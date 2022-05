È pronto l'oroscopo per la settimana dal 16 al 22 maggio. La terza settimana di maggio parte che l’eclissi lunare in Scorpione e finisce con la Luna in Acquario. Che tipo di effetto farà i vari transiti della Luna sui dodici segni zodiacali? A quanto pare, questi transiti lunari metteranno il segno del Cancro davanti a un bivio e faranno commettere qualche errore ai nativi dello Scorpione. Inoltre, l'eclissi di Luna in Scorpione premierà i nati in Bilancia per il pensiero logico ma li punirà per essere troppo vaghi. Per sapere come sarà la vostra settimana, di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche da lunedì 16 a domenica 22 maggio.

Oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Dovete comportarvi al meglio quando avete a che fare con persone di un certo prestigio, perché loro non esiteranno ad attaccarvi se sentono che non riuscite a dar loro il rispetto che meritano. Adulateli in maniera spudorata.

Toro – Non potete permettervi di correre rischi nella prossima settimana. Anche se credete di aver avuto l’idea più meravigliosa da quando è stato inventato il pan carré, l’universo non vi permetterà di farla franca con il pensiero sciatto. Le buone idee devono anche essere realizzabili.

Gemelli – No, non potete salvare il mondo, ma potete fare la vostra parte per renderlo un posto migliore questa settimana.

Anche se fate solo un piccolo sforzo per migliorare le molte persone con cui avete a che fare, i risultati potrebbero essere davvero molto soddisfacenti.

Cancro – La vostra vita potrebbe muoversi in due direzioni molto diverse nei prossimi mesi. O vi ritirerete nel vostro guscio e vi rifiuterete di affrontare la realtà, oppure vi lancerete in attività che rendono il mondo un posto migliore.

L'oroscopo consiglia di scegliere la seconda opzione.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 22 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Non accetterete di buon grado le critiche nei prossimi giorni, ma ciò non impedirà alle persone di richiamare l’attenzione sul fatto che avete fatto qualcosa di sbagliato. Siate abbastanza maturi da accettare le critiche con un sorriso e abbastanza intelligenti da cambiare il vostro approccio.

Vergine – Potreste essere di umore socievole in questa settimana, ma l'Oroscopo vi consiglia vivamente di limitare il numero di inviti che avete in mente di accettare. Non potete trovarvi in più posti contemporaneamente, quindi, date la priorità ai vostri impegni anche se alcune persone rimarranno deluse.

Bilancia – Dovete essere realistici su ciò che sperate di ottenere e anche sui guadagni che sperate di ricavare da un progetto che avete in mente. L’eclissi lunare di lunedì 16 maggio vi ricompenserà per il pensiero logico, ma vi punirà per essere troppo vaghi. Ricordate, sono in gioco i vostri soldi.

Scorpione – Poiché l’eclissi lunare di lunedì 16 maggio ha luogo nel vostro spazio zodiacale, potreste facilmente fare un errore e prendere una decisione che si riflette negativamente su di voi.

Per lo meno chiedete una seconda opinione da una persona fidata, quindi, siate intelligenti e agite di conseguenza.

La settimana dal 16 al 22 maggio secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Usate la vostra immaginazione per esplorare nuove idee e ignorate le persone che dicono che le vostre intuizioni sono fuori luogo. Molto probabilmente hanno semplicemente paura che voi possiate fare qualcosa di meraviglioso e far sembrare brutti i loro progetti. Ed è esattamente quello a cui dovreste mirare.

Capricorno – È probabile che amici e familiari diventino piuttosto sensibili nella prossima settimana, grazie all’influenza della Luna, quindi cercate di non dire nulla di troppo negativo.

Fate finta che tutto ciò che fanno incontri la vostra piena approvazione, per ora.

Acquario – Parlate in modo chiaro nella prossima settimana, soprattutto sul fronte del lavoro, dove è più probabile che siano incomprensioni. Esprimete la vostra opinione con tutti i mezzi, ma assicuratevi che i vostri pensieri si traducano in parole comprensibili a partner e colleghi.

Pesci – Se permettete ai vostri sentimenti di superare il buon senso, è improbabile che i risultati siano belli. Se potete, rimandate le decisioni importanti fino alla seconda metà della settimana: dovreste pensare di nuovo razionalmente per allora.