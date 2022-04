Prende il via un nuovo fine settimana per tutti e 12 i segni zodiacali, si tratta del primo del mese di aprile. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro nella giornata del 9 aprile 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata invita a essere più attenti e nei rapporti con gli altri è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro non mancano le novità e le notizie interessanti per la carriera.

Toro: per i sentimenti arrivano notizie interessanti e in più dalle ore 14 Venere sarà nel segno e porterà influssi positivi.

Nel lavoro questo è un momento che vi vede più impegnati in un'attività, se possibile concedetevi un momento di riposo.

Gemelli: a livello sentimentale nelle relazioni di lunga data si potrà fare qualcosa in più visto che non sono mancati i problemi di recente. Nel lavoro valutate con attenzione tutto quello che arriva e le proposte che vi vengono fatte.

Cancro: in amore la giornata non è esaltante visto che alcune relazioni potranno portare a delle discussioni. A livello lavorativo non mancano nuovi progetti e le idee, ma nel complesso il weekend porterà discussioni.

Leone: per i sentimenti è meglio fare attenzione in alcune relazioni, occorrerà fare buon viso a cattivo gioco in alcune storie.

Nel lavoro alcuni hanno bisogno di un cambiamento, in particolare se si svolge sempre la stessa attività.

Vergine: a livello amoroso le relazioni stanno migliorando, questa è una situazione di recupero. Il periodo è dalla vostra parte. A livello lavorativo ci sono delle richieste da portare avanti, questo è il momento ideale per agire.

Previsioni e oroscopo del 9 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore la giornata potrebbe portare delle tensioni, per questo è meglio evitare di prendersela con qualcuno. Nel lavoro alcuni problemi potranno essere risolti e i dubbi messi da parte.

Scorpione: per i sentimenti la giornata potrebbe portare qualche momento di agitazione in una coppia, non riuscite a comprendere alcune questioni.

Nel lavoro questo è un momento di stress.

Sagittario: in amore è una giornata interessante grazie alla Luna che non è più in opposizione e che vi permetterà di recuperare da qui ai prossimi giorni. Nel lavoro ci sono diverse questioni da portare avanti per ottenere delle vittorie.

Capricorno: a livello amoroso la giornata vi invita alla pazienza, attenzione alle parole di troppo. Nel lavoro è meglio ragionare prima di prendere una decisione importante.

Acquario: per i sentimenti il fine settimana parte in maniera interessante, in particolare per i single del segno che potranno ottenere qualcosa in più. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, magari di un cambiamento.

Pesci: in amore è un momento che vi vede maggiormente dubbiosi, non sapete se portare avanti o meno una storia. Sarà importante aspettare la seconda parte del mese. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, c'è la necessità di cambiare qualcosa