È pronto l’oroscopo del weekend 30 aprile e 1 maggio. Che cosa accadrà durante il passaggio di testimone tra aprile e maggio? Quali segni zodiacali godono dei benefici stellari? E quali, invece, devono affrontare imprevisti, ostacoli e problemi insormontabili? Le stelle di questo fine settimana particolare consigliano ai nativi dei Gemelli di staccarsi dai social e di circondarsi di cose che fanno bene alla mente e al corpo. I nati in Cancro sono alle prese con le questioni che riguardano l’eredità o le proprietà condivise, mentre i nativi della Vergine devono affrontare dei problemi informatici e lavorativi.

A seguire, le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio con le pagelle segno per segno.

Il weekend 30 aprile e 1 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Potreste essere in disaccordo con qualcuno, forse un gruppo o anche un amico su questioni di carattere finanziario. Oppure questa disputa potrebbe riguardare i vostri beni o qualcosa che possedete. Potreste non risolvere in questo weekend. Siate pazienti e attendete la risoluzione. Voto: 6,5

Toro – Come recita la famosa frase di Abraham Maslow: "Se l’unico strumento che hai è un martello, tendi a vedere ogni problema come un chiodo". Questa saggia osservazione c’entra perché in questo weekend siete tempestati da grattacapi, o da pensieri che non vi lasciano tregua.

La verità è che le cose non sono così male come sembrano. Voto: 5

Gemelli – Potreste ricevere o leggere delle cattive notizie in questo fine settimana. In realtà, a volte è saggio prendersi una pausa dal mondo esterno, dai social. È bello essere informati, ma è anche bene rimanere in uno stato d’animo positivo e sano. Il consiglio dell'Oroscopo è di evitare argomenti controversi perché saranno tutti noiosi.

Voto: 6

Cancro – Questo non è un weekend piacevole per via di una discussione seria che riguarda l’eredità, su come dividere o condividere qualcosa, o come gestire la proprietà in comune perché le persone saranno ferme nel loro punto di vista. Inoltre, prevarrà il pensiero negativo.

Voto: 5

Previsioni astrologiche del fine settimana: da Leone a Scorpione

Leone – Un partner o un amico intimo potrebbe dire o fare qualcosa che non vi aspettavate. Forse vogliono più libertà nella relazione? In alternativa, potreste incontrare una persona insolita. Voto: 6,5

Vergine – Una sorpresa potrebbe cambiare la vostra routine di lavoro. Problemi informatici, carenza di personale, consegne in ritardo, interruzioni di corrente. I proprietari di animali domestici dovrebbero tenerli d’occhio per evitare incidenti o contrattempi. Nel frattempo, vi sentite ribelli. L'oroscopo consiglia di non lasciare il lavoro. Voto: 6

Bilancia – I genitori dovrebbero sapere che questo è un weekend soggetto a incidenti per i loro figli.

Nel frattempo, i piani sociali potrebbero cambiare all’improvviso. Qualcosa potrebbe essere cancellato, o in alternativa, potreste ricevere un invito a sorpresa. Qualsiasi cosa accada, agite in fretta. Voto: 6,5

Scorpione – La vostra routine domestica, secondo l'oroscopo, molto probabilmente cambierà. Piccoli elettrodomestici potrebbero rompersi o potrebbero verificarsi lievi rotture. Una persona inaspettata potrebbe bussare alla vostra porta. Fondamentalmente, dovete aspettarvi l’inaspettato, il che significa vestirvi. Non fatevi cogliere impreparati. Voto: 7

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 30 aprile e 1 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo afferma che questo è un weekend leggermente soggetto a incidenti per molti nativi del Sagittario, quindi, prestate attenzione a tutto ciò che dite e fate.

Attenzione alle reazioni istintive o alle decisioni impulsive perché sarete tentati di farlo. In caso di dubbio, concedetevi la possibilità di pensare a qualcosa di sobrio. Voto: 6

Capricorno – Tenete d’occhio i vostri soldi e i vostri beni questo weekend perché qualcosa d’inaspettato potrebbe influenzarli. Ad esempio, potreste perdere dei soldi. Siate saggi e proteggete ciò che possedete contro la perdita, il furto o il danneggiamento. In questo modo non avrete rimpianti. Voto: 6,5

Acquario – I genitori dovrebbero resistere all’impulso di criticare i propri figli. Allo stesso modo, anche i partner d’amore devono resistere dall’essere critici. Goethe diceva: "La correzione fa molto, ma l’incoraggiamento fa di più".

Questa frase è molto utile soprattutto per trattare con le giovani menti. Voto: 6,5

Pesci – L'oroscopo sostiene che in questo weekend sarete giù di morale. La verità è che appartenete a un segno idealista. Precisamente un idealista molto sensibile. E quando vi sentite negativi con voi stessi, vi sentite vittima. "Non sono mai il prescelto", "Sono sempre l’ultimo a saperlo", sono solo alcuni dei pensieri negativi che fate. Voto: 5