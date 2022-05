Per la giornata di domani, lunedì 16 maggio 2022, l’Oroscopo sarà ottimale per il segno del Gemelli, mentre si effettuerà un rialzo per il segno del Bilancia. Questa situazione ottimale si estenderà per tutti i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Giove ottimo per Gemelli

1° Gemelli: questo splendido Giove che la farà da padrone per la vostra fortuna e per qualche affare che sicuramente potrebbe fare la differenza anche per la vostra carriera. Avrete delle sfide che sarà uno spasso affrontare, anzi, potreste anche divertirvi.

2° Capricorno: ci saranno altre occasioni di sperimentare nuove mansioni professionali, mentre ci saranno novità rilevanti per chi è alla ricerca di un impiego. Con tutta probabilità le vicende amorose saranno quelle che vi porteranno molto buonumore e una stabilità emotiva eccezionale.

3° Leone: avrete tanto romanticismo all’interno del contesto amoroso e un miglioramento progressivo della convivenza in famiglia. Questa situazione rosea potrebbe portare ad in incremento dell’intesa anche con le amicizie. Potreste pensare di fare uno strappo alla regola con tutti.

4° Ariete: sarete dotati di una fortuna molto vantaggiosa per le vostre finanze ma soprattutto per la vostra voglia di mettervi in gioco sul lavoro.

Secondo l’oroscopo anche l’amore vivrà un bel periodo di rinnovamento. La serata infatti potrebbe prospettarsi abbastanza interessante.

Toro tranquillo

5° Toro: secondo l’oroscopo avrete una tranquillità molto stabile, che non calerà molto facilmente. L’ausilio della vostra squadra professionale potrebbe darvi altre soddisfazioni, alcune delle quali sul piano emozionali, mentre le finanze finalmente subiranno un rialzo.

6° Bilancia: le ripercussioni lavorative saranno all’altezza delle vostre aspettative in fatto di guadagni. Riflettere su alcune amicizie o sul partner vi aiuterà ad aprire la mente e ad esplorare altre situazioni che potrebbero essere migliori di quella attuale.

7° Scorpione: dovrete fare qualche piccolo sacrificio che potrebbe però cambiare in meglio le sorti finanziarie.

Darsi da fare in questo momento significherà preparare il terreno per tanti affari allettanti nel corso della settimana.

8° Pesci: ci sarà un incremento energetico davvero notevole, e vi darete molto più da fare sia sul lavoro che in altri contesti in cui ci sarà bisogno di tutta la vostra attività. Scenderà un po’ di umore nella serata, ma niente che non possiate rimediare in poco tempo.

Ostacoli per Acquario

9° Acquario: avrete qualche piccolo ostacolo lavorativo che però non intaccherà in alcun modo le questioni di stampo economico. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche scaramuccia all’interno del contesto familiare oppure amoroso, ma in serata ci saranno delle riappacificazioni.

10° Sagittario: dovrete rivedere la vostra comunicazione e il vostro umore, soprattutto nel pomeriggio.

Combinati insieme infatti potrebbero portare a fraintendimenti e a qualche allontanamento che potrebbe durare a lungo oppure essere definitivo.

11° Cancro: dovrete rivedere qualche rapporto di amicizia che si è deteriorato con il tempo, perché potrebbero sopraggiungere delusioni molto cocenti. Secondo l’oroscopo, anche nella vostra relazione amorosa ci saranno parecchi attriti.

12° Vergine: avrete pazienza in questo momento così delicato su più fronti non sarà esattamente il vostro forte. Attendere qualcosa adesso potrebbe mettervi in uno stato di agitazione o comunque di noia, secondo l’oroscopo.