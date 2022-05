Lunedì 16 maggio sul piano astrale la Luna si farà piena alle ore 4:14 nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio continuerà il moto retrogrado sui gradi dei Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord e al Sole, invece, permarranno nel domicilio del Toro, così come Giove insieme a Venere resteranno stabili nel segno dell'Ariete. Plutone, infine, proseguirà l'orbita in Capricorno come Saturno rimarrà in Acquario e Marte assieme a Nettuno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: sognatori. Lunedì che potrebbe vedere il dodicesimo segno zodiacale dare il meglio nelle faccende affettive, specialmente in quelle storie che poggiano su solide basi e mirano ad avanzare nel prossimo futuro. I nativi, difatti, assumeranno un mood sognatore che li farà fantasticare su eventuali eredi da mettere in cantiere o in una nuova dimora da sogno nella quale trasferirsi con la dolce metà.

2° posto Scorpione: obiettivi concreti. Elucubrazioni mentali, moti di pessimismo e sfiducia verranno, con ogni probabilità, spazzati via sin dalle prime ore del mattino grazie al Plenilunio nel segno che, smorzando gli ostici influssi del binomio Urano-Sole, donerà ai nati Scorpione maggiore lucidità mentale nell'individuare gli obiettivi sui quali puntare a breve.

3° posto Leone: scelte professionali. La Luna Piena quadrata unita alla scomoda posizione dell'astro belligerante spingeranno probabilmente i felini a soffermarsi sulla valenza della loro figura professionale rapportata all'azienda in cui operano. Qualora dovessero reputare di non essere valorizzati, in termini di mansioni e/o economiche, potrebbero decidere di iniziare a guardarsi attorno.

I mezzani

4° posto Ariete: flessibili. Anziché mettere in campo la solita irruenza, il primo segno zodiacale avrà buona chance di risultare decisamente più conciliante e flessibile anche con le persone appena conosciute nel giorno inaugurale della settimana. Leggermente meno accomodanti, invece, saranno probabilmente gli appartenenti al terzo decano, specialmente quando l'argomento virerà sugli affetti.

5° posto Cancro: collaborativi. Grazie alla spiccata empatia della quale probabilmente beneficeranno i nati Cancro questo lunedì, gli stessi saranno più propensi ad aiutare i colleghi a svolgere le mansioni più ostiche, in quanto non potranno sopportare di vederli in difficoltà.

6° posto Sagittario: hobby. Un po' per attenuare le ansietà e le problematiche degli ultimi mesi e un po' per rispolverare quel rigenerante passatempo che li allietava in passato, gli arcieri potrebbero dedicare la maggior parte delle loro energie in un vecchio ma mai dimenticato hobby.

7° posto Gemelli: manchevolezze. Il radar dei nativi nel ménage amoroso sarà acceso ed eventuali manchevolezze della dolce metà probabilmente non sfuggiranno al segno d'Aria, il quale però preferirà non lanciarsi in accuse e nemmeno sottolineare ciò che ha scoperto in modo da non urtare la già precaria stabilità in coppia.

8° posto Bilancia: due pesi due misure. Semaforo acceso sul giallo per le vicende lavorative del segno Cardinale nel giorno che aprirà la settimana, in quanto i nativi scivoleranno nel tunnel del paragone coi colleghi notando come in azienda vengano fatti due pesi e due misure.

9° posto Capricorno: dosare le energie. Il bottino energetico di casa Capricorno non sarà, c'è da scommetterci, colmo come al solito e i nativi, di conseguenza, farebbero meglio a dare la priorità alle attività indispensabili e urgenti, tralasciando o delegando tutto il resto.

Ultime posizioni

10° posto Toro: revisioni finanziarie. L'impazienza legata al fronte professionale, perlopiù riguardante i liberi professionisti, ha fatto sì che i nati Toro spendessero più delle loro possibilità in pubblicità o ammodernamenti di strutture e/o attrezzature.

Il Plenilunio in Scorpione, il quale troverà il sostegno nettuniano, farà probabilmente in modo che il segno Fisso analizzi entrate e uscite economiche dell'ultimo periodo decidendo, al contempo, di serrare i cordoni della borsa.

11° posto Acquario: in bilico. Ventiquattro ore da prendere con le pinze quelle che potrebbero trascorrere i nati Acquario sul fronte familiare, in quanto avvertiranno la sgradevole sensazione di non riuscire più a sopportare alcune cicliche dinamiche con una figura autorevole, come quella di un genitore. A tal proposito, il segno d'Aria sarà da una parte tentato di mandare tutti a farsi friggere e dall'altra parte capirà che tale mossa non porterebbe nulla di buono.

12° posto Vergine: distratti. La concentrazione non sarà, con buona probabilità, una delle qualità sulla quale potranno fare i conti i nati Vergine in questa giornata di maggio, col segno di Terra che si riscoprirà sovente immerso nei propri pensieri, a prescindere se si troverà a lavoro, in casa o al supermercato.