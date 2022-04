L'oroscopo di venerdì 29 aprile ha in serbo tante novità per i segni zodiacali. I transiti planetari incideranno fortemente sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale di ciascuno di noi. Ci sarà chi sarà preso dal lavoro e chi avrà bisogno di risolvere alcune questioni in sospeso. Nel dettaglio, i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario saranno molto dolci con il partner, mentre il Toro, il Leone e il Sagittario avranno bisogno di chiarire alcuni aspetti di coppia. L'Ariete e lo Scorpione saranno fieri delle loro scelte, al contrario della Vergine e dei Pesci che avranno bisogno di riflettere.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 aprile.

Previsioni zodiacali di venerdì 29 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete una salda autostima. Sarete felici del percorso fatto fino a questo momento. Vorrete apportare dei miglioramenti in ambito lavorativo, ma non avrete alcuna fretta. In amore, sarete pronti ad accettare pregi e difetti del partner. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non accontentarvi.

Toro: la relazione di coppia procederà tra alti e bassi. Non metterete in dubbio l'amore per il partner, ma ci saranno degli aspetti che dovrete chiarire. Prima di saltare a conclusioni affrettate, sarà importante provare a comprendere il punto di vista della persona amata.

Potreste rimanere molto sorpresi

Gemelli: metterete al primo posto il partner. Cercherete di riservargli un trattamento speciale e di trasmettergli tutto il vostro amore. Le parole usate avranno una grande rilevanza. Sul lavoro, al contrario, dovrete impegnarvi molto per migliorare il rapporto con i colleghi. Potrebbero esserci, infatti, delle discussioni.

Cancro: avrete bisogno di prendere una pausa dai vostri impegni quotidiani. Lo stress, infatti, inizierà a diventare difficile da gestire. Per fortuna, sarete circondati da persone positive e che sapranno regalarvi tante emozioni. Potrebbe essere il momento giusto per provare a conquistare l'anima gemella.

Oroscopo di domani 28 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: nonostante il vostro impegno, la relazione con il partner farà fatica a decollare. I differenti punti di vista renderanno difficile raggiungere un compromesso. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di prendervi del tempo per capire cosa fare. La soluzione potrebbe essere più semplice del previsto.

Vergine: la giornata di domani vi metterà di fronte a delle sfide importanti. Avrete modo di conoscere meglio voi stessi e di concentrarvi sui vostri obiettivi. Avrete paura del cambiamento, però, grazie alla presenza delle persone care, riuscirete a guardare avanti con ottimismo. Tutto bene in ambito sentimentale.

Bilancia: la relazione con il partner sarà molto equilibrata.

Inizierete a pensare insieme al vostro futuro e non vi tirerete indietro davanti alle sue richieste. La persona amata apprezzerà molto il vostro modo di fare. Sarete dolci e sensibili. L'empatia dimostrata vi consentirà di entrare in connessione con lui.

Scorpione: non metterete in discussione le scelte del passato. Anche se ci sarà qualcosa che vorrete cambiare, tenderete a essere molto fieri di voi stessi. Questo vi aiuterà a lavorare sulla vostra autostima. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di mettere al primo posto il rapporto con gli altri.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 29 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario: non sarà facile portare avanti la relazione con il partner.

Dovrete confrontarvi con delle richieste non semplici da metabolizzare. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non rispondere subito. Sarà fondamentale prendervi del tempo per riflettere. I consigli della famiglia saranno essenziali.

Capricorno: deciderete di dedicarvi a un po' di sana attività fisica. Potrebbe essere il momento giusto per rimettervi in forma. Se riuscirete a coinvolgere anche gli amici, la giornata sarà molto più divertente. Sul lavoro, ci saranno delle situazioni difficili da gestire. Per fortuna vi dimostrerete all'altezza della situazione.

Acquario: il partner non potrà fare a meno di notare il vostro carattere gentile. Apprezzerà le premure dimostrate e sarà felice di trascorrere il suo tempo libero con voi.

Vi basterà poco per dimostrare il vostro affetto. Anche sul lavoro, non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi perché tutto andrà per il meglio.

Pesci: pensare al passato vi farà stare male. Nonostante questo, tenderete a tornare continuamente sui vostri passi. Non sarà troppo tardi per cambiare le vostre idee. Inoltre, ci saranno delle decisioni che potrete modificare. Gli amici e la famiglia saranno ben lieti di poter contribuire alla vostra felicità.