranno, e per molti forse è arrivato il momento di crescere, di uscire da un periodo difficile e tornare a mettere insieme risultati da primo della classe. Per quanto riguarda i sentimenti, secondo l'oroscopo, Venere sarà in trigono dal segno dell'Ariete, dunque aspettatevi miglioramenti anche qui. Attenzione però perché il pianeta dell'amore non sarà favorevole per sempre, dunque concentratevi di più su come consolidare il vostro rapporto.

Se siete single non mancheranno le occasioni di fare nuovi e piacevoli incontri, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Vergine: mese di maggio che vi vedrà in risalita ora che astri come Giove e Venere non saranno più opposti. Certo, ci sarà ancora molto da fare affinché la vostra vita quotidiana sia nuovamente stabile e favorevole, ciò nonostante il peggio è sicuramente passato. Per quanto riguarda i sentimenti ritroverete la voglia di stare con le persone che più amate. Avrete sempre un motivo per essere felici, e fare nuove conoscenze, soprattutto voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro arriverà qualche buona idea per i vostri progetti. Certo, forse ci vorrà del tempo affinché riusciate a realizzarle tali iniziative, ma lentamente riuscirete a fare progressi. Voto - 8️⃣

L'oroscopo del mese di maggio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.