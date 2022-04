Nella giornata di Pasquetta, l'oroscopo di lunedì 18 aprile prevede un Cancro più sereno e spensierato grazie a questo cielo favorevole, mentre Capricorno si concentrerà di più sui rapporti affettivi. La Luna sarà ancora in Scorpione, regalando sorrisi e bei momenti ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà molto fiduciosa nei confronti di alcune persone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile.

Previsioni oroscopo di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale positiva quanto basta per vivere una giornata di Pasquetta soddisfacente.

Single oppure no, vi sentirete in perfetta armonia con chi avete intorno a voi, e questo sarà sicuramente un punto di merito per i vostri rapporti personali. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna sarà in opposizione anche in questa giornata, ciò nonostante ricordatevi che Venere è ancora in sestile, e vi aiuterà a regolare i rapporti che avete in modo tale da non causare conflitti, non in questa giornata. Voto - 7️⃣

Gemelli: volere tutto e subito al momento non è la scelta più adatta per la vostra relazione di coppia. Ci sono alcune cose da sistemare, e sarà necessaria tanta calma e comprensione nei confronti della persona che amate. Voto - 6️⃣

Cancro: oroscopo di lunedì 18 aprile che vi vedrà sereni e spensierati.

Questa Pasquetta sarà dunque felicissima per voi, merito soprattutto della Luna e di Venere in ottimo aspetto. Single oppure no dunque, mostrate sempre la parte migliore di voi. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un cielo non molto incoraggiante dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante non preoccupatevi tanto, perché da domani la Luna sarà favorevole, dunque siate ottimisti e non causate dispiaceri.

Voto - 6️⃣

Vergine: Mercurio in trigono e la Luna in sestile porteranno in voi buonsenso e un maggior ottimismo secondo l'oroscopo. Venere rimane negativa, ma in questa Pasquetta la vostra razionalità vi permetterà di avvicinarvi alla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale tutto sommato discreta in questa giornata.

Sarete piuttosto fiduciosi nei confronti delle persone che amate, e vi sentirete abbastanza sereni. Non pensate ai problemi dunque, e siate ottimisti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna sarà nel vostro cielo anche in questa serena Pasquetta. Non mancheranno sorrisi e bei momenti per voi nativi del segno, da rendere felici e le persone intorno a voi. In fin dei conti, questa serenità ve la siete meritata. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che forse non brilla in questo periodo, ma in questa giornata sicuramente troverete un motivo per sentirvi un po’ più vicini al partner. Con il tempo tutte le ferite rimarginano. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna e Venere, entrambi in ottimo aspetto secondo l'oroscopo della giornata di Pasquetta, vi daranno lo slancio per regalare un’emozione in più al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single non vi dispiacerà trascorrere un po’ di tempo con la persona che vi piace. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Certo, la Luna in quadratura mette qualche incertezza nella vostra vita sentimentale, ciò nonostante passeranno presto, perché quello che provate per le persone che amate è vero, e nessuno può portarvelo via. Voto - 7️⃣

Pesci: non può che essere una serena Pasquetta per voi nativi del segno grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Godetevi dunque questa giornata nella più completa spensieratezza, vivendo ogni momento al meglio con le persone che più amate. Voto - 9️⃣