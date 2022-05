Le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 maggio esortano i nati sotto il segno del Toro a ridimensionare i propri standard. Per Pesci e Bilancia, invece, si prospetta un periodo alquanto florido e ricco di opportunità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siate troppo rigidi con voi stessi. Sia in amore sia nel lavoro talvolta può accadere di commettere degli errori. Attenti a ciò che desiderate.

11° Acquario: l'Oroscopo del giorno 23 maggio denota una giornata un po' fiacca. Soprattutto la mattinata potrebbe cominciare in maniera un po' demotivante.

Nel lavoro, però, riceverete una sorpresa.

10° Toro: se i vostri standard sono troppo più alti della realtà in cui vi trovate, forse è il caso di ridimensionarli. Allo stesso tempo, però, lottate prima per poter raggiungere i risultati sperati, non si sa mai.

9° Leone: siete un po' intransigenti e la cosa potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo disguido. Sia in amore sia nel lavoro cercate di essere più tolleranti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore è importante mantenere la calma. Dal punto di vista professionale, invece, non siate troppo frenetici, date tempo al tempo che le soddisfazioni arriveranno.

7° Sagittario: meglio non trascurare gli affetti.

In questo periodo siete stati piuttosto impegnati e le persone care potrebbero averne risentito. Se non volete compromettere i rapporti, meglio che vi diate da fare.

6° Gemelli: l'oroscopo del 23 maggio vi invita ad essere più propositivi. Talvolta vi comportate in maniera passiva lasciando che siano le cose a capitarvi. Siate gli artefici del vostro destino.

5° Cancro: meglio non essere troppo litigiosi dal punto di vista professionale. Buon momento per quanto riguarda la nascita di nuovi legami, sia per quanto riguarda l'amore sia l'amicizia.

Oroscopo segni fortunati 23 maggio

4° in classifica Capricorno: nel lavoro potrebbe esserci qualche lieta novella in arrivo. In amore sono favoriti i grandi passi, come matrimoni o figli.

Se siete interessati, insistete adesso.

3° Vergine: in questo periodo ci sono state delle cose che potrebbero aver generato in voi qualche turbamento. Presto, però, ci saranno dei miglioramenti, non siate troppo frettolosi.

2° Bilancia: i nati sotto questo segno sono piuttosto creativi. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Se nutrite interesse per qualcuno, questo è il momento di farvi avanti.

1° Pesci: l'oroscopo del 23 maggio vi esorta a non perdere di vista i vostri obiettivi. In amore e nel lavoro dovete essere un po' più reattivi, le cose potrebbero decollare presto.