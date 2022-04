Trascorso la giornata di Pasqua prende il via quella di Pasquetta per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 18 aprile 2022 con le indicazioni ed i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore l'inizio della settimana potrebbe portare dei momenti di riflessione. Nel complesso però è un periodo importante per le coppie. Nel lavoro periodo interessante per rimettersi in gioco.

Toro: per i sentimenti, a causa della Luna in opposizione potrebbe mancare dell'energia in questa giornata.

Le coppie di lunga data potrebbero andare incontro a dei problemi. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, lanciatevi verso nuove proposte.

Gemelli: a livello sentimentale giornata non partirà in modo esaltante, per molti potrebbe arrivare un nuovo cambiamento. Nel lavoro meglio evitare le discussioni inutili per non andare incontro a tensioni.

Cancro: in amore, visto il buon momento dal punto di vista astrologico, sono favorite le relazioni interpersonali. A livello lavorativo c'è un recupero, le scelte che farete ora saranno importanti.

Leone: per i sentimenti c'è le necessità di andare avanti e superare alcune blocchi, siate cauti nei rapporti. Nel lavoro questioni economiche da dover rivedere.

Vergine: a livello sentimentale momento interessante, avrete la possibilità di risolvere alcuni problemi anche di carattere personale. Nel lavoro l'inizio della settimana potrebbe portare uno stato di maggiore stanchezza.

Previsioni e oroscopo del 18 aprile 2022: la giornata

Bilancia: in amore l'inizio della settimana sarà interessante e a breve ci saranno delle scelte da definire.

Il cielo è della vostra parte. Nel lavoro, se ci sono delle decisioni da prendere agite ora, prima che Giove andrà in opposizione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere è in buona aspetto, ci sarà uno stato di maggiore forza e nuove emozioni da vivere. Nel lavoro, se ci sono delle situazioni da chiarire l'inizio della settimana aiuta.

Sagittario: per i sentimenti giornata che non porterà ai risultati che attendevate, ci sono alcuni cambiamenti che al momento non vi convincono. Nel lavoro piccoli dubbi nei rapporti interpersonali.

Capricorno: a livello amoroso momento migliore visto che le stelle sono dalla vostra parte, ritrovate la voglia di fare. Nel lavoro non mancano nuove intuizioni.

Acquario: per i sentimenti un accordo è da ritrovare al più presto, cercate di superare i conflitti. Nel lavoro evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: in amore con diversi pianeti nel segno non mancano le novità, riuscirete a superare alcuni blocchi. Nel lavoro Luna in buon aspetto, relazioni favorite.