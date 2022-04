Nuovo appuntamento con l'Oroscopo. Stiamo entrando nella settimana di Pasqua: curiosi di conoscere il responso delle stelle in merito alla classifica zodiacale? Le previsioni astrologiche sono pronte ad annunciare novità e sorprese in amore, lavoro e salute.

L'oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 aprile si preannuncia particolarmente benevolo per il segno dei Pesci. Un pochino sottotono, invece, lo Scorpione, che potrebbe accusare un pizzico di nervosismo e stanchezza.

Oroscopo della settimana di Pasqua: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore durante la settimana di Pasqua crescerà la voglia di fare nuovi progetti insieme alla persona amata.

I single, forti delle esperienze passate, potrebbero ammorbidire il proprio carattere, diventando meno impulsivi del solito e pronti a valutare bene le nuove conoscenze. Non sarà una settimana noiosa nemmeno nel giorno di Pasqua. In campo lavorativo molti di voi apprenderanno gli esiti delle attività portate a termine, mentre altri avranno l'opportunità di ampliare il proprio giro d'affari. In merito alla salute, cercate di non esagerare a tavola durante la domenica di festa. Voto: 8

Toro – In campo amoroso sarà una settimana scorrevole per molte coppie. Tuttavia, ce ne saranno alcune che dovranno affrontare dei problemi di famiglia. I single che hanno subito brutte batoste in amore cominceranno ad avere dei cambiamenti psicologici.

Coloro che hanno trovato da poco l'anima gemella trascorreranno una Pasqua all'insegna della passione e del romanticismo. Sul fronte lavoro non dovete avere paura dei cambiamenti: chiedete aiuto e consigli alle persone esperte. Nell'uovo pasquale troverete nuovi obiettivi da perseguire. In salute, forza ed energia non vi mancheranno, riuscirete a superare la pigrizia e a praticare uno sport con costanza.

Voto: 8

Gemelli – In amore accadrà di tutto durante la settimana di Pasqua: c'è chi vorrebbe condividere tutte le emozioni con il partner e chi vorrebbe sfuggire alla noia e alla routine quotidiana. Per i single del segno potrebbe essere un periodo pieno di soddisfazioni. Attenzione, però, alle illusioni, alle paure e ai brutti ricordi: non fatevi condizionare dai giudizi degli altri.

Anche per il lavoro e i guadagni vi attendoni delle giornate intense. La fortuna vi sorriderà nel giorno pasquale, e magari nell'uovo di cioccolato troverete qualcosa di utile per la vostra carriera. In salute, le preoccupazioni quotidiane non vi faranno sentire in forma. Basterà riposare un po' di più per scacciare via la stanchezza. Voto: 7,5

Cancro – In ambito amoroso, rispetto alle settimane precedenti avrete maggiore grinta e determinazione. Tuttavia, dovrete affrontare definitivamente le questioni di coppia e di famiglia che avete lasciato in sospeso. Sarà la volta giusta per le coppie in crisi per rivoluzionare il rapporto e riaccendere la passione. Non sarà invece il momento giusto per i single che hanno un debole per una persona già sposata o fidanzata.

In campo lavorativo potreste avere qualche piccolo intoppo, ma riuscirete a risolverlo in poche ore. C'è chi concluderà un buon affare e chi troverà un impiego redditizio. In salute, attenzione a qualche fastidio fisico, ma domenica 17 aprile sarete comunque al top della forma. Voto: 8

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 11-17 aprile: voti da Leone a Scorpione

Leone – In amore, chi ha ancora problemi familiari o di coppia sarà chiamato a chiarirli. Dovrete approfondire il dialogo con le persone care usando un tono amichevole e civile, e lasciando parlare liberamente il vostro cuore. I single faranno di tutto per trovare l'anima gemella, anche nel mondo virtuale. C'è chi vorrà vivere un weekend di Pasqua all'insegna della passione.

Buone opportunità sul lavoro soprattutto per coloro che riusciranno a superare gli ostacoli e a sviare la concorrenza. Dovrete verificare proposte e contratti, anche perché in questo periodo sarete un po' distratti. In salute, il nervosismo sarà l'unico problema. Dovrete sfruttare le vostre energie per organizzare una piacevole Pasqua in ottima compagnia. Voto: 7,5

Vergine – In campo amoroso sarà una settimana di recupero dalla stanchezza, dai problemi e soprattutto dalla vostra voglia di dare una svolta alla vita di coppia. Le coppie più longeve, che negli ultimi tempi hanno lamentato un pizzico di insoddisfazione, ritroveranno la complicità del passato. Le stelle aiuteranno i cuori solitari a non aver paura dell'amore e di se stessi.

Non mancheranno flirt e buone occasioni di conoscere persone interessanti. Anche nel lavoro dovrete mettere da parte ansie, timori e paranoie: è il momento di prendervi quello che vi spetta. Se negli ultimi mesi avete avuto dei problemi di salute, la settimana dall'11 al 17 aprile vi aiuterà a riacquistare forza ed energia. Voto: 7

Bilancia – In amore, le coppie potrebbero vivere dei momenti di incomprensione. Sarà la volta buona per prendersi un periodo di vacanza con la speranza che tutto ciò aiuti a rafforzare ulteriormente i legami sentimentali. La settimana 11-17 aprile potrebbe partire con la marcia giusta per quanto riguarda il lavoro e il denaro. Forse vi toccherà affrontare una spesa extra, oppure dovrete fare i conti con dei ritardi.

Coloro che sono preoccupati per l'impiego dovranno trovare una soluzione il più presto possibile. In salute, secondo l'oroscopo, non mancherà qualche momento di nervosismo. Voto: 7

Scorpione – In campo amoroso, attenzione a non commettere passi falsi e ai vostri segreti inconfessabili. Battibecchi e tensioni potrebbero mettere a dura prova la tenuta del vostro rapporto di coppia. Le coppie solide non dovrebbero temere nulla, invece quelle traballanti dovrebbero farsi un esame di coscienza e mettere in chiaro molte cose. Per i single sarà una settimana di incontri e di speranze. Non mancheranno i colpi di fulmine, ma dovrete fare attenzione a non prendere un abbaglio. In ambito lavorativo dovrete lasciar perdere i pettegolezzi e le ipocrisie.

No agli investimenti frettolosi e allo shopping sfrenato. No alle risposte sgarbate ad un superiore o ad un collega. Cercate di contare fino a cento prima di fare la vostra mossa. In salute, nervosismo e stanchezza potrebbero farvi compagnia per tutta la settimana. Sarà meglio essere prudenti soprattutto nel giorno di Pasqua. Voto: 6

La settimana di Pasqua secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, l'oroscopo dall'11 al 17 aprile prevede ottimismo e fiducia. Attenzione però alle insicurezze, soprattutto a quelle affettive. Nella prima parte della settimana l'atmosfera sarà serena, e potrete fare progetti assieme al partner in vista dell'estate. Nella seconda parte, invece, dovrete fare attenzione alle persone che vogliono sabotare il weekend pasquale.

Per i cuori solitari del segno sarà una settimana di conquiste, flirt, o avventure brevi. La vostra situazione lavorativa migliorerà gradualmente. Coloro che sono alla ricerca di un'occupazione dovranno continuare a guardarsi attorno. In salute, chi ha problemi di allergia dovrà essere doppiamente cauto, soprattutto se trascorrerà le vacanze pasquali in mezzo alla natura. Voto: 7,5

Capricorno – In campo amoroso la settimana partirà con nervosismo a causa di incomprensioni familiari o di alcuni imprevisti. Potrebbe essere un periodo un po' complicato per alcune coppie che si ritroveranno spesso a discutere anche nei giorni festivi. Per i single del segno potrebbe essere la settimana giusta per trovare l'anima gemella.

Sul fronte lavoro, la vostra posizione professionale potrebbe risentire solo in minima parte della crisi nata nei mesi scorsi. Dovrete riflettere attentamente sulle vostre idee e iniziative: solo così potrete puntare su quelle che vi consentiranno di incrementare le entrate. In salute è favorito l'esercizio fisico. Tonificate i muscoli per affrontare al meglio gli impegni quotidiani con grinta ed energia. Voto: 6,5

Acquario – In amore si aprirà un periodo contraddittorio che potrebbe rendervi irritabili o più sensibili del solito. Per i coniugi potrebbe essere una settimana un po' ingestibile, mentre le coppie formatesi da poco saranno alle prese con qualche gelosia o problemi di infedeltà. L'oroscopo dall'11 al 17 aprile consiglia ai single che sono innamorati di una persona di portare avanti la conoscenza in maniera graduale e di stare attenti a non pronunciare parole che potrebbero turbare la sensibilità altrui.

Il lavoro e gli affari saranno messi a dura prova. Se state ancora cercando un impiego ben retribuito dovrete migliorare le vostre competenze ed essere più competitivi. In salute, ci saranno delle giornate in cui vi sentirete molto stanchi, nervosi e scontenti. Questo stato d'animo passerà nel weekend di Pasqua grazie ai vostri cari. Voto: 6

Pesci – In campo amoroso, chi partirà per le vacanze di Pasqua non avrà nessun problema. Sarà una settimana piena di soddisfazioni e di successi: avrete voglia di dare una svolta al vostro rapporto di coppia. I single che hanno ricevuto cocenti delusioni amorose dovranno prima pensare a se stessi, curare il cuore ferito e poi, se ne avranno voglia, potranno nuovamente mettersi sulle tracce dell'anima gemella.

In ambito lavorativo, se dovete fare colloqui o avanzare delle richieste, attendete la seconda parte della settimana, quando sarete più lucidi e comunicativi. Sì agli affari e agli investimenti. In salute avrete una bella grinta e vi sentirete pronti a sfidare il mondo. Attenzione, però, alle allergie o al raffreddore che potrebbero farsi avanti tra il 16 e il 17 aprile. Voto: 9