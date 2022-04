Per la giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, l’Oroscopo prevede un balzo considerevole per i nati sotto i segni di terra, con Capricorno in testa. Seguiranno eccezionalmente il Leone e l’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di lunedì: Capricorno alla prima posizione

1° Capricorno: anche se sarete alle prese con dolci e quant’altro, avrete la mente focalizzata su un progetto decisamente ambizioso. Secondo l’oroscopo potreste avere anche qualche bella notizia da parte del partner, forse una novità che vi renderà molto contenti.

2° Acquario: per il momento dovreste lasciare da parte i vostri impegni e le vostre responsabilità, perché la cura di voi stessi in questo momento particolare viene prima di ogni cosa. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, potreste avere tanti complimenti per un cambio di look decisamente innovativo.

3° Leone: ripartirete alla velocità della luce nella serata del giorno di Pasquetta, mentre la mattina sarà completamente dedicata allo svago e a fare qualche amicizia che potrebbe essere decisamente interessante, secondo l’oroscopo.

4° Toro: avrete del tempo per poter rivedere la vostra tabella di marcia lavorativa, perché i tanti progetti che affollano la vostra mente saranno certamente ottimali per far progredire la vostra carriera e portarla a una evoluzione significativa.

Obiettivi per Ariete

5° Vergine: avrete una tranquillità che preannuncerà non soltanto un maggiore equilibrio da parte vostra, ma anche una concentrazione che prometterà bene per gran parte della settimana, non soltanto per quanto riguarda il settore professionale.

6° Ariete: avrete ben in mente qualche obiettivo che nelle giornate successive potreste avere a portata di mano, ma nella giornata di lunedì di Pasquetta sarà molto più gradevole occuparsi della famiglia e di qualche situazione che probabilmente vi avvicinerà a qualcuno in particolare.

7° Pesci: potreste rimanere un po’ fermi rispetto a quanto avete fatto nelle giornate precedenti. La concentrazione potrebbe divergere verso qualche divertimento, tralasciando anche quelle questioni che per voi sono di vitale importanza. Vi meritate più tranquillità e riposo.

8° Scorpione: la festività potrebbe non essere molto affine alla vostra personalità, però in questa giornata potreste avere qualche momento molto romantico con il partner o comunque molto affine con la famiglia.

Le vicissitudini quotidiane saranno completamente accantonate.

Cancro in calo

9° Gemelli: avrete del tempo per trascorrerlo con le amicizie, ma anche con quei membri della famiglia che non vedete da tanto tempo e con cui vorreste scambiare due chiacchiere in tutta tranquillità. Siete molto orgogliosi delle novità recenti che vi hanno aumentato l’autostima.

10° Cancro: sicuramente non gradirete qualche situazione spiacevole che si presenterà nel corso della giornata di lunedì, però al contempo potreste dimostrare di essere comunque gentili e disponibili con le persone che amate e che vi circondano.

11° Bilancia: avrete quella scintilla di malumore che probabilmente non vi farà godere appieno questa giornata di festività.

Però le amicizie saranno sempre più affiatate con voi, mentre in famiglia ci sarà supporto, specialmente se state vivendo un periodo non tanto tranquillo.

12° Sagittario: le difficoltà potrebbero accompagnarvi in questa giornata di festa essenzialmente per qualche responsabilità familiare, forse un piccolo litigio o comunque qualcosa che se non presa per tempo potrebbe turbare un pomeriggio che altrimenti potrebbe essere molto sereno e stimolante per la mente.