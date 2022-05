Lunedì 23 maggio troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Marte sostare nel segno dei Pesci, mentre Saturno stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, resterà stabile in Capricorno, così come Giove assieme a Venere proseguiranno il moto in Ariete. Mercurio insieme al Sole, infine rimarranno nel segno dei Gemelli come Urano continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: focosi. L'atmosfera in camera da letto potrebbe farsi bollente in casa Cancro durante la giornata inaugurale della settimana, coi nativi di terza decade che saranno oltremodo disinibiti e un pizzico più trasgressivi del solito.

2° posto Pesci: esploratori. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso del lunedì, parrà vestire i panni dell'esploratore sia per ciò che concernerà le vicende affettive, provando ad approfondire la conoscenza di persone diversi dai loro solito standard, ma anche mettendosi alla ricerca di nuovi hobby da coltivare.

3° posto Leone: novità. Una notizia attesa da tempo dai felini avrà ottime chance di giungere al loro cospetto in una maniera insolita da come se l'erano immaginata, ma ciò non toglierà un briciolo di soddisfazione nonché di entusiasmo al segno di Fuoco.

I mezzani

4° posto Toro: shopping. Ottime le effemeridi per i nati sotto il segno del Toro, durante queste ventiquattro ore, che volessero ammodernare la loro dimora con qualche nuovo elettrodomestico in cucina o mobile nel soggiorno, in quanto sarà presumibilmente facile per i nativi scovare delle ottime opportunità che strizzino l'occhio al rapporto qualità/prezzo.

5° posto Capricorno: doni. Una persona cara, probabilmente un figlio, parrà volersi far perdonare per un attrito pregresso coi nati Capricorno e donare agli stessi un piccolo pensiero. Il segno Cardinale farà bene a seppellire l'ascia di guerra e intraprendere la via della riconciliazione.

6° posto Acquario: frutti dell'esperienza.

Il quarto segno Fisso trascorrerà, c'è da scommetterci, questo giorno di fine mese rendendosi conto degli innumerevoli stravolgimenti che la sua vita ha subito negli ultimi mesi. A tal proposito, il parterre planetario suggerirà loro di far tesoro delle esperienza che li hanno visti protagonisti, tentando di non ricadere nelle stesse trappole esistenziali nel prossimo futuro.

7° posto Gemelli: pausa momentanea. Il binomio Luna-Nettuno quadrato fomenterà la retrogradazione del Messaggero degli Dei spingendo, con buona probabilità, i nati Gemelli a rallentare il ritmo dei progetti in essere ma anche a non bruciare le tappe nelle nuove storie intraprese. Tale decelerazione sarà soltanto frutto di una pausa momentanea alla quale dovranno sottostare e che dovrebbe terminare già giovedì.

8° posto Ariete: risultati sottotono. A pungolare l'entusiasmo del primo segno di Fuoco saranno probabilmente alcuni risultati altalenanti che i nativi riscontreranno nel mondo professionale, ma con molte frequenze planetarie nel loro Elemento dirimpettaio c'era da aspettarselo.

9° posto Bilancia: in disparte.

Risultare concilianti e comprensivi con gli altri, qualità spesso riconducibili ai nativi, potrebbero invece non far parte del vocabolario di casa Bilancia in questa giornata primaverile, col segno d'Aria che preferirà di gran lunga starsene quanto più possibile sulle sue.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: perplessi. Sarà possibile assistere a una versione stranita dei nati Scorpione in questa giornata di maggio, in quanto l'incompatibilità comunicativa con la quale dovranno fare i conti col partner nel ménage amoroso li renderà non poco perplessi.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Il neo del lunedì degli arcieri sarà rappresentato, con ottima probabilità, dal riuscire a far quadrare i conti nel settore lavorativo, soprattutto per i liberi professionisti del segno che saranno in balia di scadenze e fornitori.

12° posto Vergine: colpi bassi. Recarsi nel luogo professionale e avere a che fare con capi e colleghi potrebbe non essere semplice come al solito, in quanto i nati Vergine avranno buone chance di essere presi di mira e ricevere qualche colpo basso.