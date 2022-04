Nuovo appuntamento con l'Oroscopo settimanale. Che cosa accadrà nella penultima settimana di aprile? Quali sono i segni zodiacali favoriti dalle stelle? Quali, invece, devono fare i conti con gli influssi planetari contrari e opposti? A seguire le previsioni astrologiche da lunedì 18 a domenica 24 aprile su amore, lavoro e salute di tutti i segni.

L'oroscopo per la settimana 18-24 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, questa settimana offre la possibilità di esprimere i vostri sentimenti per una persona speciale. Per i single si presenta l’occasione di incontrare una persona inaspettata.

In campo lavorativo, gran parte della vostra confusione deriva da emozioni che avete rimpinzato dentro di voi e che avete negato per così tanto tempo. Affrontate questi sentimenti e arriverà la chiarezza. In salute, se vi sentite fuori dal mondo, prendetevi del tempo per curare voi stessi. Fate un bel bagno caldo e andate a letto presto con il libro preferito. Questo vi aiuterà a ristabilire il legame con voi stessi.

Toro – In campo amoroso, le cose potrebbero complicarsi quando la persona che amate decide di iniziare a parlare di sentimenti, ma voi preferite evitare del tutto l’argomento. I cuori solitari che sognano l’amore vero presto saranno colpiti da un colpo di fulmine. Sul fronte lavoro, qualcuno sul posto di lavoro parlerà con voi.

Molto probabilmente accoglierete con piacere questa conversazione, dal momento che provate segretamente dei sentimenti per questa persona e siete molto felici di ascoltare ciò che ha da dire. In salute, uno dei modi migliori per sentirsi liberi dalle energie negative è fare una pausa dal mondo esterno. C’è una linea sottile tra stare svegli e dormire poco.

Avete bisogno di riposare di più.

Gemelli – In amore, se avete pensato di regalare alla vostra dolce metà un libro di poesie d’amore, allora questo potrebbe essere un buon momento per farlo. Il vostro partner apprezzerà tantissimo il regalo e vi sorprenderà con un gesto inaspettato. I single non si sentono ancora pronti a instaurare un rapporto duraturo, per il momento preferirebbero godersi la vita senza legami.

In ambito lavorativo, sarà molto difficile per voi pensare senza sognare. I pensieri sul lavoro portano rapidamente a fantasticare sul romanticismo. Tenere i piedi per terra sarà un’impresa ardua. Fate del vostro meglio e cercate di non farvi sorprendere dal capo mentre siete distratti. In salute, i più empatici del segno Gemelli devono prestare particolare attenzione ai media: che si tratti di telegiornali notturni o di film impegnativi prima di coricarvi, non state facendo del bene al vostro sistema endocrino, nervoso e immunitario.

Cancro – In ambito amoroso, le stelle vi incoraggiano a trascorrere del tempo di qualità con la persona amata, facendo cose che piacciono a entrambi. Si prospetta una settimana gratificante per coloro che non hanno ancora una relazione amorosa.

In campo lavorativo, sarete estremamente frustrati dalle persone che rallentano il lavoro. Il loro atteggiamento pigro e negligente sta davvero iniziando a darvi sui nervi. Questo non è salutare. Concentratevi su voi stessi e non preoccupatevi degli altri. In salute, ci sono molte coccole che potete concedervi senza dover spendere soldi, dovete solo dedicare un po’ di tempo ai vostri hobby. È anche saggio fare un regolare esercizio fisico ed eliminare le abitudini alimentari dannose.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 18-24 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questa settimana potrebbe creare sentimenti contrastanti dentro di voi riguardo a un evento recente che ha colpito la vostra relazione.

Forse vi starete chiedendo se sia stato un evento positivo o negativo. Sarebbe meglio se lo consideraste un’esperienza di crescita, che vi ha insegnato a capire fino a che punto si estendono i vostri confini. I cuori solitari del segno devono avere ancora un po’ di pazienza, presto conosceranno una persona speciale. In campo lavorativo, qualcuno vi accuserà o vi attaccherà emotivamente in qualche modo. Per mantenere la pace, potete decidere di dichiararvi innocenti o fuggire del tutto dalla situazione. Nessuno di questi approcci offre soluzioni a lungo termine. Entrate nel vivo della questione. In salute, in questa settimana potreste sentirvi estremamente ansiosi e sovrastimolati. Dedicate almeno dieci minuti al mattino e dieci minuti alla sera per fare un po’ di meditazione e stretching e sentirete gli effetti immediati.

Se non potete farlo per voi stessi, fatelo per le persone intorno a voi che sono influenzate dai vostri stati emotivi e mentali.

Vergine – In campo amoroso, sfruttate questa settimana per ammorbidire e potenziare la vostra immagine e anche il vostro approccio a persone a cui siete profondamente interessate. Per i single e i separati si prospetta una settimana ricca di incontri e di avvenimenti inaspettati. In ambito lavorativo, è la settimana giusta per fare una grande mossa sul posto di lavoro. Se siete stanchi del vostro lavoro, lasciatelo perdere perché qualcosa di meglio vi sta aspettando proprio dietro l’angolo. In salute, siete più sciolti del solito. Incerti su ciò che pensate, più flessibili su ciò che fate, forse più disposti a essere intimi o romantici con gli altri.

Siete naturalmente curiosi. Canalizzate questa curiosità e la ritrovata flessibilità praticando lo yoga o altri esercizi fisici.

Bilancia – In amore, questa settimana offre una meravigliosa opportunità per far emergere alcuni dei vostri sentimenti più teneri e per condividerli con qualcuno che amate e ammirate sinceramente. Se avete ancora difficoltà a parlare faccia a faccia, anche una lettera d’amore o una poesia lo farà sentire molto importante. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo, le stelle di questa settimana hanno in serbo un incontro speciale per voi. In ambito lavorativo, siete frustrati per via della mancanza di azione sul posto di lavoro. State aspettando che venga fatta una mossa vincente, ma sembra non arrivare mai.

Non arrendetevi e siate pazienti. In salute, assicuratevi di fare un po’ di esercizio aerobico per migliorare la vostra forma fisica e mentale. Non prendete nessuna scorciatoia.

Scorpione – In campo amoroso, le stelle di questa settimana vi incoraggiano a prestare maggiore attenzione a ciò che un’altra persona sta cercando di dirvi e, se necessario, a leggere tra le righe per scoprire perché vi sta dicendo quelle cose. Per i single e i separati si prospetta una settimana ricca di incontri e di sorprese. In campo lavorativo, ciò che ha un senso perfetto e razionale per voi non avrà necessariamente senso per le altre persone. Qualcosa si perde nella traduzione e semplicemente non potete farci nulla.

Non attaccatevi troppo emotivamente all’esito degli eventi. In salute, l'oroscopo suggerisce di fare dei cambiamenti nella vostra vita. Sappiate che le abitudini malsane non andranno via a meno che voi non facciate qualcosa per cambiarle. Rendete la qualità del sonno una priorità. Il sonno, infatti, permette agli organi di riposare, alle cellule di rigenerarsi e alla mente di essere cosciente.

Previsioni delle stelle da lunedì 18 a domenica 24 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, dovete essere persistenti e, tuttavia, mantenere un basso profilo, soprattutto con i transiti planetari della settimana. Qualsiasi dichiarazione d’amore sfacciata o inappropriata può avere l’effetto opposto su una persona che desiderate conquistare.

Di solito siete molto disciplinati su queste questioni, ma questa persona ha bisogno di essere maneggiata con i guanti. Se pensate che ne valga davvero la pena, allora continuate. In campo lavorativo, farete un’impressione molto positiva su qualcuno in questa settimana. Sentitevi liberi di fare un lavoro extra. In salute, se vi sentite confusi e avete bisogno di una pausa, l’oroscopo consiglia vivamente di fare yoga, un bagno caldo, oppure entrambi.

Capricorno – In campo amoroso, vi trovate davanti a un bivio riguardo a una decisione su una relazione importante. Potreste scoprire di avere sentimenti contrastanti sul futuro della vostra relazione d’amore. L'oroscopo consiglia di prendervi del tempo per riflettere in silenzio su ciò che la vostra natura più profonda vi sta dicendo, per scoprire come vi sentite davvero.

In ambito lavorativo, per tutta la settimana vi sembrerà di nuotare in acque sconosciute. Non siete sicuri di dove siete e dove state andando. Non preoccupatevi. Si tratta di acque sicure, che vi aiuteranno a prendervi cura di voi stessi. In salute, cercate di fare gli esercizi fisici che trovate stimolanti e divertenti. Provate qualcosa che non avete mai fatto prima, ma che avete sempre voluto imparare. Questo terrà a bada la noia.

Acquario – L’amore è molto tenero, condividete con il vostro partner tutto ciò che provate nel vostro cuore. Anche se scegliete l’approccio più audace, in questo periodo vi sentite profondamente innamorati e sareste disposti ad andare ai confini della Terra e tornare indietro per il vostro amore, se vi chiedessero di fare una follia.

In ambito lavorativo, la vostra energia fisica diventa lenta in questa settimana e, sfortunatamente, questa tendenza continuerà nei prossimi mesi. Ci saranno momenti in cui vi sentirete forti, ma nel complesso potreste sentirvi come se stesse cercando di correre con una palla al piede. In salute, rimanere concentrati sui propri sogni fa parte dell’esercizio fisico. Con l’allenamento, la disciplina e la resistenza riuscirete a trasformare i vostri sogni in realtà.

Pesci – In campo amoroso, le stelle vi incoraggiano ad agire nei confronti di una persona a cui siete fortemente attratti. Quando volete qualcosa o qualcuno, non avete paura di ottenerlo. Fortunatamente, sembra che questa persona ricambi i vostri sentimenti, quindi, qualsiasi cosa facciate per stare insieme avrà sicuramente successo. Assicuratevi di indossare colori caldi e solari. Sul fronte del lavoro, date la priorità alla vostra agenda prima di iniziare. Sarà molto facile per voi essere distratti da un progetto poco importante. Prima che voi ve ne accorgiate, avrete sprecato metà della giornata, quando avresti dovuto concentrarvi su altro. In salute, una persona sicura sa riconoscere quando non si sente se stessa. Fate un passo indietro e chiedetevi cos’è andato storto. Avete bisogno di recuperare sonno? Avete bisogno di fare passeggiate all’aria aperta prima di mettervi al lavoro? Nel momento in cui notate qualcosa di voi stessi che deve essere modificato, siete già a metà della battaglia.