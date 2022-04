L'Oroscopo di lunedì 18 aprile avrà in serbo tante sorprese. La vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà influenzata dai transiti planetari: ci sarà chi condividerà momenti indimenticabili con il partner, e chi preferirà dedicarsi solo agli amici.

Stando alle previsioni zodiacali, Sagittario e Pesci sfrutteranno al meglio le loro energie, mentre Cancro, Bilancia e Acquario preferiranno trascorrere una giornata all'insegna della serenità. Toro, Gemelli e Vergine saranno piuttosto combattivi, al contrario dell'Ariete e dello Scorpione che proveranno a comprendere le persone care.

Vediamo, nel dettaglio, l'oroscopo di lunedì 18 aprile per tutti i segni zodiacali.

Previsioni zodiacali del 18 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto dolci nei confronti delle persone care. Non vorrete alimentare inutili litigi perché preferirete mettere al primo posto la razionalità. Questo vi aiuterà a sviluppare degli ottimi rapporti con gli altri. Il partner e la famiglia saranno fieri di voi, ma qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.

Toro: non sarete ancora disposti a gettare la spugna. Nonostante sia un giorno di festa, valuterete con attenzione le sfide da affrontare. Non lascerete nulla al caso perché saprete di poter trarre il meglio da ogni singola esperienza.

Potrebbero esserci delle novità importanti in ambito sentimentale.

Gemelli: sarete molto determinati. Vorrete percorrere la vostra strada fino in fondo, senza andare incontro ad ostacoli o dubbi. Ovviamente ci saranno anche delle piccole difficoltà, ma il vostro stato d'animo vi aiuterà a dargli il giusto peso. Le previsioni zodiacali del 18 aprile vi consigliano di provare a introdurre dei piccoli cambiamenti.

Cancro: non avrete voglia di intromettervi in situazioni lontane dal vostro modo di vedere le cose. Preferirete concentrarvi solo sugli elementi positivi, in modo da non appesantirvi. Il partner vi sarà accanto in ogni momento, ma la sua presenza potrebbe non riuscire ad allontanare tutti i pensieri negativi.

Oroscopo di lunedì 18 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da alcune indecisioni. Non saprete bene come muovervi, ma saprete di dover apportare dei cambiamenti alla vostra vita. Il lavoro e il benessere personale saranno i primi elementi a trarne giovamento. L'oroscopo vi consiglia di non fissarvi troppo su determinate questioni.

Vergine: non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. Sarete consapevoli del vostro valore e proverete a rivendicarlo in ogni modo possibile. Questo vi consentirà di andare dritti per la vostra strada. Non sarete ancora pronti a concedere una nuova possibilità all'amore.

Bilancia: vi sentirete a vostro agio con voi stessi e con gli altri.

Non metterete in dubbio le parole altrui perché sarete disposti a fidarvi. In particolare, sarete molto dolci con il partner. La vostra sintonia sarà di ispirazione per tante altre persone. Non mancheranno, però, rancori e invidie.

Scorpione: in ogni circostanza proverete a mettervi nei panni degli altri. Non sarete disposti a non andare in fondo alle questioni. Ciò vi aiuterà a sviluppare il vostro personale punto di vista. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire su alcuni aspetti. Le previsioni zodiacali del 18 aprile vi consigliano di chiarire velocemente.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 18 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete in grado di vivere al massimo la giornata del 18 aprile.

Cercherete di trascorrere più tempo possibile con gli amici, anche se non tutti saranno contenti di questa svolta. Il partner, per esempio, si sentirà trascurato e non potrà fare a meno di esprimervi tutto il suo disappunto.

Capricorno: vi troverete in un momento molto particolare della vostra vita. Avrete bisogno di ricevere sostegno dalle persone care. Per fortuna, gli amici e la famiglia non avranno alcuna intenzione di tirarsi indietro. L'unico modo per andare avanti, però, sarà guardare nel vostro cuore.

Acquario: non sarete disposti a rinunciare alla vostra tranquillità. Vorrete vivere una giornata serena, in modo da lasciarvi alle spalle le incomprensioni del passato. Aspirerete a costruire un rapporto speciale con il partner e con gli amici.

Le parole di una persona a voi cara potrebbero stupirvi.

Pesci: sarete travolti da tanti sentimenti positivi. Cercherete di concentrarvi sugli altri e sulle loro necessità. Non vorrete rimanere soli perché non sarete ancora pronti ad accettare determinate conseguenze. Per fortuna, l'affetto del partner e degli amici faranno una grande differenza.