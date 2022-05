Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 maggio troviamo sul piano astrale il Sole spostarsi dal domicilio del Toro (dove risiede Urano) ai gradi dei Gemelli (dove transita Mercurio in fase retrograda). Venere assieme a Giove, invece, permarranno nel segno dell'Ariete, così come Saturno resterà in Acquario. Plutone, intanto, stazionerà nel segno del Capricorno, nel frattempo Nettuno insieme a Marte sosteranno in Pesci. La Luna, in ultimo, viaggerà dall'orbita dello Scorpione all'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Toro, meno roseo per Bilancia e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: gratifiche. Il Luminare giallo al giro di boa e la spinta nettuniana faranno probabilmente sì che i nati Toro, specialmente nelle giornate di giovedì e venerdì, ricevano delle meritate gratifiche in campo professionale. Se per i primi due decani si tratterà probabilmente di soddisfazioni morali, per la terza decade le gratifiche avranno decisamente più chance di rimpinguare il portafogli. Occhio invece al weekend, dove Luna e Sole e braccetto si divertiranno a giocare con l'umore nativo rendendolo instabile.

2° posto Acquario: nuovi stimoli. Alla stregua di una bottiglia di vino pregiato, la settimana in questione parrà migliorare sempre più per i nati Acquario, soprattutto per ciò che riguarda il cambiamento interiore.

Il quarto segno Fisso, difatti, potrebbe essere pervaso da una viscerale voglia di trovare un partner, un lavoro o un hobby maggiormente adatto alle sue peculiarità o, per i più fortunati, ai suoi talenti innati. Ciò che il parterre planetario suggerisce loro, eccezion fatta per la controversa giornata di lunedì, sarà semplicemente assecondare il cambiamento.

3° posto Leone: abitudini mutate. Con l'entrata del mese del compleanno dei Gemelli, il quale inizierà domenica, anche la primavera entrerà nel vivo e ciò coinciderà, con buona probabilità, con una maggiore predisposizione dei felini a rivoluzionare il loro quotidiano, abitudini fisiche e alimentari in primis. Complice un eventuale rinnovamento della routine lavorativa in vista della stagione estiva, i nati Leone parranno essere inclini, soprattutto da lunedì a giovedì, a intraprendere un nuovo regime alimentare più salutare e/o iscriversi in palestra.

I mezzani

4° posto Gemelli: in crescendo. Nonostante il Messaggero degli Dei e il pianeta dei ghiacci continuino a guardarsi di traverso, i nati Gemelli potranno contare sul sostegno del Grande Malefico tutta la settimana e del Luminare maschile da domenica. Ciò si tradurrà, c'è da scommetterci, in una versione non troppo lucida del primo segno d'Aria, ma decisamente più spensierata rispetto agli ultimi tre mesi. Attenzione al 17 e 18 maggio, quando qualcuno non troppo leale proverà a raggirare i nativi.

5° posto Ariete: inizio smart. Da segnare sul calendario del primo segno di Fuoco ci saranno, con ogni probabilità, le prime tre giornate di questa settimana primaverile, quando i nativi si riscopriranno più focosi che mai in camera da letto e il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

Venerdì, invece, sarebbe meglio per la terza decade munirsi di metaforico filtro tra cervello e parola, così da limitare la possibilità di scivoloni dialettici al minimo.

6° posto Vergine: attrazioni. Nelle giornate del 16, 19 e 20 maggio sarà più che probabile per i nati Vergine, prima decade in primis, fare dei nuovi stuzzicanti incontri che parranno profumare di repentina attrazione reciproca, ma al contempo saranno ben lontani da divenire storie durature. Non c'è nulla di male a fiondarsi in un rigenerante e focoso fugace flirt, quindi i nativi farebbero bene ad accantonare per una volta la logica e il pragmatismo quando si tratta di trasporto emotivo e passionale.

7° posto Capricorno: focus comportamentale.

I riflettori astrali potrebbero accendersi, da giovedì in poi, su gesti e parole messi in campo dai nati Capricorno nel mese del compleanno del Toro. A tal proposito il segno Cardinale sarà chiamato a smussare eventuali lati arcigni del proprio carattere e, se necessario, cospargersi il capo di cenere coi diretti interessati.

8° posto Scorpione: indecisi. Dopo aver perso i benefici di un pilastro astrale come Giove qualche giorno fa, i nati Scorpione potranno invece esultare per la fine dell'opposizione del Luminare giallo, il quale si sposterà in Gemelli, nella giornata conclusiva della settimana. Prima del pomeriggio di domenica, però, sarà probabile che i nativi siano in balia di titubanze amorose di un certo peso, non sapendo se proseguire la storia in essere o, per i più birichini, rivelare una scappatella pregressa alla dolce metà per ripulirsi la coscienza.

9° posto Cancro: test. Semaforo acceso sul giallo per i liberi professionisti di casa Cancro nella settimana in questione, in quanto i nativi potrebbero essere chiamati a testare la valenza di alcuni progetti in fase embrionale prima di lanciarsi sul mercato. Maggiore attenzione nelle prime quattro giornate, quando un'attività legata all'innovazione non darà i frutti sperati.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Le prime due decadi degli arcieri sembreranno, specialmente da mercoledì in poi, non riuscire a sopportare alcune piccole manchevolezze del partner e non esitare nel rimarcarle con lo stesso. Tale mood pignolo, com'è lecito attendersi, non andrà a genio all'amato bene e il litigio nel ménage amoroso sarà dietro l'angolo ad attenderli se non terranno a freno la lingua.

11° posto Bilancia: pazienza, questa sconosciuta. Settimana da prendere con le pinze quella che trascorreranno i nati Bilancia quando si tratterà di sopportare qualche comportamento sopra le righe nel luogo professionale. Il segno Cardinale, difatti, parrà eliminare dal proprio vocabolario la parola "pazienza" con capi e colleghi che non faticheranno ad accorgersene.

12° posto Pesci: macchina del tempo. Il repentino cambiamento astrale delle ultime due settimane, passato dal bello stabile al burrascoso, ha scosso non poco il dodicesimo segno zodiacale, il quale avvertirà probabilmente la voglia di munirsi di macchina del tempo e fare una capatina nel passato per sistemare le faccende che non gli aggradano. Da domenica, come se non bastasse, inizierà anche la quadratura solare che sarà ancora più vigorosa a causa di Mercurio d'Aria che camminerà all'indietro.